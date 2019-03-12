台股盤前─量能萎縮也代表籌碼穩定度高 市場關注蘋果動向

台北股市昨 (11) 日出現量能持續萎縮的窘況，但指數收紅，包括證券分析師黃漢成及張陳浩都看好台股在月線 10210 點有守，將進一步挑戰上檔壓力區的格局的偏多格局，同時，並認為台股在量能萎縮之下、外資大賣超的走勢下收紅，其代表的意義在於市場籌碼穩定度高。

同時，在今晨收盤的美股指數數據上，道瓊指數上漲 200.64 點，或 0.79%，收 25650.88 點。標普 500 指數上漲 40.23 點，或 1.47%，收 2783.30 點。那斯達克指數上漲 149.92 點，或 2.02%，收 7558.06 點。費城半導體指數上漲 31.67 點，或 2.40%，收 1349.88 點。美股的上漲可望激勵台股投資人信心，並加速資金的投入，且黃漢成表示今天的台股可望一反連兩日來的成交量遞減走勢並放出較大的量能助台股一臂之力，向上挑戰年線 10477.52 點。

同時，黃漢成說，在外資券商美林看好蘋果產品結構的調整，調高蘋果公司目標價到 210 美元同時，在台股的蘋果相關個股包括大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW) 及 GIS(6456-TW) 都有機會走揚；此外，5G 及 2 月營收逆勢走揚個股都是市場矚目的焦點，包括晶彩科 (3535-TW) 及立端 (6245-TW) 昨日收漲停，都屬 2 月營收亮麗個股。

證券分析師張陳浩說，在台股量能的停滯不前之下，且外資在集中市場昨日大賣超超過 100 億元之下，但技術分析來看台股，其整體格局趨勢偏多。

台北股市集中市場加權股價指數昨天早資指數開在 10224.27 點，盤中最高為 10269.3 點，最低 10214.02 點，收盤報 10250.28 點，市場成交值不及 1000 億元，只達到 907 億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，現階段台股不妨以股匯市等量齊觀，目前已顯示新台幣升值受阻的狀況，代表海外資金的匯入台灣趨勢趨緩，相對而言，是否代表台北股市豬年開年以來的「資金行情」在此告一段落，值得投資人留意。

在今晨的重大消息方面，美商蘋果公司確定於 3 月 25 日召開新產品發表伯，市場推估將以第二代藍牙耳機 AirPods 等穿戴裝置為重點，在台廠來看，英業達 (2356-TW) 為重要組裝廠，而其 PCB 供應鏈由華通 (2313-TW)、燿華 (2367-TW) 供貨軟硬結合板。

而華映 (2475-TW) 宣布解僱 2500 名員工，為生產面板的台廠歷年來最大規模裁員案，將在 5 月 10 日生效。

由國泰飯店觀光事業群首度攜手萬豪國際集團，在台北市民生東路、建國北路口打造的「台北國泰萬怡酒店」昨日正式開幕，是國泰飯店觀光事業群第一家委託國際連鎖酒店集團經營的飯店，也是萬豪集團在台直營的第 7 家酒店，同時也是全台首家由萬豪全權經營的萬怡酒店品牌。

台股企業 2 月營收全數公布完畢，PCB 業今年以來訂單能見度低，也影響上游業者補庫存意願，依玻纖廠最新營收來看，包括德宏 (5475-TW)、建榮工業 (5340-TW) 前 2 月營收都較去年同期衰退，富喬 (1815-TW) 也不如預期，其中德宏前 2 月營收年減 44.42% ，表現最弱勢。玻纖廠下游客戶包括聯茂 (6213-TW)、台燿 (6274-TW)、台光電 (2383-TW) 等，今年 1-2 月營收均較去年同期衰退。