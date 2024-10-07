以哈戰爭打一年了！以色列總理：正在7條戰線上作戰

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-07 08:00

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在以哈戰爭爆發一周年之際，以色列總理尼坦雅胡上周六（5 日）在一段影片中表示，現在正在 7 條戰線上作戰。

據美國《CNN》報導，尼坦雅胡說：「今天，以色列正在 7 條戰線上作戰」，以方的敵人，包括以色列北部的黎巴嫩真主黨、巴勒斯坦極端組織哈瑪斯、葉門叛軍胡塞、約旦河西岸的恐怖分子，以及伊拉克和敘利亞的什葉派民兵組織。

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「我們還正與伊朗作戰，伊朗此前直接向以色列發射 200 多枚彈道飛彈，並且還在這 7 條戰線背後支持對抗以色列。」他還說。

尼坦雅胡表示，以色列有權自衛，並反擊伊朗的襲擊，這是以色列即將要做的事。

在談到以黎以衝突時，他說：「一個月前，我方開始履行對北方居民的承諾」，以色列打死真主黨領導人和多名高階指揮官，並摧毀了真主黨大部分飛彈和火箭彈儲備，正在改變北方的力量平衡。

他強調：「儘管我方還沒完全消除威脅，但我方顯然已經改變了戰事的進程和平衡。」



去年 10 月 7 日，以哈戰爭打響，戰火已經持續了一年，加薩地帶人道危機前所未有。據巴勒斯坦加薩地帶衛生部門上周六發布的數據顯示，以軍在加薩地帶的軍事行動已造成巴方超過 4.1 萬人死亡，逾 9.6 萬人受傷。

以哈戰爭的外溢效應衝擊整個中東，地區動蕩不斷加劇，爆發全面戰爭的風險上升。