[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧03月11日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00633L 富邦上証正2 4453 0 2887 台新金 -15936 -30233 00632R 元大台灣50反1 3880 0 00677U 富邦VIX -5903 0 00655L 國泰中國A50正2 3137 0 2303 聯電 -4517 -2387 1909 榮成 1945 2647 00637L 元大滬深300正2 -3480 0 2409 友達 1881 21287 1605 華新 -3405 -28820 4960 誠美材 1206 -7673 3481 群創 -3372 -11535 2392 正崴 1054 2416 00672L 元大S&P原油正2 -2577 0 00737 國泰AI+Robo 1030 53 2891 中信金 -2436 -24609 00708L 元大S&P黃金正2 993 0 2883 開發金 -2423 -20935 2886 兆豐金 896 855 2330 台積電 -2141 11658 00656R 國泰中國A50反1 843 0 2834 臺企銀 -2116 -23512 4938 和碩 775 1100 006206 元大上證50 -2089 0 1504 東元 743 7105 2344 華邦電 -1935 -2767 3576 聯合再生 644 4777 2882 國泰金 -1807 -13937 0050 元大台灣50 596 560 2317 鴻海 -1657 -16277 00766L 台新MSCI中國正2 588 0 3037 欣興 -1591 -2418 1314 中石化 585 -7031 2002 中鋼 -1514 -1482 00648R 元大S&P500反1 582 0 2881 富邦金 -1509 -16778 2603 長榮 579 914 2610 華航 -1452 -3600 00643 群益深証中小 466 7035 00671R 富邦NASDAQ反1 -1420 0 3049 和鑫 403 -2560 1101 台泥 -1360 -3914 2515 中工 393 3234 2888 新光金 -1298 -15447 3029 零壹 385 464 2353 宏碁 -1285 -3073 00634R 富邦上証反1 375 0 2367 燿華 -1265 4868 6269 台郡 351 366 2801 彰銀 -1039 -3047 2337 旺宏 348 -17746 2408 南亞科 -980 -17705 6005 群益證 337 -899 2014 中鴻 -929 -5548 1216 統一 332 -232 00636 國泰中國A50 -888 -69498 00693U 華頓S&P黃豆 317 0 6456 GIS-KY -886 186 2345 智邦 308 42 2449 京元電子 -879 -90 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股