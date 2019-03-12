日本上月工具機訂單年減近3成！連5個月衰退 直逼業界景氣分水嶺

日本工具機工業會 (Japan Machine Tool Builders’ Association，JMTBA) 在週一 (11 日)，發表了 2019 年 2 月份的日本工具機訂單速報值。

日本國內外「總訂單」金額方面，月減 12.5%，年減 29.3%，為 1097 億 4400 萬日圓。

日本「國內訂單」表現上，月減 10.9%，年減 28.4%，為 416 億 7100 萬日圓。

而來自「國外訂單」表現上，月減 13.4%，年減 29.8%，為 680 億 7300 萬日圓。

日本的工具機產業，受到 2018 年底的中美貿易戰影響，在整體的訂單金額表現上連續 5 個月低於 2017 年同期水準；也是自 2017 年 1 月以來，在歷經約 2 年之後首次低於 1100 億日圓水準，也接近了定義業界景氣好壞的 1000 億日圓分水嶺。

從日本的內需表現來看，訂單金額則是連續 3 個月低於去年同期。而同樣的，在國外訂單表現上也是連續 5 個月低於去年同期。

根據日刊工業新聞社在週一 (11 日) 所作的統計資料，日本 7 家主要的工具機業者在 2019 年 2 月的訂單金額上，合計金額年減 10.7% 為 369 億 9700 萬日圓；也是連續 3 個月低於 400 億日圓水準。和 2018 年的月平均訂單金額 437 億日圓相比，呈現相當大的落差。在來自日本國內的訂單金額上，則是年減 22.2% 為 146 億 500 萬日圓。

汽車業對工具機仍有一定程度的需求 (圖：AFP)

在這 7 家廠商當中，只有牧野工具機 (6135-JP)、大阪機工 (OKK)(6205-JP) 兩家廠商在整體的訂單金額上出現成長。牧野工具機在出口訂單加持下，拉抬了訂單金額表現。大阪機工則是接到來自美國汽車業的大筆訂單。捷太格特 (JTEKT)(6473-JP)、三菱重工工具機，同樣也接到來自汽車廠的大型訂單。

大隈 (OKUMA)(6103-JP) 的行銷部門表示，「汽車、半導體在去年表現亮眼的情況，在目前已有所不同」，「大型企業及中堅廠商在投資的決斷上，皆向後延」。景氣狀況依舊不明朗，對於未來的情勢判斷依然持保留的態度。