全球人壽啟動MA招募 校園獵才+ATCC預約優秀人才雙管齊下

全球人壽首場 MA（內勤儲備主管）招募說明會，日前於台灣大學校園徵才博覽會登場，3 月將陸續巡迴台灣科技大學及台北科技大學進行說明，最終站選於總公司，參訪全球人壽友善職場環境。全球人壽獵才行動不僅止於社會新鮮人，還搶先透過 ATCC（全國大專院校商業個案大賽）賽事瞄準優秀在校生，並持續實習生計劃，預約優秀人才入列。

全球人壽人資長陳幸琦表示，全球人壽在金融科技浪潮下正積極進行保險科技轉型，相當重視多元部門均衡發展，致力於延攬各類不同專業的人才加入組織，並期許 MA 能將不同的思維、見解和創意帶入全球。

陳幸琦表示，凡積極、正向、創新、高度企圖心、抗壓性及協調能力佳，且中英文溝通流利者，就是全球 MA 計劃要找的人，第 5 屆預計招募 5 人。

全球人壽 MA 計劃為期 18 個月，正式加入後 1 個月將協助 MA 透過公司基礎培訓課程建立保險專業知識和熟悉全球人壽的商品；而接下來的 17 個月將進行各部門工作輪調、參與跨部門專案計劃、各種職能訓練及取得證照，且有機會與董總、高階主管共事，並參與高階主管或功能性委員會會議。

最後第 18 個月，將彙整 18 個月培訓評鑑、考試與成果，依評鑑結果、個人志願及公司組織需求派任部門。

此外，今年全球人壽也持續擴大在校生獵才觸點，不僅延續去年與大專院校產學合作在校生的「實習生計劃」，今年更參加 2019 年第 17 屆 ATCC 全國大專院校商業個案大賽並擔任出題企業，不僅能接觸到來自全國各大專院校的學子，更能有效提高企業曝光度和讓更多年輕學子更深入的認識全球人壽。

透過 ATCC 大賽及實習生計劃，讓在學或即將畢業的學生，增進對保險實務運作之了解，並提前適應企業環境，全球人壽「雙管齊下」招募畢業生、在校生。

MA 招募報名期間自即日起至 4 月 8 日止，「2019 實習生計劃」的暑期實習生及產學實習生採履歷隨到隨審制，額滿為止。