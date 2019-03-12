美中貿易代表今通話 傳取得下一步工作進展

美國和中國高級官員週二 (12 日) 通話，繼續推進雙方都宣稱「進展良好」的貿易談判，據中國官媒《新華社》報導，中國副總理劉鶴與美方已確定了貿易談判的下一步工作安排。

新華社指出，劉鶴與美國貿易代表萊特希澤、財政部長梅努欽，在電話中也就文本關鍵問題進行具體磋商，但報導未提出進一步細節。美國東部因已進入週一夜間，暫未公布相關談話內容。

上週據一名美國代表團成員表示，雙方正在以視訊的方式繼續磋商，而且進展良好。

美國總統川普上個月表示，由於雙方談判有「巨大進展」，因此延長了談判期間關稅休兵的截止日，並預計之後與習近平會面，以達成協議。媒體之前多認為，川習會有望於 3 月底展開，但白宮發言人 Sarah Huckabee Sanders 稍早時表示，川普尚未敲定與習近平舉行貿易峰會的日期。

過去幾天，中國經貿高級官員出席 13 屆全國人大二次會議期間對媒體表示，中美貿易磋商富有成效，雙方取得了階段性重要進展，在許多關鍵和重要問題上達成了共識，在一些領域也有突破。

中國貿易代表團成員、商務部副部長王受文上週六表示，他對談判的前景「感覺是有希望的」，同時強調實施機制必須是「雙向的，公平的，平等的」。王受文說，磋商取得了實質性進展，但沒有回答有關他是否預計本月可以簽署協議的問題。

但兩國距離最終談出成果，目前仍有許多不確定因素。萊特希澤早前出席眾議院聽證會時說，中美雙方在貿易問題上仍有重大分歧，中國增加購買美國貨品，並不足以解決問題，中方必須推行結構改革－包括停止竊取美國商業機密、限制國家補貼企業和停止強制技術轉讓等事項。