LINE Pay一卡通使用戶數4個月突破百萬戶 打趴所有電支業者

電子支付戰火猛烈，一卡通攜手 Line Pay 後，用戶大增，金管會今 (31) 日公布，截至去 (2018) 年 12 月，LINE Pay 一卡通開辦短短四個月，使用戶數已突破百萬戶，連續兩個月蟬聯使用者最多的電子支付；不過街口支付繼續保有儲值金額王的地位。

金管會統計，截至 12 月底止，共有 26 家電子支付機構，其中有 5 家專營公司、21 家兼營的銀行或電票，專營的包括街口支付、歐付寶、簡單行動支付等，兼營的有 LINE 一卡通、玉山銀行等，目前電子支付總使用者人數約 430 萬人，較前一月增加 21 萬人。

LINE Pay 一卡通去年 9 月才上市，就快速成長，10 月人數為 70 萬 6490 人、11 月又增加至 90 萬 3296 人，首度超過兼營電支業務的玉山銀 85.6 萬戶，到了 12 月更是一舉突破百萬戶；也超越專營的電支機構，專營的電支以歐付寶 78.9 萬人最多，街口支付則有 66.1 萬人。

而電子支付帳戶間轉帳，12 月總金額約 2.84 億元，以 LinePay 一卡通的近 1.51 億元為最高，其次是街口支付的近 1.05 億元。隨著兩家公司都將於農曆過年期間推出「紅包活動」，預期今年 2 月份的電子支付帳戶間轉帳可望衝高。

當月代理收付實質交易款項部分，也就是消費代收付金額 30.3 億元，比上月增加 1.7 億元，依舊由玉山銀行稱王。

而當月收受儲值款項金額約 7.3 億元，比上月增加 0.3 億元；第一名是街口支付以 3.62 億元續稱霸，但第二名的 LinePay 一卡通也以 3.5 億元緊咬不放。

支付款項餘額約 8.5 億元，較上月增加 1.9 億元。