〈737-MAX 8墜機〉中國、衣航宣布停飛波音同型機 印尼也跟進

根據《彭博社》報導，衣索比亞航空 (Ethiopian Airlines)1 架波音 737 MAX 8 客機昨日墜毀；事發後，中國民航局、衣索比亞航空今 (11) 日先後宣布，暫時停飛同型客機，稍早，印尼也決定跟進。

去年 10 月失事墜海的印尼獅子航空 (Lion Air) JT 610 班機，同屬波音 737 MAX 8 機型，且衣航、獅航 2 起事故，相隔時間不到半年，引發外界對 737 MAX 8 機型安全性的質疑。

為確保飛行安全，中國民航局週一要求該國航空公司，暫時停飛相同機型飛機；在中國宣布此決定後，衣索比亞航空及印尼官方也跟進，宣布停飛旗下波音 737 MAX 8。

衣索比亞航空透過聲明表示，「停飛令」自昨日起生效，「直到進一步通知」，目前尚未得知事故原因，因此我們必須暫停使用該型客機，作為額外安全措施；衣索比亞航空亦稱，已尋獲失事班機的兩具「黑盒子」。

印尼交通部指出，機場管理署將對該型客機進行檢查，並暫時停飛國內所有同型客機。

波音公司 (BA-US) 稱，對於衣索比亞航空墜機事件，深感哀痛，將提供技術援助，找出失事原因；稍早，波音盤前股價重挫逾 11%，至 373.28 美元。

對波音公司來說，737 MAX 可謂最重要的機型，其銷售對公司整體獲利的貢獻，高達近 3 分之 1；澳洲航空策略公司 (Strategic Aviation Solutions) 董事長 Neil Hansford 認為，危機處理時間拖得越久，波音失去訂單的機率就越高。