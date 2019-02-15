純網銀三搶二！LINE、將來銀、樂天銀齊送件 6月底前揭曉

純網銀三搶二正式成形，三組團隊不約而同皆選在情人節這天遞件。金管會表示，搶頭香的是連線銀行 (LINE)，下午也收到將來銀行、樂天銀行的箱裝審查資料，預計今年 6 月底前公布核准名單。金管會銀行局副局長莊琇媛表示，這三組純網銀籌備業者皆由預定總經理親自送件，每組人馬送來的文件都是一大箱，預計於 15 日截止日後，下週開箱審理。



有關三家純網銀籌組業者團隊，第一組是「連線銀行 (LINE Bank)」，發起人為台灣連線金融科技公司(LINE Financial) 和富邦金 (2881) 旗下北富銀，由前北富銀數位金融總處執行副總經理黃以孟出任總經理一職。



其次是「將來銀行 (NEXT Bank)」，發起人為中華電(2412) 及兆豐金 (2886) 旗下兆豐銀，總經理由梅驊接下。



第三組則是「樂天銀行」，發起人為日本樂天銀行與國票金 (2889)，由日本樂天銀行派駐日籍人員為預定總經理。



莊琇媛指出，金管會後續將邀集外部專家及金管會代表共組審查會，秉持公平公正原則辦理審查，若審查會認為資料缺失，會通知籌組業者補件，預計今年 6 月底前公布核准名單。