【先機環球投資】新興市場美元債反彈力道加強

新興市場美元債券一反 2018 年受壓抑的表現，2019 年新興市場美元債指數收益率高於當地貨幣債指數。先機環球投資債券投資總監戴維斯（Huw Davies）表示，強勁的資金支撐新興市場美元債表現，且聯準會 (Fed) 溫和的腳步及中國刺激措施持續增強，以及美中貿易關係緩和的前景下，皆有助於新興市場美元債表現。

先機環球投資債券投資總監戴維斯（Huw Davies）表示，中美之間持續的貿易戰或中美關係情勢擴大是我們最關注的問題。儘管這不是我們的預設立場，但如果我們看到形勢升級的跡象，我們將準備減少投資組合中的風險，尤其是對中國和美元最為敏感的大宗商品出口國。針對個別國家，我們也積極監測地緣政治風險，例如，在本周空襲之前，我們認為緊張局勢可能進一步升級，故減少了在巴基斯坦的部位。

針對 2019 年上半年，新興市場美元債的機會，戴維斯（Huw Davies）認為，近期摩根大通 EMBIGD 的利差已從去年 12 月的高峰值回落了 70 個基點，但距離 5 年平均水準仍有 50 個基點的距離。與已開發國家的債券指數相比，新興市場美元債指數高於彭博巴克萊綜合債券指數的收益率約有 400 個基點 - 這為收益率下降提供了足夠的緩衝。

自今年初以來，強勁資金流入支撐新興市場美元債的表現。在迄今流入新興市場債券的 187 億美元資金中，有 145 億美元流入了新興市場美元債，突顯出投資者情緒更為強勁。展望未來，我們預計，由於溫和的聯準會 (Fed)、對中國刺激措施的預期日益增強，以及美中貿易關係緩和的前景，資金流入將繼續。

藉助於先機債券團隊對邊境市場專長，針對新興市場美元債的操作，戴維斯（Huw Davies）看好幾個撒哈拉以南的非洲國家，它們的估值很低，而經濟前景持續改善。我們持續看好奈及利亞 (我們認為近期的選舉不會帶來什麼政策風險)、加彭、喀麥隆、象牙海岸和阿根廷。我們也加碼厄瓜多，因為政府同意 IMF 支援結構性改革的計畫。我們仍然喜歡印尼、安哥拉和埃及的積極改革，它們剛剛輕鬆發行了 40 億美元債券。我們也加碼沙烏地阿拉伯和卡達，它們繼續從分階段納入指數的技術競標中受益。

相反，我們加重對南非的減持，那裡缺乏經濟成長和改革，對南非國家電力公司 Eskom 的支持將使公共財政進一步緊張。在土耳其，我們預計經常帳戶 (由於庫存需要重建，這將再次推高進口，經常帳戶的調整似乎已基本結束) 的增長和財政前景將繼續惡化，因為政府沒有一個可信的計畫。

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