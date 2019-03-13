立凱-KY去年每股稅後虧損5.26元 今年逐步擺脫低潮 搶進新市場

電池正極材料磷酸鐵鋰龍頭立凱 - KY(5227) 公布 2018 年業績，全年合併營收 1.51 億元，稅後淨損 11.08 億元，每股稅後淨損 5.26 元。立凱電自結 2 月合併營收 0.06 億元，年減 53%，公司指出，本業已順利轉型，新訂單陸續出貨，立凱電今年將擺脫營運低潮，大步搶進新市場。立凱電表示，2018 年是集團備受考驗的一年，因接單策略及集團布局調整，虧損擴大，集團已於 2018 年調整到位，打掉包袱並力求停損，2019 年不會再有大規模一次性虧損／費用產生，今年將全力衝刺磷酸鐵鋰正極材料本業，在沒有營運包袱下，搶攻汽車啟停電池、高階家用儲能市場。



立凱電經過 2018 年、去年進行一連串轉型規劃，在忍痛打掉虧損業務後，已沒有包袱之下，今年公司更是將客戶重心轉向歐洲、美國、韓國與日本客戶，國際客戶也逐漸發現到立凱電產品競爭優勢，並逐步取得客戶認證與訂單，立凱電瞄準汽車啟停電池與家用儲能兩大市場，2019 年布局效益將在今年逐步顯現。



立凱電進一步表示，歐盟為現行汽車排放標準最為嚴格的市場，目前歐系車廠旗下車款接近 9 成皆有配備汽車啟停系統，目的在減少車輛怠速靜止時浪費燃油及降低空氣污染，日前歐盟已明訂二氧化碳排放標準於 2020 年必須降到每公里低於 100 克，在排放標準更為嚴格下，汽車啟停系統由磷酸鐵鋰電池取代鉛酸電池趨勢儼然成形。啟停電池在打入歐系車廠供應鏈後，將有利於後勢開發其他汽車新客戶，展現磷酸鐵鋰正極材料安全性和環保性的特色，預期 2019 年將報佳音。



儲能系統現已與日本某大型一線電子元件及消費品大廠達成合作默契，今年也將進軍日本高階家用儲能市場；而在尋求現有設備升級以擴充產能接單，並將持續投入研發能量下，公司預計今年將進行募資。



立凱電累計前 2 月營收為 0.26 億元，較去年同期減少 32%。董事會決議不配發股利，並將在 4 月 12 日召開股東會。

