美中大戰未歇 廷鑫擬在台建月產能90萬條皮件廠爭取轉單

美中貿易關稅大戰戰火未平息，廷鑫 (2358-TW) 原在大陸福建廈門的精品品牌代工業務，已移回台灣設立 1 條生產線量產中，在近期認得國際企業認證並下單後，將於 7 月再移回 2 條生產線到台中廠，預計將在台灣建立月產能 90 萬條皮帶生產線，藉此打開國際品牌代工市場。

廷鑫興業今 (12) 日宣布，在台設立的皮件廠取得 BSCI(BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE, 企業主動性社會守法) 認證，證明廷鑫台中皮件廠已達到 BSCI 社會責任的標準，意味著廷鑫將可取得 BSCI 來自 11 個國家的 1300 多個會員商家的供應商資格，未來皮件業務將開啟更多歐美品牌客戶下單的機會，成為廷鑫營運成長重要動能。

在取得 BSCI 認證後，也接獲美系大型通路商下單 150 萬條皮帶，預計在今年 7 月起交貨到年底。

廷鑫皮件業務部門主要是為歐美知名休閒精品品牌代工，因美國對中國大陸出口到美國皮件課徵高額關稅，廷鑫在去年第 4 季將部分產線移回台灣，目前已經開始量產出貨；1 月已為轉單來台的外資精品商，出貨 10 萬條。

廷鑫在積極爭取外商移轉下單之後，預估今年完成在台灣建立月產能 90 萬條皮帶的生產線，廷鑫主管預估，皮件業務可望在今年達成廷鑫全年營收的 2-3% 營收，且逐步放大中。

廷鑫去年營收 23.32 億元，年減 5.97%，去年前 3 季營收 14.81 億元，稅後純益為 4381 萬元，每股純益為 0.48 元。