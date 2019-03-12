誠品生活30周年 吳旻潔：全通路服務將是下個10年的重要支撐

誠品生活 (2926-TW) 今 (12) 日舉行 30 周年記者會，董事長吳旻潔表示，下一個 30 年只有「無從預料」4 字，但未來 10 年將會從 6 個面向努力，包括努力打造連鎖而不複製的獨立書店，及成為閱讀與生活的全通路平台等，她認為，將全通路服務做好，才是下一個 10 年的重要支撐。

誠品生活今日舉行 30 周年記者會，及誠品創辦人吳清友紀錄片首映會，包括雲門舞集創辦人林懷民、誠品文化藝術基金會董事長童子賢均親自到場，除緬懷吳清友外，也慶賀誠品走過 30 年歲月。

吳旻潔表示，要感謝誠品 30 年一路走來的貴人，下一個 30 年只有「無從預料」4 字，30 年看起來很漫長，但也似乎在彈指之間，未來 10 年誠品所扮演的角色，仍會朝 6 個面向努力。

吳旻潔表示，盼未來 10 年，誠品能成為：第一，盼誠品能成為連鎖但具獨立精神的書店；第二，成為讀者找書的第一站與最後一站；第三，成為文創產業的推廣平台；第四，成為主題社群聚集的社區中心；第五，成為閱讀與生活的全通路平台；第六，成為文化觀光旅程設計的導遊。

吳旻潔認為，誠品還有許多改善空間，要將經營重心由通路開發，聚焦到對人的了解，提供更完整的個人化服務，成為閱讀與生活全通路品牌，充分善用實體與 App、網站、電商平台等，讓讀者在通路間無縫接軌，全通路服務做好，才是下一個 10 年的重要支撐。

此外，針對租約即將到期的敦南誠品，吳旻潔表示，須看房東規劃，目前誠品敦南店租約沒有超過 2020 年的計畫，只確定 24 小時書店一定會延續，但確切的據點仍未決定，內部還在辯論與討論中。

誠品生活目前店數共 48 家，其中包含台灣 43 家、香港 3 家與中國 2 家，今年秋季也將於日本東京日本橋展店，未來將進行日本地區拓點計畫，盼 3 至 5 年內走出東京都，延續誠品生活「連鎖不複製」的展店精神持續拓點。海外拓點也考慮東南亞市場，但確切時程仍未定。