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能源盤後—供應持續緊張 原油連2日收高 但未突破上方阻力

圖：AFP
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週二 (12 日) 交易，原油期貨連續第二日收高，但自盤中創下的 2019 年高點下降。

供應緊張的跡象盤旋，交易者評估了最新美國官方價格和產量預期，以及近期能源官員的評論。

在委內瑞拉供應緊張、OPEC 下半年也將持續減產的背景下，價格短暫回落至 11 月以來的最高水平。

 RJO Futures 資深市場分析師 John Caruso 表示，OPEC 正「考慮近期內擴大減產的消息，讓我們從上週五尾盤開始上漲一路至週二早盤。」

然而，在週二稍晚的 API 供應報告和 EIA 週三早上的報告之前，「我認為已經有一些預定好的獲利入袋了，對 WTI 來說，上方強勁的阻力點在 57.90 美元。」

  • 4 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 8 美分或  0.1%，收每桶 56.87 美元，盤中高點達 57.55 美元
  • 5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 9 美分或 0.1%，收每桶 66.67 美元，盤中高點達 67.39 美元

週二 Nymex 有一些能源期貨收盤出現短暫延遲，芝加哥商業交易所集團發言人 Matt Stroud 回應是因為一些「技術問題」。

EIA 報告

EIA 週二公布《短期能源展望報告》，削減了今明兩年對美國原油產量的估計，並提高對今年 WTI 和 Brent 原油的價格估計。

EIA 官員 Linda Capuano 表示，「雖然本月對美國 2019 年和 2020 年原油產量的估計下降，但這兩年的產量仍可望創下新產量紀錄。」EIA 下修 2020 年 WTI 原油產量 1.3% 至 1303 萬桶 / 日。

「3 月份的估計預期美國在 2020 年成為原油和石油產品的淨出口國。」她補充道。

Forex.com 的市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，雖然 EIA 確實下修了 WTI 產量估計，但他們也也同步下修了全球石油需求估計，所以這兩股力量相互抵銷，「因此我不認為 EIA 的最新預期會對趨勢有任何實質變動。」

IEA 週一公布的報告指出，美國將在未來 5 年引領全球產量成長。

今年休士頓的年度能源大會 (CERAWeek) 上，OPEC 秘書長 Mohammad Barkindo 週二表示，美國川普總統對石油價格的推特貼文「是市場出現不確定性的新增原因之一。」

委內瑞拉

與此同時，已遭受經濟和政治動盪的委內瑞拉發生停電，致使石油運輸中斷。德國商銀週二報告指出，「由於美國對委內瑞拉國有石油公司 PdVSA 的制裁，使該國的石油出口備受壓力。」

IEA 年度數據指出，由於受限美國制裁，委內瑞拉 2019 年原油產量預計自去年 130 萬 / 日下降至 75 萬桶 / 日。

其他能源商品
  • 4 月交割的汽油期貨價格下跌 0.6% 至每加侖 1.816 美元
  • 4 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.4% 至每加侖 1.986 美元
  • 4 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.4% 至每百萬 Btu 2.784 美元
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