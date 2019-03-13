撤離英國 日產停止在英生產Infiniti 明年退出西歐市場

日產汽車 (7201-JP) 12 日宣布，預定在 2020 上半年，停止在英國的桑德蘭 (Sunderland) 工廠生產高級車品牌 Infiniti 的「Q30」、「QX30」兩個車款。根據英國媒體報導，該工廠的 7000 名員工當中，負責生產 Infiniti 的 250 名員工有可能受到影響。而日產在上 (2) 月，才剛決定將 X-Trail 的產線從桑德蘭移回日本。

(圖：Investing.com)

日產桑德蘭工廠位在英國北部，是英國境內規模最大的汽車工廠。在 2018 年時生產了約 1 萬 2000 輛的 Infiniti 車款，遠低於原先所設定的 6 萬輛目標。Q30 及 QX30 分別於 2015 和 2016 年開始在該工廠生產，到目前為止共生產了 7 萬輛。

目前桑德蘭工廠除了生產 Infiniti 的 Q30、QX30 之外，還有生產 Nissan 的 Qashqai、Juke，及 Leaf 電動車等車款。

由於柴油車的需求量下滑，日產去年在英國解雇了數百名工人。而將 X-Trail 的產線移回日本的部分原因，也出在市場對柴油車的需求減少所致。

2018 年，Infiniti 在西歐市場陷入苦戰，銷量砍半只售出 5800 輛，只占該品牌全年銷量的 2%。而 Infiniti 也決定在 2020 年初退出西歐市場。

Infiniti 的首席發言人 Trevor Hale 表示，「西歐仍是高級車款最具挑戰和競爭的市場」。

而在另一方面，日產計畫深耕美國及中國市場。在美國市場將聚焦在 SUV 車款；在中國市場則計畫推出 5 款新車。日產表示，Infiniti 車系將於 2021 年電動化，而柴油車款也將停止生產。

而在其他日系車廠的動向方面，本田 (7267-JP) 在 2019 年 2 月時，決定在 2021 年停止英國斯溫頓 (Swindon) 工廠的生產；豐田 (7203-JP) 也表示未來生產線有可能撤出英國。

英國保守黨在脫歐問題上的處理不當造成了長期的不確定性，且他們拒絕在汽車產業面臨電動化等巨大挑戰時伸出援手。