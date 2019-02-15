廷鑫在鋁錠原物料外 擴張皮件、鋼材貿易等新業務挹注成長

鋁合金大廠廷鑫興業 (2358-TW) 在鋁錠、鋁合金等原物料之外的業務，近期新切入的包括煉鋼用鋁脫氧劑、皮件代工、鋼材貿易等，今年都將穩定成長。而在本業也加入高附加價值的扣件材料市場，新業務與新產品的營運貢獻可明顯提升動能。

廷鑫為台灣第一大鋁合金棒製造廠，供應下游鋁擠型廠各種鋁合金棒，終端產品範圍廣泛，包括航太、汽機車、建材、電子業散熱及外殼構件等，由於大陸同業價格競爭激烈，廷鑫以內銷市場為主，並用品質控管鞏固市場且發展高附加價值產品。

廷鑫主管表示，新開發的鋁合金扣件材料，可提供汽機車、航太、電動車等扣件使用，產品單價遠高於鋁合金棒，廷鑫是亞洲唯一有能力供應鋁合金扣件材料的廠商，在輕量化趨勢下，廷鑫除了內銷市場之外，更可望搶攻外銷市場。

此外，應用於煉鋼製程的鋁脫氧劑，廷鑫穩定供應台塑越南河靜鋼廠，廷鑫已成為台塑越南河靜鋼廠 3 家合格供應商中供應量占比最高者，河靜鋼廠 2019 年將評估設置第 3 號高爐，未來廷鑫也可望因此一擴產動作而受惠。

廷鑫多元發展新業務，其中在鋼材貿易業務在去年下半年長約都穩定交貨，2019 年已與印尼 7 家鋼廠簽訂年約，其中並包括印尼最大鋼鐵廠，預期未來將大幅挹注營收。

因應中美貿易衝突造成由中國輸美產品遭加徵關稅問題，廷鑫去年第 4 季將皮件產品部分生產產線移回台灣，轉單效應將在今年逐步顯現，廷鑫表示，美系客戶已展開對遷台的皮件生產線進行認證，預估下半年產線在客戶驗證過後，產能將滿載，並預計於今年完成擴充第 2 條生產線加入生產，以滿足客戶訂單需求。

廷鑫去年營收 23.32 億元，年減 6.01%，該公司今 (15) 日公布 2019 年 1 月營收為 1.03 億元，月減 77.32%，年減 28.51%。