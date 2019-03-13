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[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                 實際
代號   證券名稱    抽籤  發行性質  申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日   迄03/12
                   日期                          張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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1472   三洋紡     03/14  上市增資  03/08-03/12    265   21.80     21.80  合庫       01   03/13     99352
4760   勤凱       03/15  初上櫃    03/11-03/13    703   22.60     22.60  富邦       01   03/14     59214
3346   麗清       03/20  上市增資  03/14-03/18    637   29.00     29.00  群益金鼎   01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。
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