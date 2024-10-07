以色列會猛烈報復？牛彈琴：伊朗正在為最壞局面做準備

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-07 08:30

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上周伊朗夜襲以色列後，具中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」上周六（5 日）表示，一切跡象顯示，原來一直努力克制的伊朗，現在正在做最糟糕的準備。

以色列肯定會猛烈反擊。接下來，怎麼辦？

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所以，哪怕極度危險，10 月 4 日，伊朗外長阿拉格齊還是去了黎巴嫩首都貝魯特。

《路透社》的現場直播畫面顯示，一架懸掛伊朗國旗的飛機，降落在貝魯特機場。就在幾小時前，以軍剛對貝魯特南部一據點進行 11 次連續轟炸，其中一次就擊中了貝魯特國際機場外圍。

阿拉格齊去幹什麼？

與黎巴嫩看守政府協調立場。

在隨後的貝魯特記者會上，阿拉格齊表示，伊朗不打算繼續對以色列發動飛彈襲擊，但如果以色列發動進攻，伊朗會「做出更嚴厲的回應」。

伊朗應該也是向以色列和美國傳遞一個信號：到此為止吧。

別繼續惹我，否則後果很嚴重。

「牛彈琴」說，伊朗確實不希望大打，不然也不會一忍再忍，但伊朗也不希望被以色列和外界看成軟弱。

事實上，伊朗對以色列狂射 200 枚飛彈，一方面，此舉展現了伊朗的強悍，至少在中東，還沒有哪個國家敢這樣攻擊以色列；但另一方面，伊朗瞄凖的都是以色列的軍事和安全設施，也顯示了伊朗的克制，不想讓局勢演變成全面衝突。

但以色列在德黑蘭暗殺哈瑪斯最高領導人哈尼雅，在黎巴嫩擊斃真主黨最高領導人納斯魯拉，伊朗身為帶頭大哥，必須對國內民眾有個交代，也必須對中東小兄弟有個交代。

同一天，即 10 月 4 日，伊朗最高領袖哈米尼罕見出席公開活動。

按照外媒的說法，這是四年多來他第一次公開參加星期五的活動，也是伊朗 10 月 1 日向以色列發射飛彈以來首次公開露面。

哈米尼的態度強硬：根據國際法，任何一個國家都有權利保衛自己的國家和人民不受外敵侵害。伊朗、巴勒斯坦、黎巴嫩、敘利亞、埃及、伊拉克、葉門，這些國家都有一個共同的敵人（以色列）。

哈米尼還警告，近日針對以色列的軍事行動，是對以色列的「最小懲罰」，必要的話，未來會繼續採取此類行動。

儘管哈米尼的態度很強硬，但總有一種感覺，這其實也是在警告以色列，不要對伊朗發動報復。

但按照以色列睚眥必報的風格，遭遇這麼嚴厲的襲擊，豈能善罷甘休？

所以，以色列肯定會報復，而且是猛烈報復。

按照外媒披露的消息，以色列報復的目標，可能是伊朗的石油設施，甚至是核子設施。

儘管美國總統拜登明確表示，不希望以色列襲擊伊朗核子設施，但美國國務院官員向《CNN》透露，以色列沒有向美國作出保證。

報復時間？

不排除是 10 月 7 日，因為這是一個很具象徵性的日子，一年前的這一天，哈瑪斯襲擊以色列，也拉開了本輪中東衝突的序幕。