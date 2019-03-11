〈每日外資外匯觀點〉非農爆冷 美元心寒 看「恐怖數據」臉色行事

上周五美國公布的非農就業數據不如預期，美元指數走跌；周一亞洲盤盤中，美國聯準會主席鮑爾重申不急於調整利率，美元指數維持在 97.4 附近小幅震盪，市場關注今晚有「恐怖數據」之稱的美國零售銷售數據出爐，若數據表現不佳，預期美元將進一步回檔整理。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

據《彭博社》對經濟學家的調查預期中值顯示，美國一月零售銷售將與上月持平，但預估範圍擴大，從再度大幅下滑到反彈 1.4%，分析師指出，倘若今晚公布的數據再度表現疲軟，將壓抑美元走勢，非美貨幣將有望趁機反彈。

外匯網站 FX Charts 分析師 Jim Langlands 在報告中指出，美元受到美國非農數據疲軟的影響而受挫，但從技術面的日 K 線圖及動能指標來看，美元指數仍然有望走高，建議中期操作仍可逢低買入美元兌多數主要貨幣。

Langlands 指出，美元指數上周四觸及高點 97.71 後，目前在 97.87 遭遇強勁壓力，若能突破，將進一步上看 98.00，甚至 100.15。

FXStreet 分析師 Yohay Elam 表示，非農就業數據公布後，美元指數雖下跌，但跌勢卻有限，基於以下五大理由，認為趁此回檔或許正是買進美元的良機。

政府停擺； 數據修正； 薪資成長； 失業率在參與率穩定下下跌； 就業不足大幅下降。

布朗兄弟哈里曼銀行指出，在民眾收入成長以及失業率降低的背景下，表現不一的非農就業報告顯示二月新增就業人數來到一年多的最低水平，但整體而言，美元仍然具有上漲的動力。

另一方面，英國正式脫歐進入倒數第三周，但目前仍未達成協議，市場擔憂能否打破脫歐僵局，英鎊兌美元短線暴跌逾 90 點，失守 1.30 關口，觸及 2 月 19 日來低點 1.2943。