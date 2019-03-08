〈區塊鏈大應用〉美國丹佛市將在選舉中進行區塊鏈投票APP試驗

據外電報導，美國科羅拉多州丹佛市計劃通過區塊鏈技術，在 5 月即將舉行的市政選舉中儲存並追蹤選票。

丹佛市在週四 (7 日) 宣布，將實施一項區塊鏈前測計劃，允許海外選民、現役軍人及合規家屬使用由 Tusk Philanthropies 和 Voatz 合作開發的基於區塊鏈的智慧手機應用程式來進行投票。

Voatz 的區塊鏈技術也曾用於西維吉尼亞州，當地的現役軍人得以在旅外當中使用該軟體來為 2018 年的大選進行投票。自推出以來，這家由 Overstock 支持的新創已經成功進行了 30 多次的前測，迄今為止最大的選舉投票數超過 15,000 張。

丹佛辦事處選舉副主任 Jocelyn Bucaro 在一份聲明中表示，丹佛選舉部門通過區塊鏈技術將使個人投票變得更容易，更透明。「參與這個前測計劃完全符合我們的單位使命，我們相信這項技術將使投票更容易、更安全，不僅對我們的現役軍人和海外公民，而且對於有殘疾的選民來說，他們也可以通過手機獨立完成私下投票。」

藉由該項應用程式，選民可以免去當地投票所進行紙本投票。此外，選民也能夠確認他們的選票是否被記錄，這是一般傳統票選模式所沒有的。

國家網絡安全中心 (NCC) 也參與了該項前測計畫，NCC 執行長 Vance Brown 表示：「這次的合作夥伴關係展示了如何推廣創新技術。區塊鏈在我們的選舉制度中的應用，提供了安全、可審計、透明和準確的選票計算，並帶來了選舉制度的完整性。」他也表示，如果項技術證明有效，未來相關技術的應用可能會在美國更多的地區見到。