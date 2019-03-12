研勤人臉辨識系統取得中市專案合作 年底前貢獻營收

車用業者研勤 (3632-TW) 最新指出，在既有「PAPAGO! 行車記錄器」和導航、胎壓偵測器等行車安全產品外，新推出的「PAKKA 帕卡人臉辨識考勤系統」已取得台中市政府勞工局推行的「智慧城鄉專案」，預計年底前開始挹注營收，而「AL8100 - 電子智能門鎖」已與全家 (5903-TW) 合作，在其實體和虛擬商城上架，成為未來兩大非車安產品。

研勤指出，今年將持續搶攻中國以外市場，在日本、北美等成熟市場逐步擴展市占，同時已透過北美經銷合作夥伴，來拓展中南美洲市場，也將投入東南亞市場，目標打入當地車廠供應鏈。

而除了既有的「PAPAGO! 行車記錄器」、「RAY 電子後視鏡」、「WayGo！衛星導航」與胎壓偵測器等行車安全產品外，研勤也開始推廣非車安產品，包括新開發的「PAKKA 帕卡人臉辨識考勤系統」以及「AL8100 - 電子智能門鎖」。

「PAKKA 帕卡人臉辨識考勤系統」主要針對中小型企和餐飲服務業設計，已取得台中市「智慧城鄉專案」，預計今年內開始挹注營收，研勤說明，此系統採月租和即時更新方式，可提供穩定的現金流來源。

而「AL8100 - 電子智能門鎖」銷售上，已與全家便利商店開始合作，在其線上線下商店均上線，藉此更貼近一般消費者，打入居家安防市場。