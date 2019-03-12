研勤非車安產品佈局今年開花結果 開始挹注業績

研勤 (3632) 積極拓展產品線，公司表示，「PAKKA 帕卡人臉辨識考勤系統」以及「AL8100 - 電子智能門鎖」等非車安新品，今年亦將開花結果。研勤既有的「PAPAGO! 行車記錄器」、「RAY 電子後視鏡」、「WayGo！衛星導航」與胎壓偵測器等行車安全產品，除中國外，也佈局日、美市場，並揮軍中南美、東南亞商機。



新品方面，針對中小企業以及餐飲服務業設計的「PAKKA 帕卡人臉辨識考勤系統」，已取得台中市政府勞工局共同合作推行「智慧城鄉專案」，今年內將會開始挹注營收貢獻。



研勤說，該系統讓雇主能更簡易管理員工出缺勤與薪資核算等勞動資訊，因應政府勞檢政策。



而因系統建置雲端人臉辨識資料庫日益完整成熟，「PAKKA 帕卡人臉辨識考勤系統」則採月租與即時更新方式，可有效樽節客戶營運成本，並成為研勤提供穩定的現金流來源。



「AL8100 - 電子智能門鎖」在農曆年後也有斬獲，研勤已與全家便利商店正式合作，將透過全家本島逾 3 千家實體門市通路與線上商城，積極打入居家安防市場，將挹注營收。