〈長榮集團展望〉低硫油規定成行業最大挑戰 長榮海已擬定因應措施

由於國際海事組織 (IMO) 制訂船舶使用低硫燃料油規定，將在 2020 年初正式上路，長榮海運 (2603-TW) 董事長張正鏞今 (12) 日指出，此將是海運業者面臨的最大挑戰和不確定因素；長榮總經理李孟傑進一步說明，長榮除規劃新船均安裝脫硫器，現有 10 年以下的輕齡船舶也會加裝脫硫器。

張正鏞說明，高硫油和低硫油的價差每噸達 200 美元，差額高達 50%，在此規定實施後，由於用油成本占海運業者約 20%，可說是最大不確定因素和挑戰。

李孟傑進一步分析，目前高硫油每噸 400 美元，但低硫油每噸要 600-700 美元，為長期降低營運成本，目前陸續交付的新船均已加裝脫硫器，總計安裝脫硫器的新船占船隊比重達 4 分之 1，至於剩下的 4 分之 3 船舶，只要船齡低於 10 年均已規劃進船塢裝設，預計將會裝設 60-70 艘。

長榮今年底前共有 11 艘 2 萬 TEU(20 呎貨櫃) 的貨櫃船將交船，目前已交 7 艘；另外還有 2900 TEU 的船已交 10 艘，年底前再交 4 艘；而 20 艘 1.2 萬 TEU 的船明年開始交船，未來 2-3 年內交齊，至於去年訂了 38 艘 1900-2500TEU 小船，同樣是 2-3 年交齊，均具備最新的節能設備。

就整體供需來看，張正鏞說，這二年供過於求壓力朝正面發展，預計未來在低硫油新制上路後，市場上許多舊船將加速汰換，有助供需平衡。