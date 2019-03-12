台股盤中－蘋概、光學反攻 大漲逾120點 蓄勢再戰年線

美股終結連五跌，亞股今 (12) 日氣勢如虹，台股今日在蘋概股、光學股助威之下，大漲超過 120 點，重新站回 10300 點，由於月線形成強力支撐，預計只要國際市場持續回神，外資資金行情續挺，台股蓄勢可望向上再戰年線。

台股在今年初由 9300 點一路漲逾千點，最高接近至 10400 點，不過上周終結連 3 周漲勢，大盤失守 10300 點，今天隨著美股反彈終結連五跌，那斯達克和費半指數都收復月線，為今天台股多頭打了一劑強心針。

盤面上，因為美銀喊多蘋果，加上蘋果也正式發出 3/26 春季發表會邀請行，蘋概股今天強勢反攻，蘋概三王中的股王大立光最高漲到 4700 點，創半年新高；台積電也漲逾 2.5%，一口氣收復月線、10 日線、5 日線等所有短期均線；鴻海也上漲超過 1%，觸及 5 日線。

不只蘋概三王勁揚，新日興漲逾 3%，美律、鴻碩、雙鴻、可成、穩懋、欣興等都走揚 2%，不過，值得留意的還有正崴最高漲到 40.35 元，漲超過 4.5%，創 10 個月新高，盤中短多下車，股價由紅翻黑，震盪跌逾 1%。

光學股也因為龍頭大立光強漲而滿面發光，尤其二線光學聯一光一度亮燈漲停，亞光、玉晶光、今國光、先進光都表現亮眼。

盤面上焦點股還有誠美材，董事會爭奪越演越激烈，資券同增，今日股價漲幅逾 4%，軋空強強滾；豐泰前 2 月營收破百億元，量價齊揚，突破 200 元大關。

此外，外資日前雖然大舉出脫金融股，但今天多頭有重回金融股懷抱跡象，午盤過後，國泰金、富邦金、元大金、玉山金等都見到買盤增溫。

而昨天宣布大裁員的華映，且恐面臨下市，今天股價跳空跌停，在跌停板排隊等著賣出的委賣張數還高掛 1.5 萬張；不過，其餘面板股因為可望因此受惠轉單效應，凌巨亮燈漲停，群創、友達、彩晶也都走揚。

整體來說，台股今天呈現量能回溫，預估量超過 1100 億元，今天一根長紅棒，預計可讓月線 10208 點成為強而有力的支撐，由於蘋概股重新轉熱，前波主流股包括摺疊機、5G 族群整理後可望換手再攻，台股要向上挑戰年線可期。