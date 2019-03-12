〈鴻海反擊微軟〉郭台銘：鴻海本身與子公司 將不因此遭受任何一分損失

面對微軟 (MSFT-US) 提告，鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘今 (12) 日親上火線反擊，強調權利金都是由品牌商支付，「是有合約的」，鴻海本身在此之前「絕對」沒有支付過任何的權利金，也保證未來鴻海跟旗下富智康，都將「不會遭受任何一分的損失」。

郭台銘今日率領富智康代理主席池育陽、永齡基金會執行長劉宥彤等高階主管，在土城總部召開記者會，親上火線針對微軟提告侵權一事，親上火線說分明。

郭台銘表示，鴻海此次遭微軟提告，是建立在微軟有部分專利遭到 Google Android 侵權的情況下，但微軟沒向 Google (GOOG-US) 提告，也沒向品牌商提告，反而向鴻海提告，讓他百思不得其解。

池育陽解釋，鴻海本身主要是製造 IOS 系列的產品，沒有製造 Android 手機，Android 手機一向都是交由富智康生產，目前全球前 5 大手機品牌占富智康營收約 84% 。

池育陽強調，富智康與品牌客戶都簽有合約，包括不得透露客戶訊息與訂單量、不得代為支付權利金的合約，且品牌客戶也表示，權利金是品牌商的責任 (Responsibility)，並不是由組裝代工廠代為支付。

郭台銘表示，鴻海本身過去「絕對」沒有支付過此次微軟要求的權利金、且依照合約，微軟提告未來對鴻海及子公司都不會造成任何一分地損失，「幾乎不可能有風險」。