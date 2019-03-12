一文看懂：哪些航空公司有飛737 MAX 8

由於波音公司 (BA-US) 旗下 737 Max 8 機款在近半年間連續 2 次墜機，目前中國政府已宣布全面停飛 737 MAX 8 機型，而美國聯邦航空總署 (FAA) 週二 (12 日) 則發表官方聲明認為，737 MAX 系列機型仍具「適航性」，稱如有必要，將再採取後續行動。

以下為投資人整理大部分航空公司之名單，查閱是否有採用 737 Max 8 載客，而若有未盡之處，投資人亦可先前往各航空公司網站查看航班飛機型號，或是透過此連結：http://0rz.tw/S8it0，前往波音公司網站查詢 737 Max 系列機型於全球各大航空公司的買進、交付狀況。

全球各大航空 737 MAX 8 機型使用狀況：

1. 無引進該機型：

我國國籍航空皆無引進該機型。

國泰航空、香港航空、港龍航空、香港快運亦無引進該機型。

已宣布停飛：

中國國際航空、中國東方航空、中國南方航空、深圳航空、廈門航空、昆明航空、海南航空、山東航空、上海航空、福州航空、奧凱航空、祥鵬航空、九元航空。

易斯達航空 (Eastar Jet)、勝安航空 (SilkAir)、埃塞俄比亞航空 (Ethiopian Airlines)、開曼航空 (Cayman Airways)、嘉魯達印尼航空 (Garuda Indonesia)、印尼獅子航空 (Lion Air)、阿根廷航空 (Aerolineas Argentinas)。

繼續使用：

挪威短程航空 (Norwegian Air shuttle)、杜拜航空(Flydubai)、義大利航空(Air Italy)、西伯利亞航空(S7 Airlines)、太平洋西南航空(Southwest Airline)，以及途易航空管理(TUI Airline Management) 旗下公司。

其餘有訂購或使用之航空公司：

LOT 波蘭航空 (LOT Polish Airlines)、斯派斯航空(SpiceJet)、捷特航空(Jet Airways)、馬印航空(Malindo Air)、奧凱航空(Okay Airways)、陽翼航空(Sunwing Airlines)、毛里塔尼亞航空(Mauritania Airline)、、墨西哥國際航空(Aeromexico)、高爾航空(Gol Airlines)、通用電氣資本航空服務公司(Gecas) 等。