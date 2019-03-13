[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄03/12 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1472 三洋紡 03/14 上市增資 03/08-03/12 265 21.80 21.80 合庫 01 03/13 99352 4760 勤凱 03/15 初上櫃 03/11-03/13 703 22.60 22.60 富邦 01 03/14 59214 3346 麗清 03/20 上市增資 03/14-03/18 637 29.00 29.00 群益金鼎 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。