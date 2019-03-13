日政府推氫燃料電池車 計畫2025前大幅調降車價

日本經濟產業省於本週二 (12 日) 召開的「氫氣 / 燃料電池戰略協議會」上，對潔淨能源「氫氣」的策略發展，做出調整；計畫於 2025 年前，大幅調降以氫氣作為動力來源的燃料電池車 (Fuel Cell Vehicle，FCV) 售價，促進普及。

FCV 是透過氫氣與空氣中的氧氣，在發生化學反應後，產生電能，藉以驅動裝載在車上的動力馬達。目前日本國內，只有豐田汽車 (7203-JP) 的「Mirai」，及本田汽車 (7267-JP) 的「Clarity」兩種車款。前者售價約 670 萬日圓，後者售價約 710 萬日圓 (皆為未稅價)。加滿氫氣後可行駛約 650 – 750 公里。

本田的氫氣燃料電池車 Clarity (圖：AFP)

由於 FCV 成本高昂，導致售價難以壓低。以豐田的「Mirai」為例，其 670 萬日圓的定價，約比同級的油電混合動力車 (HV) 高出近 300 萬日圓，也成為普及上的障礙。

日本經濟產業省希望在 2025 年之前，把 FCV 與 HV 的價差，縮小到 70 萬日圓水準，並將主導與成本相關的改善方案，以利 FCV 在日本社會的普及。

「氫氣 / 燃料電池戰略發展藍圖」具體列出相關目標，在 2025 年前希望將 FCV 的價格，由目前燃料電池每 1KW 約 2 萬日圓，調降到 1KW 約 5000 日圓；氫氣儲氣筒由目前的 70 萬日圓，調降到 30 萬日圓。在加氣站方面，希望將建設費用由 3.5 億日圓降到 2 億日圓；每年的營運費用由 3400 萬日圓降低到 1500 萬日圓。氫氣的生產費用方面，由目前毎標準立方公尺的數百日圓降到 12 日圓。

日本經濟產業大臣世耕弘成在 12 日的內閣會議後表示，「氫氣使得能源的供給構造變得多元，實現了二氧化碳的大幅減少。在能源的安全保障與全球暖化對策上，扮演著重要角色」。