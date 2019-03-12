助你好孕！NTT DoCoMo與富士通 推準媽媽醫療支援服務

日本行動通訊龍頭 NTT DoCoMo(9437-JP) 與富士通 (6702-JP) 在週二 (12 日)，推出一項在婦女懷孕期間提供醫療上支援的新服務。該服務運用智慧型手機，可讓懷孕婦女們觀看過去所拍攝的超音波照片等。只要醫療院所導入該系統，準媽媽們就能免費使用這項服務。關於這套系統的使用費，目前業者的規劃是每月 3 萬日圓 (未稅價)。計畫在 5 年內推廣到 600 個醫療機關。

NTT DoCoMo 與富士通將於 2019 年 4 月 1 日開始，向各醫療院所銷售這項系統。只要孕婦們在導入該系統的各醫療診所看診，且在孕婦本人同意的前提下，即可使用該服務。屆時，婦產科醫師所作的各項檢查結果，以及胎兒的超音波照片都可透過手上的智慧型手機來確認。

NTT DoCoMo 與富士通，推孕婦醫療支援服務 (圖：翻攝自富士通官網)

富士通的商業戰略統括部長山田直樹表示，「孕婦在懷孕期間，到婦產科的次數大約 12 – 15 次。準媽媽們常會忘了先前的檢查結果，或是在超音波照片上出現褪色的情況。使用智慧型手機的話，就能解決這些惱人問題」。

透過富士通在醫療機關所提供的資料管理系統，結合 NTT DoCoMo 在各地方自治團體及醫療機關所提供的親子手冊 APP，讓這套系統得以實現。

屆時在使用上，只要醫師將健康檢查結果及超音波照片等，透過電子病歷表上傳到富士通所建置的資料庫，準媽媽們就可利用 NTT DoCoMo 所提供的親子手冊 APP，在智慧型手機上看到相關資訊。而這項服務也提供給 NTT DoCoMo 以外的用戶使用。