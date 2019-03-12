能源盤後—沙國示意近期擴大減產 期油創3月來最高收盤價

週一 (11 日) 交易，石油期貨交易收盤創 3 月以來最高價，其支撐力來自外電報導沙烏地阿拉伯計畫擴大減產原油。

4 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 72 美分或 1.3%，收每桶 56.79 美元，為 3 月迄今最高收盤價。上週價格上漲 0.5％。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 84 美分或 1.3%，收每桶 66.58 美元，為 3 月迄今最高收盤價。上週價格上漲 1% 。

外電報導，利雅德的石油部長報告，沙烏地阿拉伯計畫將石油產量降低至每日不到 700 萬桶，同時總產量要「遠低於」1000 萬桶 / 日，以舒緩供應過剩的情形。

沙國能源部長 Khalid al-Falih 週日向媒體表示，針對 OPEC 與俄羅斯在內的盟國簽訂的減產協議，6 月前做任何變動都太早了。

各國監督減產計畫執行情況的聯合部長監督委員會（JMMC）預計 3 月 18 日舉行，OPEC 則排定在 4 月 17 日至 18 日召開會議，6 月下旬則將召開會議討論產量水準。

Falih 表示，「我們會看看 4 月的狀況，看會不會出現任何不可預見的中斷，但如果沒有的話，我想我們就先不處理這，推遲到之後再說。」迄今，沙烏地阿拉伯承擔了大部分減產協議的份額。

週一進一步推升油價的支撐力包括，OPEC 成員國委內瑞拉的主要石油生產通道和原油加工處理單位關閉，根據能源新聞商 Argus 報導，這係因該國自上週四起開始斷電。

委內瑞拉擁有全球最多的探明石油儲藏量，但根據 IEA 週一公布的年度報告，由於美國對委內瑞拉的制裁仍在，今年委內瑞拉的原油產量估計自去年的 130 萬桶 / 日下降至 75 萬桶 / 日。

根據 Baker Hughes 週五公布的數據，上週美國活躍的石油鑽井平台減少 9 個，降至 83 個，顯示美國國內生產活動放緩。

與此同時，IEA 年度石油展望報告指出，OPEC 成員國與俄羅斯均已有效減產。S&P Global Platts 上週公布的調查顯示，OPEC 2 月份產量下降至近 4 年來低點。

但 IEA 的報告也估計，「美國第二度頁岩油革命即將來臨」，這可能會讓未來幾年美國石油和天然氣產業出現史無前例的成長，這恐會拖累原油價格。

《 Sevens Report》共同編輯 Tyler Richey 表示，「由於對成長的擔憂急遽增加，需求預期下滑，因此 WTI 原油期貨大特賣了。展望未來，WTI 原油阻力最小的路徑是在 50 美元以下，但倘若波動持續擴大，且成長擔憂持續存在 (兩者併進)，那麼 WTI 價格恐難守住 50 美元。」

其他能源商品

4 月交割的汽油期貨價格上升 1.4% 至每加侖 1.826 美元，為去年 10 月以來最高收盤價。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.3% 至每加侖 1.994 美元，為 2 月 25 日以來最低收盤價。

4 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.3% 至每百萬 Btu 2.772 美元，為 2 月下旬以來最低收盤價。

EIA 預計週二公布每月石油報告，OPEC 和 IEA 分別在週四和週五公布石油報告。