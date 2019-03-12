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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧03月11日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00633L 富邦上証正2             4453         0    2887   台新金                -15936    -30233  
00632R 元大台灣50反1           3880         0    00677U 富邦VIX                -5903         0  
00655L 國泰中國A50正2          3137         0    2303   聯電                   -4517     -2387  
1909   榮成                    1945      2647    00637L 元大滬深300正2         -3480         0  
2409   友達                    1881     21287    1605   華新                   -3405    -28820  
4960   誠美材                  1206     -7673    3481   群創                   -3372    -11535  
2392   正崴                    1054      2416    00672L 元大S&P原油正2         -2577         0  
00737  國泰AI+Robo             1030        53    2891   中信金                 -2436    -24609  
00708L 元大S&P黃金正2           993         0    2883   開發金                 -2423    -20935  
2886   兆豐金                   896       855    2330   台積電                 -2141     11658  
00656R 國泰中國A50反1           843         0    2834   臺企銀                 -2116    -23512  
4938   和碩                     775      1100    006206 元大上證50             -2089         0  
1504   東元                     743      7105    2344   華邦電                 -1935     -2767  
3576   聯合再生                 644      4777    2882   國泰金                 -1807    -13937  
0050   元大台灣50               596       560    2317   鴻海                   -1657    -16277  
00766L 台新MSCI中國正2          588         0    3037   欣興                   -1591     -2418  
1314   中石化                   585     -7031    2002   中鋼                   -1514     -1482  
00648R 元大S&P500反1            582         0    2881   富邦金                 -1509    -16778  
2603   長榮                     579       914    2610   華航                   -1452     -3600  
00643  群益深証中小             466      7035    00671R 富邦NASDAQ反1          -1420         0  
3049   和鑫                     403     -2560    1101   台泥                   -1360     -3914  
2515   中工                     393      3234    2888   新光金                 -1298    -15447  
3029   零壹                     385       464    2353   宏碁                   -1285     -3073  
00634R 富邦上証反1              375         0    2367   燿華                   -1265      4868  
6269   台郡                     351       366    2801   彰銀                   -1039     -3047  
2337   旺宏                     348    -17746    2408   南亞科                  -980    -17705  
6005   群益證                   337      -899    2014   中鴻                    -929     -5548  
1216   統一                     332      -232    00636  國泰中國A50             -888    -69498  
00693U 華頓S&P黃豆              317         0    6456   GIS-KY                  -886       186  
2345   智邦                     308        42    2449   京元電子                -879       -90  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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