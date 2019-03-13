〈每日外資外匯觀點〉英國脫歐投票太虐心了 英鎊暴漲暴跌繫好安全帶

英國脫歐協議相關消息，讓英鎊本周上半周如坐雲霄飛車般刺激，周二英國議會再度否決英國政府與歐盟協議，使得英鎊兌美元波動幅度近 300 點；今天再度聚焦英國議會就是否無協議脫歐進行表決，預期英鎊走勢將再大幅震盪。

台北時間凌晨三點多，英國議會再度否決首相梅伊的脫歐協議。英國檢察總長 Geoffrey Cox 表示，修改後脫歐協議的法律風險「沒有改變」，相關言論出爐後，英鎊兌美元短線暴跌，當日振幅近 300 點；英鎊隔夜波動率則進一步飆升至兩年半新高。

英鎊兌美元日 k 線圖。(來源：新浪財經)

澳洲國民銀行 (NAB) 駐雪梨高級外匯策略師 Rodrigo Catril 樂觀預期，英國不致走上硬脫歐，這應該會對英鎊構成支撐。

對於英鎊這兩天暴漲暴跌，野村 (Nomura) 外匯策略師 Jordan Rochester 指出，英鎊目前仍處於區間震盪，多空方向要到周四議會決議修正案後將更為明朗

摩根士丹利發布客戶報告指出，最新的脫歐進展維持看多英鎊，如果英國首相梅伊的計畫破產，英國國會很有可能控制脫歐進程，並將繼續持有英鎊兌美元的多頭部位，目標 1.3650，並建議逢低買入。

美元指數周二在 97 關卡附近搖擺不定，一度因脫歐傳出好消息令投資者轉向風險資產，使得美元失守 97，獨立分析師 Russell Shor 從技術面來，日 K 線形成看漲錘形，空頭拋售美元測試低點後，多頭有望進一步推高價格。