歐股盤前─英國成功爭取脫歐協議變更 指數期貨漲跌互見

英國政府表示，已向歐盟爭取到具法律約束力的脫歐協議變更，有助改善協議內容；今 (12) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見。

台北時間週二下午 3 點 19 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.12%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 1.07 %，德國 DAX 指數期貨上漲 0.16%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.11%。

截至發稿，上證綜指上漲 1.10%，深證成指上漲 1.41%；南韓 Kospi 指數上漲 0.89%，日經 225 指數上漲 1.79%；台股收漲 93.05 點，至 10343.33 點。

Nvidia 收購以色列晶片製造商 Mellanox Technologies，以及 1 月零售銷售數據回穩等利多消息，激勵週一美股走揚，創近 6 週最大漲幅；另一方面，受衣索比亞航空 (Ethiopian Airlines) 空難、多國停飛波音 737 MAX 8 同型客機等消息影響，週一波音股價重挫逾 5%。

昨日標普 500 指數收漲 40.23 點 (1.5%)，至 2783.30 點；道瓊工業指數收漲 200.64 點 (0.8%)，至 25650.88 點；那斯達克綜合指數收漲 149.92 點 (2.0%)，至 7558.06 點。

英國首相梅伊副手 David Lidington 日前指出，梅伊已成功向歐盟爭取到變更脫歐協議部分條款，且這些變更「具法律約束力」，可進一步強化、改善脫歐協議；英國國會今日稍晚，將再度對脫歐協議進行表決。

歐盟執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 稱，就政治上來說，有時要給對方第 2 次機會，但若這份脫歐協議，仍無法在英國國會獲得通過，「就不會有第 3 次機會了」。