〈第一金法說〉一銀去年提存呆帳提存逾80億元 近兩年新高

第一金擺脫慶富案陰影後，重拾獲利動能，今年除力拚獲利持續成長，也積極提振資產品質，其中核心子公司第一銀行預估，今年呆帳淨提存可望較去年減少約 15 億元，目標要將呆帳覆蓋率恢復到慶富前約 500% 以上水準。

第一金今 (27) 日召開第 4 季法說，揭露去年營運成績單，包括核心子公司一銀存放利差、股利政策與資產品質等議題，皆是與會法人關注焦點。

一銀去年為強化資產品質並提高呆帳覆蓋率，去年呆帳提存金額高達 84.8 億元，提存額度為創近 2 年新高，一銀主管對此表示，去年提存金額雖多，但也回收 30 億元呆帳，去年淨提存約 54 億元。

一銀主管指出，去年新加坡分行承作的凱發集團 (Hyflux) 聯貸案，目前已經提存 50% 呆帳，預估 2 月底會再提存 50%，估今年毛提存下降、呆帳回收金額與去年相當的情況下，可望減少 15 億元呆帳提存。

一銀前 (2017) 年底因慶富案蒙受鉅額呆帳損失，銀行快刀斬亂麻決定在當年度將呆帳全數提列，導致銀行 2017 年呆帳覆蓋率從前年第 3 季 500% 驟降至 358.56%，截至去年底，銀行呆帳覆蓋率已逐漸回升至 389.64%，今年將繼續衝刺獲利，目標將呆帳覆蓋率拉回至慶富案前的 500%。

第一金去年稅後純益 173.32 億，年增 12.3%，核心子公司一銀去年稅後純益 175.31 億元，年增 15.8%。

在銀行主要業務部份，淨利收受到部分資金轉做財務操作之影響，與前一年相比微降 0.6%，全年放款業務在海外放款與房貸業務挹注下，年增 7.3%，創近 7 年來新高，而過去數年來高成長的中小企業放款則放緩為 2.2%。

在手續費收入部份，去年手收年成長 1.4%，其中財富管理手續費收入較去年同期成長 2%。此外，金融交易業務則受惠於前述換匯交易，大幅成長 46.4%，為近年來新高。