元大投信「台版餘額寶」始祖 擁技術專利向電子支付業招手

「台版餘額寶」開放，電子支付帳戶代收付款資金可以申購新台幣計價的貨幣市場基金，元大投信推動「基金現金化、現金基金化」理念已久，堪稱「台版餘額寶」始祖，元大投信針對貨幣市場型基金與電子支付業者的應用早在 2017、2018 年取得相關專利，因此，該公司表態歡迎電子支付業者共同討論開發適用台灣市場的應用機制，引領金融與智能科技創新，以技術專利促進資產管理產業升級。

元大投信在國內資產管理業具有領頭羊地位，致力提供投資人更好的解決方案，推動「基金現金化、現金基金化」理念已久，且元大投信貨幣型基金規模龐大，目前已發行三檔規模各超過百億新台幣的國內貨幣市場型基金，分別為：元大萬泰、元大得寶、元大得利貨幣市場基金 (T+1 付款)，隨著法令逐步開放，金融與智能科技創新的應用機制將更加多元。

據投信投顧公會統計，截至今年 1 月底止，國內貨幣市場型基金共 42 檔，基金規模達 7017 億元，元大投信指出，未來隨著主管機關開放，「台版餘額寶」成型後，對投資人而言，將多了一個方便快速支付的理財管道，有助市場資金流入貨幣市場型基金，進一步達到貨幣市場型基金與國內整體基金規模成長。

國內公募基金龍頭元大投信表示，微信支付、支付寶在中國大陸實行上相當成功，如未來電子支付帳戶串接貨幣市場型基金之後，就形成了類銀行帳戶的數位錢包，貨幣市場型基金具有高流動性、現金增益的特性，符合電子支付使用者對電子錢包的應用體驗，不僅能加速電子支付產業的發展，也可以減少對銀行利息支出的負擔，更重要的是使用者的資產，充分受到了基金公司、銀行、電子支付業者的高度保護，對投資人、支付 (業者)、銀行、投信、整體金融產業皆有助益，有助形成「五贏」局面。

近期有電支業者入主基金公司的訊息，相信會加速改變貨幣市場型基金的產業生態，也會加速落實元大一向提倡的「基金現金化、現金基金化」理念，「台版餘額寶」將成為 2019 年金融業界熱門的話題。

元大投信表示，金管會近期同意，貨幣市場型基金買賣可透過電子支付帳戶做為支付工具，雖然市場稱「台版餘額寶」，但是國內的法令架構及產業生態與對岸有很大的差距，若單純以對岸形式套用對於客戶資產保障及在適法性上都會出現問題。

台灣的貨幣市場型基金應用機制涉及資訊流、人流、交易流、金流、產品流等多種構面，元大投信過去在此法令的推動及研究上不遺餘力，並早於 2016 年便積極投入金融與智能科技系統研發，並申請專利，爾後先後於 2017 年取得「貨幣基金交易系統」新型專利 (M547714)、「基金消費系統」新型專利 (M549397)，2018 年更取得「基金消費方法與系統」之「發明專利」(I615790)，至今仍為市場唯一取得「發明」專利的投信業者。

元大投信董事長劉宗聖指出，該專利就是針對貨幣市場型基金與電子支付業者的應用而開發，元大投信歡迎電子支付業者共同討論開發適用台灣市場的應用機制，元大投信也將提供相關技術及專利權利，預期在該新型態商業模式下，不僅投資人可多一個新理財管道，也有助支付業者、銀行、投信業務發展，甚而進一步帶動金融產業升級，有助整體金融產業發展。

此外，元大投信已有的｢薪資理財｣服務，以及與華南銀行合作的｢優利通｣金融帳戶，就是「基金現金化、現金基金化」的體現，透過與 FinTech、電商、行動網路的整合，以貨幣市場型基金為基石，讓民眾能用相對便利的方法即可完成現金管理。