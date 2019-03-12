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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/03/11  108/03/08  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                  9.98860    9.99630  -0.00770   -0.07703
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                  9.98860    9.99630  -0.00770   -0.07703
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.03840   10.04070  -0.00230   -0.02291
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.03840   10.04070  -0.00230   -0.02291
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.27230   10.28220  -0.00990   -0.09628
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.08040   10.09020  -0.00980   -0.09712
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.17680   10.19010  -0.01330   -0.13052
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.07330   10.08670  -0.01340   -0.13285
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    23.05000   23.53000  -0.48000   -2.03995
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         25.61000   27.48000  -1.87000   -6.80495
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.49980    9.51190  -0.01210   -0.12721
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.91990    9.93200  -0.01210   -0.12183
中國信託台灣活力基金                                               13.93000   13.87000   0.06000    0.43259
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.21000    9.19000   0.02000    0.21763
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.59000    8.60000  -0.01000   -0.11628
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.25000    9.26000  -0.01000   -0.10799
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.97630    9.97310   0.00320    0.03209
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.10430    9.10140   0.00290    0.03186
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.33730   10.34410  -0.00680   -0.06574
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.40250    9.40870  -0.00620   -0.06590
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.49080   10.50630  -0.01550   -0.14753
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     8.99880    9.01210  -0.01330   -0.14758
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.20140   11.21380  -0.01240   -0.11058
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.90600    9.91690  -0.01090   -0.10991
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              40.81660   40.78320   0.03340    0.08190
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                41.18530   41.16310   0.02220    0.05393
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.12000   10.17000  -0.05000   -0.49164
中國信託智能運動基金-美元                                           9.81000    9.87000  -0.06000   -0.60790
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.47000    9.49000  -0.02000   -0.21075
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.31000    9.34000  -0.03000   -0.32120
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.01550   11.01510   0.00040    0.00363
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.70080    9.69070   0.01010    0.10422
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.10950    9.10000   0.00950    0.10440
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.90560    9.90010   0.00550    0.05555
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.29640    9.29130   0.00510    0.05489
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.84000   10.84000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.96000   10.97000  -0.01000   -0.09116
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.55000   10.56000  -0.01000   -0.09470
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元大2001基金                                                       58.24000   58.23000   0.01000    0.01717
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          41.31940   41.26490   0.05450    0.13207
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             39.16120   39.11540   0.04580    0.11709
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.26000   21.12000  -0.86000   -4.07197
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.60220   11.60140   0.00080    0.00690
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.95200   10.93390   0.01810    0.16554
元大上證50基金                                                     31.34000   31.07000   0.27000    0.86901
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.40000   11.67000  -0.27000   -2.31362
元大大中華TMT基金-新台幣                                           10.40000   10.64000  -0.24000   -2.25564
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.22000   13.48000  -0.26000   -1.92878
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.66000   12.90200  -0.24200   -1.87568
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.12400   17.43400  -0.31000   -1.77813
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.50600   10.66400  -0.15800   -1.48162
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.35000   10.48900  -0.13900   -1.32520
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.94000    2.99000  -0.05000   -1.67224
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.46000   13.65000  -0.19000   -1.39194
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.38490   47.39720  -0.01230   -0.02595
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.67450   10.66570   0.00880    0.08251
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.78740    9.77930   0.00810    0.08283
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.05730   10.03320   0.02410    0.24020
元大巴西指數基金                                                    6.76800    6.69500   0.07300    1.09037
元大巴菲特基金                                                     24.95000   24.86000   0.09000    0.36203
元大日經225基金                                                    26.59000   26.45000   0.14000    0.52930
元大台商收成基金                                                   20.86000   20.85000   0.01000    0.04796
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.52000   12.55000  -0.03000   -0.23904
元大台灣50單日正向2倍基金                                          34.83000   34.65000   0.18000    0.51948
元大台灣中型100基金                                                30.75000   30.67000   0.08000    0.26084
元大台灣加權股價指數基金                                           24.15400   24.12500   0.02900    0.12021
元大台灣卓越50基金                                                 76.22000   76.22000   0.00000    0.00000
元大台灣金融基金                                                   16.97000   16.97000   0.00000    0.00000
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        29.68000   29.64000   0.04000    0.13495
元大台灣高股息基金                                                 25.94000   25.85000   0.09000    0.34816
元大台灣電子科技基金                                               32.84000   32.80000   0.04000    0.12195
元大全球ETF成長組合基金                                            10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.42000   14.41000   0.01000    0.06940
元大全球人工智慧ETF基金                                            21.63000   21.62000   0.01000    0.04625
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.90000   12.90000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  8.95000    8.95000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.37000   12.39000  -0.02000   -0.16142
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.87200   11.88100  -0.00900   -0.07575
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.89000    9.08000  -0.19000   -2.09251
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.74000    6.89000  -0.15000   -2.17707
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.35000    8.39000  -0.04000   -0.47676
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.49000    6.52000  -0.03000   -0.46012
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.46300    8.51500  -0.05200   -0.61069
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.63000    9.68000  -0.05000   -0.51653
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.40000    8.44000  -0.04000   -0.47393
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.14000   13.33000  -0.19000   -1.42536
元大全球農業商機基金                                               16.16000   16.21000  -0.05000   -0.30845
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                    9.26700    9.46900  -0.20200   -2.13328
元大印度指數基金                                                    9.74100    9.73100   0.01000    0.10276
元大印度基金                                                       12.17000   12.13000   0.04000    0.32976
元大多多基金                                                       16.13000   16.06000   0.07000    0.43587
元大多福基金                                                       49.87000   49.75000   0.12000    0.24121
元大亞太成長基金                                                    8.50000    8.54000  -0.04000   -0.46838
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.95310    8.92570   0.02740    0.30698
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.25510    7.23290   0.02220    0.30693
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.03900    9.13000  -0.09100   -0.99671
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.69000    9.78000  -0.09000   -0.92025
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.26000    9.34000  -0.08000   -0.85653
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.69000    9.78000  -0.09000   -0.92025
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.86500   10.00700  -0.14200   -1.41901
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.27990   10.28820  -0.00830   -0.08067
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.14190   10.14910  -0.00720   -0.07094
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.14200   10.14920  -0.00720   -0.07094
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.14880   10.14520   0.00360    0.03548
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.14870   10.14510   0.00360    0.03549
元大卓越基金                                                       42.07000   41.92000   0.15000    0.35782
元大店頭基金                                                        7.84000    7.86000  -0.02000   -0.25445
元大泛歐成長基金                                                    8.78000    8.80000  -0.02000   -0.22727
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.39270   10.39070   0.00200    0.01925
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.73920    9.73500   0.00420    0.04314
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.08890   32.03330   0.05560    0.17357
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   38.63270   38.45230   0.18040    0.46915
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        18.57770   18.63460  -0.05690   -0.30535
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        19.33340   19.21010   0.12330    0.64185
元大美國政府7至10年期債券基金                                      40.61820   40.51900   0.09920    0.24482
元大高科技基金                                                     18.20000   18.14000   0.06000    0.33076
元大得利貨幣市場基金                                               16.29860   16.29780   0.00080    0.00491
元大得寶貨幣市場基金                                               12.01340   12.01290   0.00050    0.00416
元大富櫃50基金                                                     11.89000   11.88000   0.01000    0.08418
元大華夏中小基金                                                    7.12000    7.31000  -0.19000   -2.59918
元大新中國基金-人民幣                                               9.30000    9.57000  -0.27000   -2.82132
元大新中國基金-美元                                                 8.91100    9.16900  -0.25800   -2.81383
元大新中國基金-新台幣                                               8.89000    9.14000  -0.25000   -2.73523
元大新主流基金                                                     22.68000   22.60000   0.08000    0.35398
元大新東協平衡基金-美元                                             9.32700    9.36300  -0.03600   -0.38449
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.11000    9.13000  -0.02000   -0.21906
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.20150   10.30170  -0.10020   -0.97265
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.64050    9.75360  -0.11310   -1.15957
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.67680   10.78450  -0.10770   -0.99866
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.01490    9.10590  -0.09100   -0.99935
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.08660   10.07640   0.01020    0.10123
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.50080    9.49120   0.00960    0.10115
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.26540   10.24400   0.02140    0.20890
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.67580    9.65570   0.02010    0.20817
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.71620    9.70540   0.01080    0.11128
元大新興亞洲基金                                                   10.83000   11.00000  -0.17000   -1.54545
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.35060    9.39090  -0.04030   -0.42914
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.88170    8.92000  -0.03830   -0.42937
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.62850    9.65430  -0.02580   -0.26724
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.15250    9.17710  -0.02460   -0.26806
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.14090   15.14020   0.00070    0.00462
元大經貿基金                                                       34.90000   34.81000   0.09000    0.25855
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.90000    8.81000   0.09000    1.02157
元大實質多重資產基金-美元                                           8.37000    8.27700   0.09300    1.12360
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.85000    8.74000   0.11000    1.25858
元大滬深300單日反向1倍基金                                         13.92000   14.09000  -0.17000   -1.20653
元大滬深300單日正向2倍基金                                         14.96000   14.62000   0.34000    2.32558
元大摩臺基金                                                       35.63000   35.61000   0.02000    0.05616
元大標普500基金                                                    25.65000   25.66000  -0.01000   -0.03897
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.22000   13.20000   0.02000    0.15152
元大標普500單日正向2倍基金                                         31.58000   31.64000  -0.06000   -0.18963
元大標智滬深300基金                                                17.91000   17.51000   0.40000    2.28441
元大歐洲50基金                                                     23.58000   23.78000  -0.20000   -0.84104
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.27210    9.30490  -0.03280   -0.35250
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.25600   10.25570   0.00030    0.00293
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    14.96000   14.92000   0.04000    0.26810
日盛上選基金                                                       31.63000   31.70000  -0.07000   -0.22082
日盛小而美基金                                                     17.09000   17.09000   0.00000    0.00000
日盛中國內需動力基金                                                9.24000    9.46000  -0.22000   -2.32558
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.01600   12.03230  -0.01630   -0.13547
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.79430    9.80760  -0.01330   -0.13561
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.24380   12.25830  -0.01450   -0.11829
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.97360    9.98550  -0.01190   -0.11917
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.03730   11.04370  -0.00640   -0.05795
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.97410    8.97930  -0.00520   -0.05791
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.19000   10.42000  -0.23000   -2.20729
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.90000   10.15000  -0.25000   -2.46305
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.25000   10.50000  -0.25000   -2.38095
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.25000   10.38000  -0.13000   -1.25241
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.34000   10.50000  -0.16000   -1.52381
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.42000   10.57000  -0.15000   -1.41911
日盛日盛基金                                                       12.56000   12.58000  -0.02000   -0.15898
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.20000    9.22000  -0.02000   -0.21692
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.14000    9.15000  -0.01000   -0.10929
日盛全球抗暖化基金                                                 10.57000   10.61000  -0.04000   -0.37700
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.22620   10.24590  -0.01970   -0.19227
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.33260    9.35060  -0.01800   -0.19250
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.00010   10.01270  -0.01260   -0.12584
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.12720    9.13860  -0.01140   -0.12475
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.16000   10.22000  -0.06000   -0.58708
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.18000   10.22000  -0.04000   -0.39139
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.45640    2.46110  -0.00470   -0.19097
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65320    1.65630  -0.00310   -0.18716
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.37830    0.37900  -0.00070   -0.18470
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25530    0.25570  -0.00040   -0.15643
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.48970   12.50520  -0.01550   -0.12395
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.29510    8.30540  -0.01030   -0.12402
日盛亞洲機會基金                                                    6.66000    6.76000  -0.10000   -1.47929
日盛首選基金                                                       16.57000   16.55000   0.02000    0.12085
日盛高科技基金                                                     17.28000   17.26000   0.02000    0.11587
日盛貨幣市場基金                                                   14.80940   14.80870   0.00070    0.00473
日盛新台商基金                                                     37.19000   37.21000  -0.02000   -0.05375
日盛精選五虎基金                                                   34.64000   34.66000  -0.02000   -0.05770
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.52270   13.52200   0.00070    0.00518
台新2000高科技基金                                                 29.76000   29.65000   0.11000    0.37099
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         10.84000   11.35000  -0.51000   -4.49339
台新MSCI中國基金                                                   20.33000   20.81000  -0.48000   -2.30658
台新大眾貨幣市場基金                                               14.19960   14.19900   0.00060    0.00423
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.35010   10.35240  -0.00230   -0.02222
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.67530   10.67240   0.00290    0.02717
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.27460   10.26070   0.01390    0.13547
台新中國通基金                                                     41.87000   41.71000   0.16000    0.38360
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.49960    0.51550  -0.01590   -3.08438
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              15.41400   15.88900  -0.47500   -2.98949
台新中國精選中小基金-美元                                           0.30570    0.31530  -0.00960   -3.04472
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.45000    9.74000  -0.29000   -2.97741
台新主流基金                                                       22.95000   22.92000   0.03000    0.13089
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      21.34000   21.26000   0.08000    0.37629
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.69430    0.69250   0.00180    0.25993
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      15.46000   15.40000   0.06000    0.38961
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.50230    0.50100   0.00130    0.25948
台新台灣中小基金                                                   32.65000   32.51000   0.14000    0.43064
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.75060    9.76030  -0.00970   -0.09938
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.25120    9.26940  -0.01820   -0.19634
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.72000    8.73000  -0.01000   -0.11455
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.52370   10.54440  -0.02070   -0.19631
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.79310    9.84120  -0.04810   -0.48876
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.38000    9.42000  -0.04000   -0.42463
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.78390   10.83680  -0.05290   -0.48815
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.33000   10.37000  -0.04000   -0.38573
台新印度基金                                                       14.16000   14.10000   0.06000    0.42553
台新亞美短期債券基金                                               11.38760   11.38210   0.00550    0.04832
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.57710    8.59050  -0.01340   -0.15599
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28310    0.28380  -0.00070   -0.24665
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.28370   12.30280  -0.01910   -0.15525
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40000    0.40100  -0.00100   -0.24938
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.11580   11.11540   0.00040    0.00360
台新高股息平衡基金                                                 30.01170   29.95500   0.05670    0.18928
台新智慧生活基金-美元                                              10.01440   10.05100  -0.03660   -0.36414
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.29010    8.32460  -0.03450   -0.41443
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.49140    8.51770  -0.02630   -0.30877
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.18270    9.22100  -0.03830   -0.41536
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.41550    9.44470  -0.02920   -0.30917
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.02060   11.01290   0.00770    0.06992
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.35150    0.35160  -0.00010   -0.02844
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.99550    7.99000   0.00550    0.06884
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26870    0.26880  -0.00010   -0.03720
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.32000    5.38000  -0.06000   -1.11524
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        21.19000   21.17000   0.02000    0.09447
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.27480   11.27400   0.00080    0.00710
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.27380   10.29350  -0.01970   -0.19138
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.14410    9.13650   0.00760    0.08318
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.60710   10.59820   0.00890    0.08398
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.89730    7.90700  -0.00970   -0.12268
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.22420    9.23550  -0.01130   -0.12235
永豐中小基金                                                       50.46000   50.44000   0.02000    0.03965
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.74130    1.73960   0.00170    0.09772
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.37660    2.37430   0.00230    0.09687
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.10590    8.11430  -0.00840   -0.10352
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.73350   10.74470  -0.01120   -0.10424
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.53000    4.62000  -0.09000   -1.94805
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    20.82000   21.27000  -0.45000   -2.11566
永豐主流品牌基金                                                   17.55000   17.74000  -0.19000   -1.07103
永豐永豐基金                                                       32.63000   32.63000   0.00000    0.00000
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.23070    9.24510  -0.01440   -0.15576
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.54410    9.55900  -0.01490   -0.15587
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.10400    9.11260  -0.00860   -0.09437
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.41460    9.42350  -0.00890   -0.09444
永豐亞洲民生消費基金                                               11.94000   11.97000  -0.03000   -0.25063
永豐南非幣2021保本基金                                             13.66570   13.66100   0.00470    0.03440
永豐高科技基金                                                     22.39000   22.39000   0.00000    0.00000
永豐貨幣市場基金                                                   13.91730   13.91680   0.00050    0.00359
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.07150    2.06750   0.00400    0.19347
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.51080    2.50600   0.00480    0.19154
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.76060    7.76100  -0.00040   -0.00515
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.68140   10.68200  -0.00060   -0.00562
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.04210    7.05440  -0.01230   -0.17436
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.10850   11.12780  -0.01930   -0.17344
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.94000   10.36000  -0.42000   -4.05405
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.02000    8.38000  -0.36000   -4.29594
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.45000   19.26000  -0.81000   -4.20561
永豐臺灣加權ETF基金                                                50.67000   50.63000   0.04000    0.07900
永豐領航科技基金                                                   36.81000   36.79000   0.02000    0.05436
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.53000   11.65000  -0.12000   -1.03004
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.05000   11.16000  -0.11000   -0.98566
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.45000    9.60000  -0.15000   -1.56250
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.49000    9.56000  -0.07000   -0.73222
永豐趨勢平衡基金                                                   40.41000   40.43000  -0.02000   -0.04947
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.77860   11.77600   0.00260    0.02208
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.67800    9.67910  -0.00110   -0.01136
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.13860   10.13970  -0.00110   -0.01085
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.70170    9.70060   0.00110    0.01134
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.01910   10.01780   0.00130    0.01298
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.73270    9.73290  -0.00020   -0.00205
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.32220   10.32240  -0.00020   -0.00194
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.71110    9.70940   0.00170    0.01751
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.11130   10.10960   0.00170    0.01682
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.54000   10.78000  -0.24000   -2.22635
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.43000    9.64000  -0.21000   -2.17842
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.11000   10.35000  -0.24000   -2.31884
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        13.67000   14.05000  -0.38000   -2.70463
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          18.37000   18.89000  -0.52000   -2.75278
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.29000   18.82000  -0.53000   -2.81615
兆豐國際生命科學基金                                               15.28000   15.33000  -0.05000   -0.32616
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.08150   10.09690  -0.01540   -0.15252
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.32520   10.34830  -0.02310   -0.22323
兆豐國際全球基金                                                   30.14000   30.29000  -0.15000   -0.49521
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.40360   10.40150   0.00210    0.02019
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.09450   10.08990   0.00460    0.04559
兆豐國際國民基金                                                   21.68000   21.68000   0.00000    0.00000
兆豐國際第一基金                                                   12.75000   12.70000   0.05000    0.39370
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.35360   10.36820  -0.01460   -0.14082
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.04050    8.05190  -0.01140   -0.14158
兆豐國際萬全基金                                                   20.15000   20.09000   0.06000    0.29866
兆豐國際電子基金                                                   24.83000   24.80000   0.03000    0.12097
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          20.68000   20.67000   0.01000    0.04838
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.74000   16.78000  -0.04000   -0.23838
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.10000   33.00000   0.10000    0.30303
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.53470   12.53410   0.00060    0.00479
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.31340   10.33060  -0.01720   -0.16650
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.16930   10.18560  -0.01630   -0.16003
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.30070   10.31650  -0.01580   -0.15315
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.21440   10.23150  -0.01710   -0.16713
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.26270   10.27920  -0.01650   -0.16052
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.23560   10.25130  -0.01570   -0.15315
合庫台灣基金                                                       10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.25700   11.27990  -0.02290   -0.20302
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.22870   12.26100  -0.03230   -0.26344
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.88800   10.92040  -0.03240   -0.29669
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.67960   11.70990  -0.03030   -0.25876
合庫全球高收益債券基金B類型                                         7.97220    8.02540  -0.05320   -0.66290
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.28770    9.36720  -0.07950   -0.84871
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.91140    8.96850  -0.05710   -0.63667
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.71790    8.79220  -0.07430   -0.84507
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.10260    9.17250  -0.06990   -0.76206
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.36000   10.44000  -0.08000   -0.76628
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.09000   11.19000  -0.10000   -0.89366
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.34000    9.44000  -0.10000   -1.05932
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.17000   10.29000  -0.12000   -1.16618
合庫全球新興市場基金                                                9.16000    9.27000  -0.11000   -1.18662
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.78000    9.84000  -0.06000   -0.60976
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.08000   10.15000  -0.07000   -0.68966
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.92000    9.01000  -0.09000   -0.99889
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.21000    9.31000  -0.10000   -1.07411
合庫貨幣市場基金                                                   10.15590   10.15550   0.00040    0.00394
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.64040    9.65920  -0.01880   -0.19463
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.87510    9.89470  -0.01960   -0.19809
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.15080   10.16560  -0.01480   -0.14559
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.66440   11.68790  -0.02350   -0.20106
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  14.45680   14.45980  -0.00300   -0.02075
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.57630    8.64360  -0.06730   -0.77861
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.34360    9.40150  -0.05790   -0.61586
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.75180    7.79560  -0.04380   -0.56186
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.58690    8.65450  -0.06760   -0.78110
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.24200   10.31740  -0.07540   -0.73080
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.58000    9.62000  -0.04000   -0.41580
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.64000    9.68000  -0.04000   -0.41322
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                           9.97000   10.01000  -0.04000   -0.39960
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.82000    9.87000  -0.05000   -0.50659
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.21000   10.25000  -0.04000   -0.39024
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.05000   10.10000  -0.05000   -0.49505
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        10.80000   10.99000  -0.19000   -1.72884
安本標準兩岸價值基金 美元                                          10.85000   11.04000  -0.19000   -1.72101
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        10.97000   11.15000  -0.18000   -1.61435
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.14350   11.14290   0.00060    0.00538
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.25620   10.28380  -0.02760   -0.26838
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.13230   10.14870  -0.01640   -0.16160
安聯中國東協基金                                                   15.40000   15.66000  -0.26000   -1.66028
安聯中國策略基金-美元                                              11.23000   11.59000  -0.36000   -3.10613
安聯中國策略基金-新臺幣                                            14.58000   15.04000  -0.46000   -3.05851
安聯中華新思路基金-人民幣                                          13.56000   13.74000  -0.18000   -1.31004
安聯中華新思路基金-美元                                            12.89000   13.09000  -0.20000   -1.52788
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          12.12000   12.30000  -0.18000   -1.46341
安聯台灣大壩基金                                                   28.34000   28.35000  -0.01000   -0.03527
安聯台灣科技基金                                                   45.95000   46.13000  -0.18000   -0.39020
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.52530   12.52470   0.00060    0.00479
安聯台灣智慧基金                                                   31.22000   31.25000  -0.03000   -0.09600
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.32120   10.32950  -0.00830   -0.08035
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.23990   15.25000  -0.01010   -0.06623
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.59000    9.59630  -0.00630   -0.06565
安聯四季成長組合基金-美元                                          10.98000   11.03000  -0.05000   -0.45331
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.27000   11.32000  -0.05000   -0.44170
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.62240   12.63940  -0.01700   -0.13450
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.33380   10.34650  -0.01270   -0.12275
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.37690   12.39200  -0.01510   -0.12185
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.33440    9.34570  -0.01130   -0.12091
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.25020    9.26130  -0.01110   -0.11985
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.85820    8.86890  -0.01070   -0.12065
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.11000   11.16000  -0.05000   -0.44803
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.05000   11.08000  -0.03000   -0.27076
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.39000   10.41000  -0.02000   -0.19212
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.83000    9.87000  -0.04000   -0.40527
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.28000    9.31000  -0.03000   -0.32223
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.93000   10.98000  -0.05000   -0.45537
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.46000   10.49000  -0.03000   -0.28599
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.52000    9.56000  -0.04000   -0.41841
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.13000    9.16000  -0.03000   -0.32751
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.04290   12.06290  -0.02000   -0.16580
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.94550   10.96260  -0.01710   -0.15598
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.58550   10.60120  -0.01570   -0.14810
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.53280    8.54680  -0.01400   -0.16380
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.37930    8.39240  -0.01310   -0.15609
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.07740    8.08940  -0.01200   -0.14834
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.04300   10.05800  -0.01500   -0.14914
安聯全球人口趨勢基金                                               11.48000   11.50000  -0.02000   -0.17391
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.23000    9.26000  -0.03000   -0.32397
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        34.79000   34.88000  -0.09000   -0.25803
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.87000    7.97000  -0.10000   -1.25471
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.13080   12.11940   0.01140    0.09406
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.36660   10.35870   0.00790    0.07626
安聯全球新興市場基金                                               17.02000   17.21000  -0.19000   -1.10401
安聯全球農金趨勢基金                                                8.89000    8.88000   0.01000    0.11261
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.54000    8.59000  -0.05000   -0.58207
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.60000   10.62000  -0.02000   -0.18832
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.82000   10.84000  -0.02000   -0.18450
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.34000   10.36000  -0.02000   -0.19305
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.55000    9.57000  -0.02000   -0.20899
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
安聯亞洲動態策略基金                                               21.68000   21.95000  -0.27000   -1.23007
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.34870   10.34550   0.00320    0.03093
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.99280    9.98980   0.00300    0.03003
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               86.97200   87.05940  -0.08740   -0.10039
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.95440   12.97430  -0.01990   -0.15338
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               66.57120   66.62230  -0.05110   -0.07670
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.81610    9.83120  -0.01510   -0.15359
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.66060    2.66000   0.00060    0.02256
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.84030   10.84960  -0.00930   -0.08572
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.22380    2.22010   0.00370    0.16666
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.89950    8.90700  -0.00750   -0.08420
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                  9.93980    9.94780  -0.00800   -0.08042
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                      9.94140    9.96150  -0.02010   -0.20178
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.14800   10.16230  -0.01430   -0.14072
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                            9.89890    9.91670  -0.01780   -0.17950
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                        9.97660    9.99600  -0.01940   -0.19408
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                  9.93950    9.94780  -0.00830   -0.08344
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                      9.94070    9.96120  -0.02050   -0.20580
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.14800   10.16230  -0.01430   -0.14072
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                            9.89810    9.91670  -0.01860   -0.18756
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                        9.97610    9.99540  -0.01930   -0.19309
宏利台灣動力基金                                                   28.21000   28.23000  -0.02000   -0.07085
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.83800    9.88270  -0.04470   -0.45231
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.66650    9.70040  -0.03390   -0.34947
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.54390    7.57820  -0.03430   -0.45261
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.51140    7.54020  -0.02880   -0.38195
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.78000   10.83000  -0.05000   -0.46168
宏利全球債券組合基金                                               13.21760   13.22210  -0.00450   -0.03403
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.87630    2.87630   0.00000    0.00000
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.01770   12.01530   0.00240    0.01997
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.75260    8.75160   0.00100    0.01143
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.42500    2.41820   0.00680    0.28120
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.13610   11.12510   0.01100    0.09888
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.31950    3.34590  -0.02640   -0.78903
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.53090    0.53500  -0.00410   -0.76636
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.19000   15.31000  -0.12000   -0.78380
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.92470   11.95190  -0.02720   -0.22758
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.56680   10.59220  -0.02540   -0.23980
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.16670   10.18760  -0.02090   -0.20515
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.68050    8.70150  -0.02100   -0.24134
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.31130    8.33140  -0.02010   -0.24126
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.18120    8.19790  -0.01670   -0.20371
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.14370    8.16330  -0.01960   -0.24010
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.46000   10.43000   0.03000    0.28763
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.85780    2.86410  -0.00630   -0.21996
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.41450    0.41550  -0.00100   -0.24067
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.50810   12.53460  -0.02650   -0.21141
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.94540    0.94770  -0.00230   -0.24269
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.33320    7.34860  -0.01540   -0.20956
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.03620    2.04110  -0.00490   -0.24007
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29370    0.29440  -0.00070   -0.23777
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.94820    8.96700  -0.01880   -0.20966
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32590    0.32670  -0.00080   -0.24487
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.66920   13.66870   0.00050    0.00366
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.48000    2.54000  -0.06000   -2.36220
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.21000   11.47000  -0.26000   -2.26678
宏利臺灣股息收益基金                                               23.96000   23.93000   0.03000    0.12537
宏利澳幣保本基金                                                   12.42970   12.42700   0.00270    0.02173
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.56000    9.59000  -0.03000   -0.31283
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.66000    9.69000  -0.03000   -0.30960
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.31000   10.33000  -0.02000   -0.19361
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.42000   10.44000  -0.02000   -0.19157
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.59000   10.61000  -0.02000   -0.18850
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.88000   10.91000  -0.03000   -0.27498
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.57000   10.58000  -0.01000   -0.09452
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.79000   10.87000  -0.08000   -0.73597
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.60000   10.71000  -0.11000   -1.02708
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.64000    9.73000  -0.09000   -0.92497
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.74000   11.85000  -0.11000   -0.92827
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.03350   10.04280  -0.00930   -0.09260
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.49810    9.50230  -0.00420   -0.04420
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.95400    8.94840   0.00560    0.06258
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.05390   11.04700   0.00690    0.06246
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.12000    9.13000  -0.01000   -0.10953
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.41000    9.44000  -0.03000   -0.31780
貝萊德新台幣基金                                                   12.95470   12.95440   0.00030    0.00232
貝萊德寶利基金                                                     25.25000   25.29000  -0.04000   -0.15817
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.42590   11.42440   0.00150    0.01313
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.23690   10.23090   0.00600    0.05865
保德信大中華基金-人民幣                                             9.62000    9.86000  -0.24000   -2.43408
保德信大中華基金-美元                                               9.71000    9.95000  -0.24000   -2.41206
保德信大中華基金-新台幣                                            28.93000   29.63000  -0.70000   -2.36247
保德信中小型股基金                                                 45.17000   45.07000   0.10000    0.22188
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.02000    9.26000  -0.24000   -2.59179
保德信中國中小基金-美元                                             8.88000    9.12000  -0.24000   -2.63158
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.59000    8.81000  -0.22000   -2.49716
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.59230    9.73010  -0.13780   -1.41622
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.64090    9.77760  -0.13670   -1.39809
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.70050    9.84000  -0.13950   -1.41768
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.63070   10.78360  -0.15290   -1.41789
保德信中國品牌基金-人民幣                                           9.60000    9.91000  -0.31000   -3.12815
保德信中國品牌基金-美元                                             9.51000    9.81000  -0.30000   -3.05810
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.28000   10.61000  -0.33000   -3.11027
保德信台商全方位基金                                               33.99000   33.81000   0.18000    0.53239
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          26.95000   27.12000  -0.17000   -0.62684
保德信全球消費商機基金                                             17.87000   17.89000  -0.02000   -0.11179
保德信全球基礎建設基金                                             12.77000   12.78000  -0.01000   -0.07825
保德信全球資源基金                                                  7.36000    7.47000  -0.11000   -1.47256
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.18000   33.20000  -0.02000   -0.06024
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.43310   10.41210   0.02100    0.20169
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.55880   10.53750   0.02130    0.20214
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.42690   10.39480   0.03210    0.30881
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.55250   10.52000   0.03250    0.30894
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.47220    9.47750  -0.00530   -0.05592
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.46830   10.47390  -0.00560   -0.05347
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.01100    9.00620   0.00480    0.05330
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.94340    9.93810   0.00530    0.05333
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    7.99640    7.99960  -0.00320   -0.04000
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.87990   10.88420  -0.00430   -0.03951
保德信亞太基金                                                     20.34000   20.63000  -0.29000   -1.40572
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.54380    8.54060   0.00320    0.03747
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.60700   11.60270   0.00430    0.03706
保德信店頭市場基金                                                 32.25000   32.21000   0.04000    0.12419
保德信拉丁美洲基金                                                  7.24000    7.19000   0.05000    0.69541
保德信金平衡基金                                                   29.01000   28.96000   0.05000    0.17265
保德信金滿意基金                                                   41.17000   41.14000   0.03000    0.07292
保德信科技島基金                                                   25.52000   25.43000   0.09000    0.35391
保德信高成長基金                                                   90.07000   89.76000   0.31000    0.34537
保德信第一基金                                                     24.44000   24.35000   0.09000    0.36961
保德信貨幣市場基金                                                 15.81080   15.81010   0.00070    0.00443
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.36150   10.36570  -0.00420   -0.04052
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.55530   10.54830   0.00700    0.06636
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.63200   10.63180   0.00020    0.00188
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.14130   10.13020   0.01110    0.10957
保德信新世紀基金                                                    9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.99700    8.00210  -0.00510   -0.06373
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.14530   11.15250  -0.00720   -0.06456
保德信新興趨勢組合基金                                             10.77000   10.83000  -0.06000   -0.55402
保德信瑞騰基金                                                     15.58620   15.58670  -0.00050   -0.00321
保德信歐洲組合基金                                                  9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.83940    9.84120  -0.00180   -0.01829
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.23830   10.24040  -0.00210   -0.02051
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.75610    9.75850  -0.00240   -0.02459
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.97580    9.97490   0.00090    0.00902
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.86900    9.87340  -0.00440   -0.04456
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.14310   10.14750  -0.00440   -0.04336
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.77580    9.78200  -0.00620   -0.06338
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.98690    9.99320  -0.00630   -0.06304
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.23800   10.24160  -0.00360   -0.03515
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.19760   10.20460  -0.00700   -0.06860
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.32800   10.33510  -0.00710   -0.06870
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.09440   10.09980  -0.00540   -0.05347
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.21080   10.21600  -0.00520   -0.05090
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.05470   10.05960  -0.00490   -0.04871
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.34170   10.34350  -0.00180   -0.01740
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.94600    9.95070  -0.00470   -0.04723
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.14490   10.14960  -0.00470   -0.04631
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.90590    9.91250  -0.00660   -0.06658
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.73430    9.74730  -0.01300   -0.13337
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.19110   10.20400  -0.01290   -0.12642
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.31630   10.32900  -0.01270   -0.12295
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.34910   10.35220  -0.00310   -0.02995
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.62720   10.63060  -0.00340   -0.03198
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.17110   10.18340  -0.01230   -0.12078
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.27520   10.28760  -0.01240   -0.12053
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.06380   10.07860  -0.01480   -0.14685
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.12520   10.13910  -0.01390   -0.13709
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.10470   10.10770  -0.00300   -0.02968
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型              9.92270    9.92940  -0.00670   -0.06748
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型              9.92470    9.93200  -0.00730   -0.07350
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.12310   10.12360  -0.00050   -0.00494
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.12600   10.12240   0.00360    0.03556
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.88460    9.89660  -0.01200   -0.12125
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型                9.88420    9.89610  -0.01190   -0.12025
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.95200    1.95220  -0.00020   -0.01024
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.75070    2.75140  -0.00070   -0.02544
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29660    0.29710  -0.00050   -0.16829
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45260    0.45340  -0.00080   -0.17644
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.43410    8.44820  -0.01410   -0.16690
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.11340   12.13080  -0.01740   -0.14344
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.52420    9.52050   0.00370    0.03886
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.94120   11.93550   0.00570    0.04776
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.69120    8.70140  -0.01020   -0.11722
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.94640   10.95930  -0.01290   -0.11771
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.48030   10.48230  -0.00200   -0.01908
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.33380   10.33630  -0.00250   -0.02419
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       18.23000   18.27000  -0.04000   -0.21894
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4194.32000 4203.08000  -8.76000   -0.20842
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.21800   10.21880  -0.00080   -0.00783
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.94930   10.95050  -0.00120   -0.01096
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.09540   10.09500   0.00040    0.00396
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.83640    9.83800  -0.00160   -0.01626
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.30010   10.30180  -0.00170   -0.01650
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.80260    9.80230   0.00030    0.00306
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.08190   10.08970  -0.00780   -0.07731
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.05490   10.06240  -0.00750   -0.07453
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.01970    6.03520  -0.01550   -0.25683
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.77210   10.79990  -0.02780   -0.25741
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.68150   10.84040  -0.15890   -1.46581
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.73390   11.91910  -0.18520   -1.55381
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.93040   11.10250  -0.17210   -1.55010
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.30970    9.44820  -0.13850   -1.46589
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.68780    9.84070  -0.15290   -1.55375
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.53530    9.68540  -0.15010   -1.54976
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.68250   10.84140  -0.15890   -1.46568
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.20640   11.38310  -0.17670   -1.55230
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       11.16870   11.34450  -0.17580   -1.54965
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.87000    6.92000  -0.05000   -0.72254
柏瑞巨人基金                                                       11.91000   11.92000  -0.01000   -0.08389
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.68070   13.68030   0.00040    0.00292
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.72000   15.79000  -0.07000   -0.44332
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.71510   13.74380  -0.02870   -0.20882
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.12650   12.15960  -0.03310   -0.27221
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.70690   12.74160  -0.03470   -0.27234
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.53910    8.55700  -0.01790   -0.20919
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.65330    6.66730  -0.01400   -0.20998
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.56940    8.59280  -0.02340   -0.27232
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.36350    8.37240  -0.00890   -0.10630
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.57460   10.60350  -0.02890   -0.27255
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.25300    8.27290  -0.01990   -0.24054
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.30640   12.34000  -0.03360   -0.27229
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.88190   11.90680  -0.02490   -0.20912
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          12.44680   12.46000  -0.01320   -0.10594
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.56730   11.59890  -0.03160   -0.27244
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.81850    8.83690  -0.01840   -0.20822
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.57710    9.60330  -0.02620   -0.27282
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.55810    9.56830  -0.01020   -0.10660
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.40290    9.42850  -0.02560   -0.27152
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.28690    9.30930  -0.02240   -0.24062
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.32920   10.32670   0.00250    0.02421
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.24340   10.24450  -0.00110   -0.01074
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.10310   10.10680  -0.00370   -0.03661
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.17290   10.17430  -0.00140   -0.01376
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.72360    9.72120   0.00240    0.02469
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.47840    9.47950  -0.00110   -0.01160
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.44170   10.41570   0.02600    0.24962
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.49930    9.50280  -0.00350   -0.03683
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.57030    9.57170  -0.00140   -0.01463
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.30990   10.30740   0.00250    0.02425
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.24350   10.24460  -0.00110   -0.01074
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.10330   10.10700  -0.00370   -0.03661
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.17300   10.17440  -0.00140   -0.01376
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.72330    9.72100   0.00230    0.02366
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.47850    9.47950  -0.00100   -0.01055
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.61250   10.58610   0.02640    0.24938
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.49920    9.50260  -0.00340   -0.03578
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.57060    9.57200  -0.00140   -0.01463
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.09150   11.10140  -0.00990   -0.08918
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.39400   12.40760  -0.01360   -0.10961
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.75910   11.77500  -0.01590   -0.13503
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.03870    9.04680  -0.00810   -0.08953
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.71840    9.72900  -0.01060   -0.10895
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.64120    9.65430  -0.01310   -0.13569
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.79280   10.80240  -0.00960   -0.08887
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.54050   11.55310  -0.01260   -0.10906
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.36000   11.37550  -0.01550   -0.13626
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.03890    9.04700  -0.00810   -0.08953
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.71880    9.72940  -0.01060   -0.10895
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.64170    9.65480  -0.01310   -0.13568
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.02000   13.22000  -0.20000   -1.51286
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.81000   14.03000  -0.22000   -1.56807
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.07000    9.23000  -0.16000   -1.73348
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.44000    8.57000  -0.13000   -1.51692
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.22000    9.37000  -0.15000   -1.60085
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.13000   11.31000  -0.18000   -1.59151
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.05000   11.23000  -0.18000   -1.60285
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.34000   11.53000  -0.19000   -1.64788
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.16000   13.37000  -0.21000   -1.57068
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.41000   13.62000  -0.21000   -1.54185
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.09000   10.02000   0.07000    0.69860
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.58700   11.57760   0.00940    0.08119
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.44110    7.43500   0.00610    0.08204
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.07000   11.06000   0.01000    0.09042
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.74000   10.73000   0.01000    0.09320
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.30000    9.28000   0.02000    0.21552
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.59000    9.57000   0.02000    0.20899
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.80000   10.79000   0.01000    0.09268
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.53000   10.52000   0.01000    0.09506
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.38000    9.37000   0.01000    0.10672
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.39000    9.38000   0.01000    0.10661
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.59000    9.57000   0.02000    0.20899
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.69280   11.69850  -0.00570   -0.04872
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.40160   11.41260  -0.01100   -0.09638
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.47690   10.48860  -0.01170   -0.11155
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.30410    8.30810  -0.00400   -0.04815
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.33360    9.34260  -0.00900   -0.09633
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.39090    9.40140  -0.01050   -0.11169
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.96780   10.97830  -0.01050   -0.09564
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.26810   10.27310  -0.00500   -0.04867
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.45940   10.47100  -0.01160   -0.11078
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.66810    9.67740  -0.00930   -0.09610
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.97240    8.97680  -0.00440   -0.04902
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.92020    8.91540   0.00480    0.05384
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.41610    9.42660  -0.01050   -0.11139
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.16270   12.19940  -0.03670   -0.30083
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.65370   11.69270  -0.03900   -0.33354
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.04920   11.08940  -0.04020   -0.36251
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.97770    6.99880  -0.02110   -0.30148
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.70340    8.73250  -0.02910   -0.33324
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.35160    9.38570  -0.03410   -0.36332
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.45540   10.48690  -0.03150   -0.30037
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.06670   11.10690  -0.04020   -0.36194
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.42370    9.45520  -0.03150   -0.33315
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.90140    8.92830  -0.02690   -0.30129
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.55130    9.58610  -0.03480   -0.36303
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.54160   11.52990   0.01170    0.10148
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.21280   12.20480   0.00800    0.06555
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.17650   11.17050   0.00600    0.05371
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.14960    9.14030   0.00930    0.10175
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.71530    9.70900   0.00630    0.06489
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.73360    9.72840   0.00520    0.05345
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.51120   11.50370   0.00750    0.06520
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.29750   10.28710   0.01040    0.10110
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.64980   10.64410   0.00570    0.05355
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.64480    9.63510   0.00970    0.10067
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.30810    9.29870   0.00940    0.10109
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.94420    9.93760   0.00660    0.06641
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.48650    9.48130   0.00520    0.05484
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.94000   18.02000  -0.08000   -0.44395
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           16.72000   16.87000  -0.15000   -0.88915
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.91340   12.92870  -0.01530   -0.11834
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.27730   10.31090  -0.03360   -0.32587
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.26790   11.30390  -0.03600   -0.31847
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.09830   12.09530   0.00300    0.02480
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.80950   10.85050  -0.04100   -0.37786
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.08240    9.11210  -0.02970   -0.32594
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.62790    9.65860  -0.03070   -0.31785
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.55450    9.55210   0.00240    0.02513
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.58880    9.62520  -0.03640   -0.37817
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.21590    9.24600  -0.03010   -0.32555
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.43130    9.46140  -0.03010   -0.31813
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.37770   11.37490   0.00280    0.02462
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.53200    9.56820  -0.03620   -0.37834
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        12.76000   12.90000  -0.14000   -1.08527
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        28.27000   27.64000   0.63000    2.27931
國泰大中華基金                                                     18.26000   18.22000   0.04000    0.21954
國泰小龍基金-台幣級別                                              14.49000   14.46000   0.03000    0.20747
國泰小龍基金-美元I級別                                              0.46880    0.46980  -0.00100   -0.21286
國泰中小成長基金-台幣級別                                          40.81000   40.85000  -0.04000   -0.09792
國泰中小成長基金-美元I級別                                          1.32030    1.32530  -0.00500   -0.37727
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.96790    4.07330  -0.10540   -2.58758
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       18.22000   18.67000  -0.45000   -2.41028
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.68660    0.70450  -0.01790   -2.54081
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.64410    0.66080  -0.01670   -2.52724
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.22260    2.22500  -0.00240   -0.10787
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.95990    9.95700   0.00290    0.02913
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.16150    8.15910   0.00240    0.02942
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.32570    0.32590  -0.00020   -0.06137
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.70050   11.69970   0.00080    0.00684
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.73390    1.73300   0.00090    0.05193
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                         10.44370   10.43190   0.01180    0.11311
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.34360    0.34360   0.00000    0.00000
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      4.20050    4.29620  -0.09570   -2.22755
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       19.28000   19.69000  -0.41000   -2.08228
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.61870    0.63250  -0.01380   -2.18182
國泰中港台基金人民幣級別                                            3.14190    3.20990  -0.06800   -2.11845
國泰中港台基金台幣級別                                             14.43000   14.72000  -0.29000   -1.97011
國泰中港台基金美元級別                                              0.46850    0.47840  -0.00990   -2.06940
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.01000   25.88000   0.13000    0.50232
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.88000   13.00000  -0.12000   -0.92308
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       31.12000   30.58000   0.54000    1.76586
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.53180   10.53240  -0.00060   -0.00570
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.11510   10.11570  -0.00060   -0.00593
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.14160   10.14220  -0.00060   -0.00592
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.34050    0.34090  -0.00040   -0.11734
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.32680    0.32720  -0.00040   -0.12225
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.32750    0.32790  -0.00040   -0.12199
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.43960   12.43920   0.00040    0.00322
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.35050    2.35860  -0.00810   -0.34342
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.81000   10.83000  -0.02000   -0.18467
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.34950    0.35060  -0.00110   -0.31375
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.49860    0.50220  -0.00360   -0.71685
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       13.30000   13.28000   0.02000    0.15060
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.45740    0.45720   0.00020    0.04374
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.20000    5.23000  -0.03000   -0.57361
國泰全球資源基金美元級別                                            0.16580    0.16690  -0.00110   -0.65908
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.40040    0.40160  -0.00120   -0.29880
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.35750    0.35850  -0.00100   -0.27894
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.42640    0.42760  -0.00120   -0.28064
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.65000   10.68000  -0.03000   -0.28090
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.37000    9.39000  -0.02000   -0.21299
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.51370    0.51750  -0.00380   -0.73430
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.71000   20.71000   0.00000    0.00000
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.19000   21.21000  -0.02000   -0.09430
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.40090    2.42490  -0.02400   -0.98973
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           11.03510   11.12940  -0.09430   -0.84731
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.63890    9.72120  -0.08230   -0.84660
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.35790    0.36130  -0.00340   -0.94105
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.31270    0.31560  -0.00290   -0.91888
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.50720    0.51420  -0.00700   -1.36134
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.43000   11.54000  -0.11000   -0.95321
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.38200    0.38630  -0.00430   -1.11312
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    18.17000   18.28000  -0.11000   -0.60175
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.58790    0.59200  -0.00410   -0.69257
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             17.91000   18.01000  -0.10000   -0.55525
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.83440    0.84380  -0.00940   -1.11401
國泰科技生化基金                                                   31.34000   31.28000   0.06000    0.19182
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.64000   27.63000   0.01000    0.03619
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.04000   13.06000  -0.02000   -0.15314
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    40.23640   40.07230   0.16410    0.40951
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    18.98510   19.04190  -0.05680   -0.29829
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.68680   19.56240   0.12440    0.63591
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   40.07610   40.09550  -0.01940   -0.04838
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   41.77160   41.72140   0.05020    0.12032
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.28980   43.31910  -0.02930   -0.06764
國泰紐幣2021保本基金                                               12.53790   12.53570   0.00220    0.01755
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.86740   12.86790  -0.00050   -0.00389
國泰紐幣保本基金                                                   12.64110   12.63940   0.00170    0.01345
國泰國泰基金台幣I級別                                              21.47000   21.41000   0.06000    0.28024
國泰國泰基金台幣級別                                               21.47000   21.41000   0.06000    0.28024
國泰富時中國A50基金                                                20.25000   20.05000   0.20000    0.99751
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   42.60230   42.54700   0.05530    0.12997
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33560    0.33580  -0.00020   -0.05956
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.48570    0.48810  -0.00240   -0.49170
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.83270   10.82820   0.00450    0.04156
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.49230    7.48920   0.00310    0.04139
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.36680    0.36710  -0.00030   -0.08172
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.24250    0.24260  -0.00010   -0.04122
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.28240    2.33250  -0.05010   -2.14791
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                   10.43900   10.65130  -0.21230   -1.99318
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.33680    0.34400  -0.00720   -2.09302
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.78030   42.75020   0.03010    0.07041
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.78000   21.23000   0.55000    2.59067
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.91000   12.05000  -0.14000   -1.16183
國泰新興市場基金美元級別                                            0.38560    0.39050  -0.00490   -1.25480
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.28340    2.28770  -0.00430   -0.18796
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.44360    1.44630  -0.00270   -0.18668
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.35000    0.35050  -0.00050   -0.14265
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.34440    0.34510  -0.00070   -0.20284
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22350    0.22380  -0.00030   -0.13405
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.64230   10.65320  -0.01090   -0.10232
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.60170    6.60850  -0.00680   -0.10290
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       40.37420   40.24860   0.12560    0.31206
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           40.32010   40.26800   0.05210    0.12938
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               40.22160   40.17750   0.04410    0.10976
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   14.18000   14.21000  -0.03000   -0.21112
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   32.35000   32.19000   0.16000    0.49705
國泰價值卓越基金                                                   13.52000   13.49000   0.03000    0.22239
國泰標普北美科技ETF基金                                            21.27000   21.26000   0.01000    0.04704
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.50000    9.47000   0.03000    0.31679
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.32300    0.32260   0.00040    0.12399
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    40.33060   40.35570  -0.02510   -0.06220
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              20.85000   21.02000  -0.17000   -0.80875
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.26000   19.53000  -0.27000   -1.38249
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.08000   17.09000  -0.01000   -0.05851
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.19620   12.20530  -0.00910   -0.07456
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.40320    0.40360  -0.00040   -0.09911
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.36540   10.37290  -0.00750   -0.07230
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.24910   10.25160  -0.00250   -0.02439
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.24770   10.23850   0.00920    0.08986
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.34580   10.35340  -0.00760   -0.07341
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.25230   10.25480  -0.00250   -0.02438
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.23410   10.22570   0.00840    0.08215
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.35710   11.35660   0.00050    0.00440
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.18970   10.20570  -0.01600   -0.15678
第一金大中華基金                                                   24.35000   24.21000   0.14000    0.57827
第一金小型精選基金                                                 30.57000   30.47000   0.10000    0.32819
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.41000   12.73000  -0.32000   -2.51375
第一金中國世紀基金-美元                                             7.91890    8.11490  -0.19600   -2.41531
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.91950    8.11550  -0.19600   -2.41513
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.33000    9.55000  -0.22000   -2.30366
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.33000    9.55000  -0.22000   -2.30366
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.64060    9.64880  -0.00820   -0.08498
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.37520    8.37230   0.00290    0.03464
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            10.99790   11.00730  -0.00940   -0.08540
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.70080    9.69730   0.00350    0.03609
第一金中概平衡基金                                                 24.87000   24.80000   0.07000    0.28226
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.29370   15.29300   0.00070    0.00458
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.32500  178.31700   0.00800    0.00449
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              14.10820   14.14120  -0.03300   -0.23336
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            14.10840   14.14140  -0.03300   -0.23336
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            13.57000   13.59000  -0.02000   -0.14717
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          13.58000   13.60000  -0.02000   -0.14706
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.14180   10.15400  -0.01220   -0.12015
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.14180   10.15400  -0.01220   -0.12015
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.59710    9.59670   0.00040    0.00417
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.59710    9.59680   0.00030    0.00313
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.05330   13.18140  -0.12810   -0.97182
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.07030   13.19850  -0.12820   -0.97132
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.34000   12.45000  -0.11000   -0.88353
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.37000   12.47000  -0.10000   -0.80192
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.60020    9.61260  -0.01240   -0.12900
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.59980    9.61220  -0.01240   -0.12900
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.22070    9.22660  -0.00590   -0.06395
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.24420    9.25010  -0.00590   -0.06378
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.31370   10.32690  -0.01320   -0.12782
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.93020    9.93650  -0.00630   -0.06340
第一金全球大趨勢基金                                               22.94000   22.98000  -0.04000   -0.17406
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.77900    8.75190   0.02710    0.30965
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.15430    6.13540   0.01890    0.30805
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.82040    9.85290  -0.03250   -0.32985
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.82220    9.85460  -0.03240   -0.32878
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.43000    9.45000  -0.02000   -0.21164
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.43000    9.46000  -0.03000   -0.31712
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.49810   10.53300  -0.03490   -0.33134
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.50030   10.53490  -0.03460   -0.32843
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.08000   10.11000  -0.03000   -0.29674
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.08000   10.11000  -0.03000   -0.29674
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.36690    8.36550   0.00140    0.01674
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.12280   10.12110   0.00170    0.01680
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.17730    9.20040  -0.02310   -0.25108
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.17630    9.19940  -0.02310   -0.25110
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.64110    7.65910  -0.01800   -0.23501
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.63760    7.65560  -0.01800   -0.23512
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.42810    8.44440  -0.01630   -0.19303
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.42870    8.44490  -0.01620   -0.19183
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.13390   11.16200  -0.02810   -0.25175
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.13480   11.16290  -0.02810   -0.25173
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.93080    9.95410  -0.02330   -0.23407
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.60270   14.63080  -0.02810   -0.19206
第一金亞洲科技基金                                                 17.30000   17.54000  -0.24000   -1.36830
第一金亞洲新興市場基金                                             12.77000   12.83000  -0.06000   -0.46765
第一金店頭市場基金                                                  8.05000    8.02000   0.03000    0.37406
第一金創新趨勢基金                                                 20.72000   20.63000   0.09000    0.43626
第一金電子基金                                                     30.47000   30.37000   0.10000    0.32927
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.88000   17.86000   0.02000    0.11198
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           19.58000   19.63000  -0.05000   -0.25471
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.55000   19.55000   0.00000    0.00000
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.88000    7.94000  -0.06000   -0.75567
統一大中華中小基金(美元)                                            7.37000    7.44000  -0.07000   -0.94086
統一大中華中小基金(新台幣)                                         10.91000   11.00000  -0.09000   -0.81818
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.73000    9.79000  -0.06000   -0.61287
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.24000    9.32000  -0.08000   -0.85837
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.54000    9.61000  -0.07000   -0.72841
統一大滿貫基金-A類型                                               32.08000   31.81000   0.27000    0.84879
統一大滿貫基金-I類型                                               32.08000   31.81000   0.27000    0.84879
統一大龍印基金                                                     13.85000   13.92000  -0.07000   -0.50287
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.03000    9.18000  -0.15000   -1.63399
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.45000    8.61000  -0.16000   -1.85830
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.62000    9.79000  -0.17000   -1.73647
統一中小基金                                                       23.61000   23.49000   0.12000    0.51086
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.66850    9.71040  -0.04190   -0.43150
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.19240    9.26090  -0.06850   -0.73967
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.89760    8.95760  -0.06000   -0.66982
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.87530   11.87230   0.00300    0.02527
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.23650   11.26790  -0.03140   -0.27867
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.84730   10.87000  -0.02270   -0.20883
統一台灣動力基金                                                   16.78000   16.75000   0.03000    0.17910
統一全天候基金-A類型                                              106.91000  106.61000   0.30000    0.28140
統一全天候基金-I類型                                              107.27000  106.97000   0.30000    0.28045
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             7.80560    7.82460  -0.01900   -0.24282
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.69610    7.73840  -0.04230   -0.54662
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.69030    7.72430  -0.03400   -0.44017
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.28960    8.27850   0.01110    0.13408
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.18060    8.19460  -0.01400   -0.17084
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.16750    8.17280  -0.00530   -0.06485
統一全球債券組合基金                                               12.03690   12.05420  -0.01730   -0.14352
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.61000   14.64000  -0.03000   -0.20492
統一全球新科技基金(美元)                                           14.05000   14.13000  -0.08000   -0.56617
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.49000   13.55000  -0.06000   -0.44280
統一亞太基金                                                       23.79000   24.14000  -0.35000   -1.44988
統一亞洲大金磚基金                                                 11.83000   11.94000  -0.11000   -0.92127
統一奔騰基金                                                       55.45000   55.35000   0.10000    0.18067
統一強棒貨幣市場基金                                               16.70280   16.70200   0.00080    0.00479
統一強漢基金(人民幣)                                                9.76000    9.88000  -0.12000   -1.21457
統一強漢基金(美元)                                                  8.99000    9.12000  -0.13000   -1.42544
統一強漢基金(新台幣)                                               23.67000   24.01000  -0.34000   -1.41608
統一統信基金                                                       28.40000   28.34000   0.06000    0.21171
統一黑馬基金                                                       55.65000   55.61000   0.04000    0.07193
統一新亞洲科技能源基金                                             15.59000   15.69000  -0.10000   -0.63735
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.85620    7.89430  -0.03810   -0.48263
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.27870   10.28530  -0.00660   -0.06417
統一經建基金                                                       45.08000   44.91000   0.17000    0.37853
統一龍馬基金                                                       63.17000   62.68000   0.49000    0.78175
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     17.74000   17.71000   0.03000    0.16940
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              43.43000   43.36000   0.07000    0.16144
野村中國機會基金                                                   13.15000   13.52000  -0.37000   -2.73669
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.01150   10.00900   0.00250    0.02498
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.00470   10.01130  -0.00660   -0.06593
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.01800   10.01400   0.00400    0.03994
野村巴西基金                                                        6.51000    6.40000   0.11000    1.71875
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          10.96000   11.10000  -0.14000   -1.26126
野村台灣高股息基金                                                 23.77000   23.72000   0.05000    0.21079
野村台灣運籌基金                                                   33.97000   34.03000  -0.06000   -0.17632
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.66120    9.65210   0.00910    0.09428
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.62110    9.62390  -0.00280   -0.02909
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.66890    9.67040  -0.00150   -0.01551
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.09210   10.08260   0.00950    0.09422
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.95610    9.95880  -0.00270   -0.02711
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.81220    9.81370  -0.00150   -0.01528
野村平衡基金                                                       18.32000   18.28000   0.04000    0.21882
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.37000    9.41000  -0.04000   -0.42508
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.53000    9.55000  -0.02000   -0.20942
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.76000   13.75000   0.01000    0.07273
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.13000   11.10000   0.03000    0.27027
野村全球生技醫療基金                                               16.60000   16.67000  -0.07000   -0.41992
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.08390   10.10870  -0.02480   -0.24533
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.04840   10.07940  -0.03100   -0.30756
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.97540   10.00050  -0.02510   -0.25099
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.26530   10.24940   0.01590    0.15513
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.20020   10.19360   0.00660    0.06475
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.12740   10.11490   0.01250    0.12358
野村全球品牌基金                                                   26.69000   26.84000  -0.15000   -0.55887
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.19000   10.26000  -0.07000   -0.68226
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.47000   12.55000  -0.08000   -0.63745
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.47000   10.53000  -0.06000   -0.56980
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 18.86000   18.99000  -0.13000   -0.68457
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.73000   11.80000  -0.07000   -0.59322
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.58900   10.57750   0.01150    0.10872
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.64480   10.64760  -0.00280   -0.02630
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.46420   10.46350   0.00070    0.00669
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.84480    8.91280  -0.06800   -0.76295
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.62870    8.69890  -0.07020   -0.80700
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.20900    8.27430  -0.06530   -0.78919
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.96580   10.97080  -0.00500   -0.04558
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.42900   10.44120  -0.01220   -0.11684
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.00320   10.00980  -0.00660   -0.06594
野村成長基金                                                       28.12000   27.99000   0.13000    0.46445
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.34380    8.47180  -0.12800   -1.51089
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.35870    8.49140  -0.13270   -1.56276
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.53390    8.66050  -0.12660   -1.46181
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.30780    9.38070  -0.07290   -0.77713
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.19260    9.27190  -0.07930   -0.85527
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.37750    9.45010  -0.07260   -0.76825
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.46000    8.63000  -0.17000   -1.96987
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.24000   12.48000  -0.24000   -1.92308
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.39650    9.44310  -0.04660   -0.49348
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.44900    9.50060  -0.05160   -0.54312
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.55020    9.59470  -0.04450   -0.46380
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.34070   10.34550  -0.00480   -0.04640
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.23170   10.24090  -0.00920   -0.08984
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.34370   10.34520  -0.00150   -0.01450
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.48470    8.54070  -0.05600   -0.65568
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.07640    9.13560  -0.05920   -0.64801
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.95880    9.02410  -0.06530   -0.72362
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.43650   13.45140  -0.01490   -0.11077
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.54880   12.55610  -0.00730   -0.05814
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.18540   10.20150  -0.01610   -0.15782
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.30200   10.29260   0.00940    0.09133
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.29540   10.29640  -0.00100   -0.00971
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.27410   10.27420  -0.00010   -0.00097
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.38250   10.37280   0.00970    0.09351
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.36470   10.36550  -0.00080   -0.00772
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.32740   10.32740   0.00000    0.00000
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.20880   10.19960   0.00920    0.09020
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.17750   10.17780  -0.00030   -0.00295
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.21700   10.20600   0.01100    0.10778
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.93830    9.96330  -0.02500   -0.25092
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.82820    9.90380  -0.07560   -0.76334
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.47930    9.55950  -0.08020   -0.83896
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.97790    9.05330  -0.07540   -0.83285
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.15770   11.18610  -0.02840   -0.25389
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.96340    9.98580  -0.02240   -0.22432
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.07550   11.09770  -0.02220   -0.20004
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.52500   10.55500  -0.03000   -0.28423
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.29120   10.31430  -0.02310   -0.22396
野村泰國基金                                                       40.93000   40.94000  -0.01000   -0.02443
野村高科技基金                                                      9.29000    9.27000   0.02000    0.21575
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.07510   10.12640  -0.05130   -0.50660
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.88820    9.97010  -0.08190   -0.82146
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.38120   10.47620  -0.09500   -0.90682
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.31550    9.39840  -0.08290   -0.88207
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.26210    9.33660  -0.07450   -0.79794
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.43610    9.51610  -0.08000   -0.84068
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.66090   11.71990  -0.05900   -0.50342
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.40990   13.45980  -0.04990   -0.37073
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.62910   10.69280  -0.06370   -0.59573
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.57590   10.63000  -0.05410   -0.50894
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.94480   11.00620  -0.06140   -0.55787
野村貨幣市場基金                                                   16.30990   16.30920   0.00070    0.00429
野村新馬基金                                                       15.15000   15.24000  -0.09000   -0.59055
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.21920   10.21600   0.00320    0.03132
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.35260   10.37810  -0.02550   -0.24571
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.41330   10.42780  -0.01450   -0.13905
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.07890   10.07280   0.00610    0.06056
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.05100   10.05380  -0.00280   -0.02785
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.02070   10.02180  -0.00110   -0.01098
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.28140   10.27510   0.00630    0.06131
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.21540   10.21820  -0.00280   -0.02740
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.27050   10.27160  -0.00110   -0.01071
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.89770   10.00370  -0.10600   -1.05961
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.90060   10.01920  -0.11860   -1.18373
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.80530    9.91860  -0.11330   -1.14230
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.22640   10.27510  -0.04870   -0.47396
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.18950   10.25360  -0.06410   -0.62515
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.09340   10.15200  -0.05860   -0.57723
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.20820   10.23290  -0.02470   -0.24138
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.80770    7.85670  -0.04900   -0.62367
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.88090   11.90970  -0.02880   -0.24182
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.70000    7.78000  -0.08000   -1.02828
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民     9.99550    9.99460   0.00090    0.00900
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.06260   10.05130   0.01130    0.11242
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元     9.97680    9.98370  -0.00690   -0.06911
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺     9.99460    9.99090   0.00370    0.03703
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.03610   10.03320   0.00290    0.02890
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民     9.99570    9.99460   0.00110    0.01101
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.06250   10.05130   0.01120    0.11143
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元     9.97680    9.98380  -0.00700   -0.07011
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺     9.99570    9.99090   0.00480    0.04804
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.03620   10.03330   0.00290    0.02890
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民     9.98900    9.98930  -0.00030   -0.00300
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.05700   10.04640   0.01060    0.10551
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元     9.97040    9.97850  -0.00810   -0.08117
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺     9.98820    9.98560   0.00260    0.02604
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.02980   10.02800   0.00180    0.01795
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民     9.98900    9.98930  -0.00030   -0.00300
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.05700   10.04640   0.01060    0.10551
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元     9.97040    9.97850  -0.00810   -0.08117
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺     9.98820    9.98560   0.00260    0.02604
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.02980   10.02800   0.00180    0.01795
野村精選貨幣市場基金                                               12.10010   12.09980   0.00030    0.00248
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.28000   11.35000  -0.07000   -0.61674
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.53000   10.59000  -0.06000   -0.56657
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             9.99000   10.11000  -0.12000   -1.18694
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.53000    7.63000  -0.10000   -1.31062
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.73000   10.88000  -0.15000   -1.37868
野村積極成長基金                                                   11.89000   11.84000   0.05000    0.42230
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.01000    8.98000   0.03000    0.33408
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    32.76000   32.66000   0.10000    0.30618
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.38550   10.41450  -0.02900   -0.27846
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.46050    8.51790  -0.05740   -0.67388
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.80500    7.86350  -0.05850   -0.74394
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.66600    7.72250  -0.05650   -0.73163
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.91650   11.94120  -0.02470   -0.20685
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.67780   10.70990  -0.03210   -0.29972
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.52410   10.55350  -0.02940   -0.27858
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.52000   10.57000  -0.05000   -0.47304
野村環球基金-人民幣計價                                            15.96000   16.04000  -0.08000   -0.49875
野村環球基金-美元計價                                              12.45000   12.53000  -0.08000   -0.63847
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    17.47000   17.56000  -0.09000   -0.51253
野村鴻利基金                                                       21.75000   21.71000   0.04000    0.18425
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.88510   16.88470   0.00040    0.00237
野村鴻運基金                                                       18.44000   18.47000  -0.03000   -0.16243
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.04000   10.27000  -0.23000   -2.23953
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.11000   13.13000  -0.02000   -0.15232
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.85000    9.90000  -0.05000   -0.50505
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.63000   14.72000  -0.09000   -0.61141
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.27660   10.29290  -0.01630   -0.15836
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.46880   13.49020  -0.02140   -0.15863
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凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.25640   10.26760  -0.01120   -0.10908
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.41690   10.42300  -0.00610   -0.05852
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.03770   10.04920  -0.01150   -0.11444
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.16460   10.17110  -0.00650   -0.06391
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.89750    9.91020  -0.01270   -0.12815
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.98850   10.00290  -0.01440   -0.14396
凱基台商天下基金                                                   12.86000   12.94000  -0.08000   -0.61824
凱基台灣精五門基金                                                 19.82000   19.79000   0.03000    0.15159
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       40.68260   40.63360   0.04900    0.12059
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   41.30900   41.27360   0.03540    0.08577
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.90600   42.92080  -0.01480   -0.03448
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.23000   10.26000  -0.03000   -0.29240
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.51000    9.53000  -0.02000   -0.20986
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.47770   10.51470  -0.03700   -0.35189
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   40.20840   40.19160   0.01680    0.04180
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         40.53590   40.50760   0.02830    0.06986
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             40.43470   40.26290   0.17180    0.42670
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.28000   12.42000  -0.14000   -1.12721
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.32750   11.45030  -0.12280   -1.07246
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.19000   11.30000  -0.11000   -0.97345
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.57420   11.57380   0.00040    0.00346
凱基開創基金                                                       26.67000   26.62000   0.05000    0.18783
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         21.35000   21.35000   0.00000    0.00000
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         20.63230   20.65370  -0.02140   -0.10361
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.69000   16.85000  -0.16000   -0.94955
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.89870   16.06380  -0.16510   -1.02778
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.44000    7.50000  -0.06000   -0.80000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.04000   11.10000  -0.06000   -0.54054
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         10.98070   11.03940  -0.05870   -0.53173
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.54000   10.59000  -0.05000   -0.47214
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.61360   11.66900  -0.05540   -0.47476
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.94000   11.98000  -0.04000   -0.33389
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.23000   12.21000   0.02000    0.16380
凱基護城河基金-美元計價B                                           11.94520   11.94130   0.00390    0.03266
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富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                        9.95760    9.97520  -0.01760   -0.17644
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.91790    9.94460  -0.02670   -0.26849
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                        9.93470    9.95510  -0.02040   -0.20492
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                        9.95760    9.97520  -0.01760   -0.17644
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.91790    9.94460  -0.02670   -0.26849
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                        9.93470    9.95510  -0.02040   -0.20492
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.89000   13.89000   0.00000    0.00000
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         30.48000   30.49000  -0.01000   -0.03280
富邦NASDAQ-100基金                                                 29.71000   29.71000   0.00000    0.00000
富邦上証180基金                                                    31.14000   30.70000   0.44000    1.43322
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19140    0.19650  -0.00510   -2.59542
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.92000    6.07000  -0.15000   -2.47117
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.82000    6.90000  -0.08000   -1.15942
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   39.43000   38.58000   0.85000    2.20321
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.70180   11.88410  -0.18230   -1.53398
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.89240   11.05970  -0.16730   -1.51270
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.61980   10.76850  -0.14870   -1.38088
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.04380   10.20030  -0.15650   -1.53427
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.27060    9.41310  -0.14250   -1.51385
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.04730    9.17400  -0.12670   -1.38108
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.89230   20.88790   0.00440    0.02106
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.53660   11.53570   0.00090    0.00780
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.79870   10.78130   0.01740    0.16139
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.38700   13.39240  -0.00540   -0.04032
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.96520    1.96710  -0.00190   -0.09659
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.42290    9.42670  -0.00380   -0.04031
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43250    1.43390  -0.00140   -0.09764
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.02750   12.02270   0.00480    0.03992
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.76030    1.75990   0.00040    0.02273
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.20750   10.20340   0.00410    0.04018
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.51370    1.51330   0.00040    0.02643
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.48300   10.48320  -0.00020   -0.00191
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.41490   10.42080  -0.00590   -0.05662
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.44000   15.59000  -0.15000   -0.96216
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.90000   18.56000   0.34000    1.83190
富邦日本東証基金                                                   20.22000   20.09000   0.13000    0.64709
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    43.39000   43.36000   0.03000    0.06919
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    44.41000   44.43000  -0.02000   -0.04501
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    48.47000   48.44000   0.03000    0.06193
富邦台灣心基金                                                     20.51000   20.50000   0.01000    0.04878
富邦台灣釆吉50基金                                                 43.33000   43.33000   0.00000    0.00000
富邦台灣科技指數基金                                               50.66000   50.57000   0.09000    0.17797
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   42.21440   42.20410   0.01030    0.02441
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.16220   41.21430  -0.05210   -0.12641
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29780    0.29820  -0.00040   -0.13414
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.53070    2.52790   0.00280    0.11076
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.34620    0.34600   0.00020    0.05780
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.71590   10.70890   0.00700    0.06537
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.17830    2.17590   0.00240    0.11030
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32890    0.32860   0.00030    0.09130
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.16030    9.15430   0.00600    0.06554
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             23.20000   23.18000   0.02000    0.08628
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.49000   14.44000   0.05000    0.34626
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 28.68000   28.81000  -0.13000   -0.45123
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.68030   15.67970   0.00060    0.00383
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.56780   41.55240   0.01540    0.03706
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   41.27070   41.19940   0.07130    0.17306
富邦長紅基金                                                       57.58000   57.60000  -0.02000   -0.03472
富邦科技基金                                                       22.17000   22.13000   0.04000    0.18075
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.03440   40.96130   0.07310    0.17846
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        40.65670   40.47340   0.18330    0.45289
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          37.89410   37.79720   0.09690    0.25637
富邦恒生國企ETF基金                                                21.24000   21.02000   0.22000    1.04662
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.21000   13.32000  -0.11000   -0.82583
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              29.26000   28.82000   0.44000    1.52672
富邦高成長基金                                                     22.10000   22.10000   0.00000    0.00000
富邦基金A類型                                                      12.43000   12.42000   0.01000    0.08052
富邦基金I類型                                                      12.43000   12.42000   0.01000    0.08052
富邦深証100基金                                                    10.44000   10.13000   0.31000    3.06022
富邦富時歐洲ETF基金                                                19.66000   19.92000  -0.26000   -1.30522
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41390    0.41450  -0.00060   -0.14475
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.24230   12.27260  -0.03030   -0.24689
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.26780    9.29070  -0.02290   -0.24648
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29900    0.29950  -0.00050   -0.16694
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.54130    8.56240  -0.02110   -0.24643
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.80450    9.82260  -0.01810   -0.18427
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.37450   10.37680  -0.00230   -0.02216
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.36050    9.37780  -0.01730   -0.18448
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.90000    9.90220  -0.00220   -0.02222
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.31000   18.31000   0.00000    0.00000
富邦精準基金                                                       42.54000   42.41000   0.13000    0.30653
富邦精銳中小基金                                                   10.50000   10.49000   0.01000    0.09533
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       16.80000   16.78000   0.02000    0.11919
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.07000   20.07000   0.00000    0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.69000    7.71000  -0.02000   -0.25940
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              14.01000   13.94000   0.07000    0.50215
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.61000   19.56000   0.05000    0.25562
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.10910   10.20280  -0.09370   -0.91838
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.24050   10.33290  -0.09240   -0.89423
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.38530   10.46460  -0.07930   -0.75779
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.70940    9.79940  -0.09000   -0.91842
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.79070    9.87910  -0.08840   -0.89482
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.91350    9.98920  -0.07570   -0.75782
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   29.42000   29.39000   0.03000    0.10208
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.80970    9.84610  -0.03640   -0.36969
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.81690    9.85300  -0.03610   -0.36639
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.73160    9.76770  -0.03610   -0.36959
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.96080    9.99780  -0.03700   -0.37008
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.98170   10.01840  -0.03670   -0.36633
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.89570    9.93250  -0.03680   -0.37050
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.51810    8.53840  -0.02030   -0.23775
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.17700    9.19840  -0.02140   -0.23265
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.81490    8.83540  -0.02050   -0.23202
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.99080   10.01450  -0.02370   -0.23666
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.08150   10.10510  -0.02360   -0.23355
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.70120    9.72380  -0.02260   -0.23242
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.81250    9.83510  -0.02260   -0.22979
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.47790    8.48240  -0.00450   -0.05305
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.69250    9.69710  -0.00460   -0.04744
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.06710    9.07150  -0.00440   -0.04850
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.98340   10.98910  -0.00570   -0.05187
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.83580   10.84110  -0.00530   -0.04889
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.23680   10.24140  -0.00460   -0.04492
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.23390    9.23810  -0.00420   -0.04546
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.13310   10.13720  -0.00410   -0.04045
富達卓越領航全球組合基金                                           14.60000   14.73000  -0.13000   -0.88255
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.71190    8.71480  -0.00290   -0.03328
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.56350    9.56630  -0.00280   -0.02927
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.15220    9.15490  -0.00270   -0.02949
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.29420   10.29800  -0.00380   -0.03690
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.35170   10.35470  -0.00300   -0.02897
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.95570    9.95850  -0.00280   -0.02812
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.26710    9.26920  -0.00210   -0.02266
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.07370   10.07640  -0.00270   -0.02680
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.26000    9.49000  -0.23000   -2.42360
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.14000   10.39000  -0.25000   -2.40616
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.93000    9.14000  -0.21000   -2.29759
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.16000    7.40000  -0.24000   -3.24324
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.38000    8.66000  -0.28000   -3.23326
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.21000    8.47000  -0.26000   -3.06966
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.88580    9.88740  -0.00160   -0.01618
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.41800    9.41720   0.00080    0.00850
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.95710    8.95270   0.00440    0.04915
富蘭克林華美中華基金                                               11.35000   11.49000  -0.14000   -1.21845
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               20.53000   20.46000   0.07000    0.34213
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 20.17000   20.16000   0.01000    0.04960
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.16000   10.23000  -0.07000   -0.68426
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.89000    9.94000  -0.05000   -0.50302
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.78860    7.76850   0.02010    0.25874
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.88830    8.87180   0.01650    0.18598
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.75910    9.74100   0.01810    0.18581
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.27360    9.24960   0.02400    0.25947
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.23690   11.26210  -0.02520   -0.22376
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.58630    8.60560  -0.01930   -0.22427
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.82880    8.84860  -0.01980   -0.22376
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.68230   13.71890  -0.03660   -0.26679
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.04210   10.06900  -0.02690   -0.26716
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.27040   10.29240  -0.02200   -0.21375
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.53360    7.54980  -0.01620   -0.21458
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.90270    8.92180  -0.01910   -0.21408
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.82960   10.84600  -0.01640   -0.15121
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.41730    7.42850  -0.01120   -0.15077
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.78560    8.79890  -0.01330   -0.15116
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.54790   10.57350  -0.02560   -0.24211
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.56330    7.58170  -0.01840   -0.24269
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.01990    8.02690  -0.00700   -0.08721
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.07310    9.08590  -0.01280   -0.14088
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.02340   10.03750  -0.01410   -0.14047
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.61270   12.62360  -0.01090   -0.08635
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   7.88000    7.89000  -0.01000   -0.12674
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.11000    8.11000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.61000    8.64000  -0.03000   -0.34722
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.32000   10.36000  -0.04000   -0.38610
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.34000    8.41000  -0.07000   -0.83234
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.67000   11.77000  -0.10000   -0.84962
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.78000    8.81000  -0.03000   -0.34052
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.27000   10.30000  -0.03000   -0.29126
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.28000    8.29000  -0.01000   -0.12063
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.22000    9.29000  -0.07000   -0.75350
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.20000    9.26000  -0.06000   -0.64795
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.14000   10.21000  -0.07000   -0.68560
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.92000    8.98000  -0.06000   -0.66815
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.81000    9.88000  -0.07000   -0.70850
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.67640   12.71630  -0.03990   -0.31377
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.18000   10.16000   0.02000    0.19685
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.18000   10.16000   0.02000    0.19685
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.51000    9.56000  -0.05000   -0.52301
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.75000    9.79000  -0.04000   -0.40858
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.27000    9.32000  -0.05000   -0.53648
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.51000    9.54000  -0.03000   -0.31447
富蘭克林華美第一富基金                                             36.75000   36.51000   0.24000    0.65735
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.33210   10.33170   0.00040    0.00387
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.72000    8.73000  -0.01000   -0.11455
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.29000    9.30000  -0.01000   -0.10753
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.94000    8.94000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.52000    9.53000  -0.01000   -0.10493
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  13.52000   13.56000  -0.04000   -0.29499
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.85000   12.87000  -0.02000   -0.15540
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  14.94000   14.95000  -0.01000   -0.06689
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.75150    6.83840  -0.08690   -1.27077
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.43920   10.54280  -0.10360   -0.98266
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.35310    9.37180  -0.01870   -0.19953
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.09730   11.11940  -0.02210   -0.19875
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.66750    6.67630  -0.00880   -0.13181
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.82490    8.84210  -0.01720   -0.19452
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.23050   10.25050  -0.02000   -0.19511
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.58020   10.59420  -0.01400   -0.13215
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    63.55000   63.65000  -0.10000   -0.15711
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    63.06000   63.00000   0.06000    0.09524
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                59.95640    0.00000  59.95640    0.00000
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.51000   20.51000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.33000   10.36000  -0.03000   -0.28958
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              59.99980    0.00000  59.99980    0.00000
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 59.99940    0.00000  59.99940    0.00000
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.79460   11.79270   0.00190    0.01611
復華人生目標基金                                                   37.11510   37.00450   0.11060    0.29888
復華大中華中小策略基金                                              8.29000    8.46000  -0.17000   -2.00946
復華中小精選基金                                                   63.57000   63.52000   0.05000    0.07872
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             53.77970   53.77060   0.00910    0.01692
復華中國特選信用債券ETF基金                                        61.10140   61.02600   0.07540    0.12355
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.79000    8.96000  -0.17000   -1.89732
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.02000    8.16000  -0.14000   -1.71569
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.31000   11.41000  -0.10000   -0.87642
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.23000   10.32000  -0.09000   -0.87209
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.05000   10.13000  -0.08000   -0.78973
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.33000   10.35000  -0.02000   -0.19324
復華台灣智能基金                                                   11.19000   11.20000  -0.01000   -0.08929
復華全方位基金                                                     27.64000   27.67000  -0.03000   -0.10842
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.10000   12.14000  -0.04000   -0.32949
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          19.02000   19.05000  -0.03000   -0.15748
復華全球平衡基金-美元                                               8.99000    9.02000  -0.03000   -0.33259
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.17000   19.22000  -0.05000   -0.26015
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.26000   14.31000  -0.05000   -0.34941
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.73000   13.76000  -0.03000   -0.21802
復華全球原物料基金                                                  8.32000    8.44000  -0.12000   -1.42180
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.07000   12.10000  -0.03000   -0.24793
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.71480   11.71030   0.00450    0.03843
復華全球債券基金                                                   13.82450   13.81400   0.01050    0.07601
復華全球債券組合基金                                               14.74000   14.76000  -0.02000   -0.13550
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.22000   14.26000  -0.04000   -0.28050
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.43000    9.45000  -0.02000   -0.21164
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
復華有利貨幣市場基金                                               13.47060   13.47000   0.00060    0.00445
復華亞太平衡基金                                                   11.45000   11.54000  -0.09000   -0.77990
復華亞太成長基金                                                   12.49000   12.51000  -0.02000   -0.15987
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.41000    8.43000  -0.02000   -0.23725
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         8.92000    8.93000  -0.01000   -0.11198
復華東協世紀基金                                                   12.15000   12.24000  -0.09000   -0.73529
復華南非幣長期收益基金A                                            13.71000   13.68000   0.03000    0.21930
復華南非幣長期收益基金B                                             8.06000    8.04000   0.02000    0.24876
復華南非幣短期收益基金A                                            14.16000   14.15000   0.01000    0.07067
復華南非幣短期收益基金B                                             8.96000    8.95000   0.01000    0.11173
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      61.22950   60.95510   0.27440    0.45017
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      20.50000   20.38000   0.12000    0.58881
復華美國新星基金-美元                                              11.80000   11.83000  -0.03000   -0.25359
復華美國新星基金-新臺幣                                            11.96000   11.98000  -0.02000   -0.16694
復華恒生基金                                                       21.48000   21.28000   0.20000    0.93985
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.29000    8.36000  -0.07000   -0.83732
復華恒生單日正向二倍基金                                           31.86000   31.32000   0.54000    1.72414
復華神盾基金                                                       24.21400   24.14740   0.06660    0.27581
復華高成長基金                                                     64.19000   64.07000   0.12000    0.18730
復華高益策略組合基金                                               13.10000   13.12000  -0.02000   -0.15244
復華貨幣市場基金                                                   14.43260   14.43200   0.00060    0.00416
復華富時不動產證券化基金                                           18.27000   18.20000   0.07000    0.38462
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.03000   48.08000  -0.05000   -0.10399
復華復華基金                                                       20.02000   19.98000   0.04000    0.20020
復華華人世紀基金                                                   16.24000   16.44000  -0.20000   -1.21655
復華傳家二號基金                                                   29.42540   29.40480   0.02060    0.07006
復華傳家基金                                                       20.60240   20.54790   0.05450    0.26523
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.15000   15.16000  -0.01000   -0.06596
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.24000   11.26000  -0.02000   -0.17762
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.72000   13.74000  -0.02000   -0.14556
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.17000    9.18000  -0.01000   -0.10893
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
復華新興人民幣債券基金A                                            12.03000   12.04000  -0.01000   -0.08306
復華新興人民幣債券基金B                                             8.95000    8.96000  -0.01000   -0.11161
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.86000   19.84000   0.02000    0.10081
復華新興市場企業債券ETF基金                                        63.77000   63.66000   0.11000    0.17279
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.35000    5.36000  -0.01000   -0.18657
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.05000   12.06000  -0.01000   -0.08292
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.89000   11.90000  -0.01000   -0.08403
復華新興市場短期收益基金                                           11.02000   11.02000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.89000    8.92000  -0.03000   -0.33632
復華滬深300 A股基金                                                23.30000   22.84000   0.46000    2.01401
復華數位經濟基金                                                   44.92000   44.82000   0.10000    0.22311
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.63440    9.64780  -0.01340   -0.13889
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.46720    9.47890  -0.01170   -0.12343
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.15400   10.16820  -0.01420   -0.13965
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.84670    9.85890  -0.01220   -0.12375
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.77540    9.79270  -0.01730   -0.17666
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.31030   10.31760  -0.00730   -0.07075
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.53860    9.55600  -0.01740   -0.18208
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.08190   10.08970  -0.00780   -0.07731
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.87910    9.89740  -0.01830   -0.18490
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.42610   10.43380  -0.00770   -0.07380
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.31220   10.34440  -0.03220   -0.31128
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.27160   10.27850  -0.00690   -0.06713
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.30390   10.29980   0.00410    0.03981
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.12360   10.14980  -0.02620   -0.25813
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.03190   11.21740  -0.18550   -1.65368
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.08910   10.08910   0.00000    0.00000
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.29620   10.32280  -0.02660   -0.25768
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           11.33960   11.53030  -0.19070   -1.65390
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.22420   10.22420   0.00000    0.00000
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.29210   10.28110   0.01100    0.10699
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.03370   10.05410  -0.02040   -0.20290
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.05650   10.22740  -0.17090   -1.67100
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.05580   10.04930   0.00650    0.06468
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.03200   10.05230  -0.02030   -0.20194
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.05540   10.22630  -0.17090   -1.67118
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.05230   10.04570   0.00660    0.06570
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                        9.99940   10.03050  -0.03110   -0.31005
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                          9.97280    9.97540  -0.00260   -0.02606
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                        9.99780   10.02890  -0.03110   -0.31010
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                          9.97310    9.97570  -0.00260   -0.02606
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.39070   10.43550  -0.04480   -0.42930
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.38950   10.40810  -0.01860   -0.17871
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.41000   10.41750  -0.00750   -0.07199
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.07430    9.06730   0.00700    0.07720
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.33660    8.33350   0.00310    0.03720
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.32490    8.31290   0.01200    0.14435
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.63430   11.62520   0.00910    0.07828
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.72380   10.71980   0.00400    0.03731
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.83300   10.81730   0.01570    0.14514
景順主流基金                                                       16.43000   16.37000   0.06000    0.36652
景順台灣科技基金                                                   28.53000   28.47000   0.06000    0.21075
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.61000    9.64000  -0.03000   -0.31120
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.35000    9.36000  -0.01000   -0.10684
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.83000    8.83000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.03000   11.04000  -0.01000   -0.09058
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
景順全球科技基金                                                   21.84000   21.85000  -0.01000   -0.04577
景順全球康健基金                                                   18.98000   19.03000  -0.05000   -0.26274
景順貨幣市場基金                                                   15.97010   15.96960   0.00050    0.00313
景順潛力基金                                                       30.26000   30.17000   0.09000    0.29831
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.01000   14.05000  -0.04000   -0.28470
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.12000   13.14000  -0.02000   -0.15221
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.45000   10.49000  -0.04000   -0.38132
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.66000   10.69000  -0.03000   -0.28064
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.83000   10.88000  -0.05000   -0.45956
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.04000   11.07000  -0.03000   -0.27100
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.54000    9.56000  -0.02000   -0.20921
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.61020    8.61350  -0.00330   -0.03831
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            8.09770    8.10130  -0.00360   -0.04444
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.25550   11.25980  -0.00430   -0.03819
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.56210   10.56680  -0.00470   -0.04448
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.01000    8.23000  -0.22000   -2.67315
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.86000    8.10000  -0.24000   -2.96296
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.56000   11.90000  -0.34000   -2.85714
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.48710    9.48680   0.00030    0.00316
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.69800    9.68730   0.01070    0.11045
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.92800    9.92760   0.00040    0.00403
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.15230   10.14110   0.01120    0.11044
華南永昌永昌基金                                                   19.22000   18.99000   0.23000    1.21116
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.46620   14.49100  -0.02480   -0.17114
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.41000    9.40000   0.01000    0.10638
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
華南永昌全球精品基金                                               15.62000   15.65000  -0.03000   -0.19169
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.27000   10.30000  -0.03000   -0.29126
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.67000   12.71000  -0.04000   -0.31471
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.60000   12.62000  -0.02000   -0.15848
華南永昌物聯網精選基金                                             11.79000   11.61000   0.18000    1.55039
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.24980   16.24910   0.00070    0.00431
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.17220   24.01000   0.16220    0.67555
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.96830   11.96780   0.00050    0.00418
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.57000   10.56740   0.00260    0.02460
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.72090   10.70140   0.01950    0.18222
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                           10.00270   10.00030   0.00240    0.02400
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                           10.10540   10.08580   0.01960    0.19433
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.37670   10.37920  -0.00250   -0.02409
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.47080   10.45690   0.01390    0.13293
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.91790    9.92030  -0.00240   -0.02419
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.99210    9.97880   0.01330    0.13328
華頓中小型基金                                                     20.84000   20.62000   0.22000    1.06693
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.47960   11.56650  -0.08690   -0.75131
華頓台灣基金                                                       23.35000   23.37000  -0.02000   -0.08558
華頓平安貨幣市場基金                                               11.54890   11.54850   0.00040    0.00346
華頓全球時尚精品基金                                               16.38000   16.45000  -0.07000   -0.42553
華頓全球高收益債券基金A                                            13.59880   13.62740  -0.02860   -0.20987
華頓全球高收益債券基金B                                             8.10720    8.12430  -0.01710   -0.21048
華頓全球黑鑽油源基金                                                4.86000    4.94000  -0.08000   -1.61943
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.68960    2.78070  -0.09110   -3.27615
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.34820   12.75870  -0.41050   -3.21741
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.39960    0.41330  -0.01370   -3.31478
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.73290   11.87630  -0.14340   -1.20745
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.44680   10.57600  -0.12920   -1.22163
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.70880   10.83350  -0.12470   -1.15106
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              9.50760    9.61830  -0.11070   -1.15093
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.90670   11.04550  -0.13880   -1.25662
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.71160    9.83740  -0.12580   -1.27879
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.05000   11.35000  -0.30000   -2.64317
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.76000   10.03000  -0.27000   -2.69192
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.45000   10.75000  -0.30000   -2.79070
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.54940    2.55030  -0.00090   -0.03529
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.00700    2.00840  -0.00140   -0.06971
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.11990   12.12940  -0.00950   -0.07832
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.55580    9.56320  -0.00740   -0.07738
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37810    0.37840  -0.00030   -0.07928
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30320    0.30380  -0.00060   -0.19750
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.32000    3.40000  -0.08000   -2.35294
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.22000   15.57000  -0.35000   -2.24791
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.49000    0.50000  -0.01000   -2.00000
匯豐台灣精典基金                                                   23.15000   23.13000   0.02000    0.08647
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.08000   12.10000  -0.02000   -0.16529
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.10000    8.18000  -0.08000   -0.97800
匯豐安富基金                                                       24.89000   24.88000   0.01000    0.04019
匯豐成功基金                                                       41.41000   41.44000  -0.03000   -0.07239
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 11.01000   11.06000  -0.05000   -0.45208
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.54000   10.59000  -0.05000   -0.47214
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.03000   10.07000  -0.04000   -0.39722
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.25000   11.30000  -0.05000   -0.44248
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.69000   10.74000  -0.05000   -0.46555
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.57000   10.62000  -0.05000   -0.47081
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.58290    2.58570  -0.00280   -0.10829
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.28900    2.29170  -0.00270   -0.11782
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.73100   11.74490  -0.01390   -0.11835
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.90810    7.92180  -0.01370   -0.17294
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.38450    0.38510  -0.00060   -0.15580
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33390    0.33450  -0.00060   -0.17937
匯豐金磚動力基金                                                   14.29000   14.52000  -0.23000   -1.58402
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.99910   14.99880   0.00030    0.00200
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.21000    5.15000   0.06000    1.16505
匯豐新鑽動力基金                                                   10.62000   10.78000  -0.16000   -1.48423
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.39450    5.35730   0.03720    0.69438
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.15580    9.11870   0.03710    0.40686
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 49.90000   49.86000   0.04000    0.08022
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 49.90000   49.86000   0.04000    0.08022
匯豐龍騰電子基金                                                   34.73000   34.74000  -0.01000   -0.02879
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.31210   12.32750  -0.01540   -0.12492
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.26000   17.22000   0.04000    0.23229
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.25000    9.50000  -0.25000   -2.63158
新光中國成長基金(美元)                                              9.50000    9.77000  -0.27000   -2.76356
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.48000    9.74000  -0.26000   -2.66940
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.69110   10.69840  -0.00730   -0.06823
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.01360   10.03250  -0.01890   -0.18839
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.35510   10.35920  -0.00410   -0.03958
新光台灣富貴基金                                                   22.31000   22.31000   0.00000    0.00000
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       19.83000   19.84000  -0.01000   -0.05040
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.36170   40.33200   0.02970    0.07364
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    39.85700   39.69830   0.15870    0.39977
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
新光全球AI新創產業基金美元                                         10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.57000    9.59000  -0.02000   -0.20855
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.52000    8.55000  -0.03000   -0.35088
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.00000   11.13000  -0.13000   -1.16801
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.75000   10.86000  -0.11000   -1.01289
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.25710   10.25590   0.00120    0.01170
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.04980   10.03350   0.01630    0.16246
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.74880    9.74780   0.00100    0.01026
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.53920    9.52380   0.01540    0.16170
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.86000    8.81000   0.05000    0.56754
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.45000   10.42000   0.03000    0.28791
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.69000    9.71000  -0.02000   -0.20597
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.53000    9.57000  -0.04000   -0.41797
新光吉星貨幣市場基金                                               15.48080   15.48020   0.00060    0.00388
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.21000    9.22000  -0.01000   -0.10846
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.60000    8.62000  -0.02000   -0.23202
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.99000    9.00000  -0.01000   -0.11111
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.76000    8.77000  -0.01000   -0.11403
新光亞洲精選基金-美金                                              21.36000   21.77000  -0.41000   -1.88333
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.70000   22.08000  -0.38000   -1.72101
新光兩岸優勢基金                                                   11.05000   11.28000  -0.23000   -2.03901
新光店頭基金                                                       22.34000   22.38000  -0.04000   -0.17873
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.30000    9.28000   0.02000    0.21552
新光特選內需收益ETF基金                                            19.30000   19.24000   0.06000    0.31185
新光創新科技基金                                                   13.08000   13.09000  -0.01000   -0.07639
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.11220   10.12420  -0.01200   -0.11853
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.32040   10.32380  -0.00340   -0.03293
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.87510    9.88150  -0.00640   -0.06477
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.33780    9.34900  -0.01120   -0.11980
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.53680    9.53980  -0.00300   -0.03145
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.11930    9.12480  -0.00550   -0.06028
新光澳幣八年期保本基金                                             10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
新光澳幣十年期保本基金                                             10.56000   10.55000   0.01000    0.09479
新光澳幣保本基金                                                   12.18000   12.18000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.30610   10.32490  -0.01880   -0.18208
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.42030    9.51700  -0.09670   -1.01608
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.39490    9.47320  -0.07830   -0.82654
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.13490   10.14810  -0.01320   -0.13007
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.14680   10.16440  -0.01760   -0.17315
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.40160    9.48380  -0.08220   -0.86674
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.37770    9.45790  -0.08020   -0.84797
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.12120   10.13650  -0.01530   -0.15094
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.02000    7.07000  -0.05000   -0.70721
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            9.51000    9.57000  -0.06000   -0.62696
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.37140   10.38720  -0.01580   -0.15211
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.49470    9.56650  -0.07180   -0.75054
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.25170   10.26790  -0.01620   -0.15777
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.50060    9.56450  -0.06390   -0.66810
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.59620    9.65800  -0.06180   -0.63988
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.40750   10.41990  -0.01240   -0.11900
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.50330   14.51760  -0.01430   -0.09850
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.59090    8.64310  -0.05220   -0.60395
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.86280   41.85600   0.00680    0.01625
群益10年期以上金融債ETF基金                                        38.60500   38.54890   0.05610    0.14553
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               40.87090   40.74580   0.12510    0.30703
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  39.18720   39.10400   0.08320    0.21277
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 42.15010   42.08030   0.06980    0.16587
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                42.70990   42.72170  -0.01180   -0.02762
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  41.11270   41.05970   0.05300    0.12908
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.22580   10.22550   0.00030    0.00293
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  40.11210   39.93090   0.18120    0.45378
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.37750   11.37670   0.00080    0.00703
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.35080   10.36710  -0.01630   -0.15723
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      11.99050   12.14850  -0.15800   -1.30057
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.15440    9.30030  -0.14590   -1.56877
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.49000    9.63000  -0.14000   -1.45379
群益大印度基金-人民幣                                              12.64120   12.58760   0.05360    0.42582
群益大印度基金-美元                                                12.14360   12.12510   0.01850    0.15258
群益大印度基金-新臺幣                                              11.54000   11.51000   0.03000    0.26064
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.20490   11.25540  -0.05050   -0.44867
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.03750   11.11750  -0.08000   -0.71959
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.39000   10.45000  -0.06000   -0.57416
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.12100   10.16670  -0.04570   -0.44951
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.09570    9.16160  -0.06590   -0.71931
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.58000    8.63000  -0.05000   -0.57937
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 8.99300    9.03360  -0.04060   -0.44943
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.11500    8.17390  -0.05890   -0.72059
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.59000    8.65000  -0.06000   -0.69364
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.45090    8.48900  -0.03810   -0.44882
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.88210    7.93930  -0.05720   -0.72047
群益中小型股基金                                                   43.16000   43.18000  -0.02000   -0.04632
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.01530   10.07840  -0.06310   -0.62609
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.49780    9.58360  -0.08580   -0.89528
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.92580    8.99680  -0.07100   -0.78917
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.61970    8.67400  -0.05430   -0.62601
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.17350    8.24730  -0.07380   -0.89484
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.68210    7.74320  -0.06110   -0.78908
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.27370   10.28470  -0.01100   -0.10695
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.30090   11.31290  -0.01200   -0.10607
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.96630   10.98090  -0.01460   -0.13296
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.12870   10.13520  -0.00650   -0.06413
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.37250    8.49210  -0.11960   -1.40837
群益中國新機會基金N-美元                                            7.85320    7.98710  -0.13390   -1.67645
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.41000    8.54000  -0.13000   -1.52225
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.42530    7.53130  -0.10600   -1.40746
群益中國新機會基金-美元                                             8.39680    8.53990  -0.14310   -1.67566
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.03000    8.15000  -0.12000   -1.47239
群益平衡王基金                                                     19.21660   19.24330  -0.02670   -0.13875
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.54000    8.54000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.11000    6.11000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.16190   11.15400   0.00790    0.07083
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.88280   10.90480  -0.02200   -0.20175
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.72160    9.71470   0.00690    0.07103
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.47770    9.49680  -0.01910   -0.20112
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.00000    9.01000  -0.01000   -0.11099
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.21270   10.20570   0.00700    0.06859
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.98780    9.98000   0.00780    0.07816
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.22210    9.21580   0.00630    0.06836
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.17400    9.16680   0.00720    0.07854
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.13000    9.12000   0.01000    0.10965
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.27190   10.26490   0.00700    0.06819
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.30120   10.29310   0.00810    0.07869
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.38480    9.37840   0.00640    0.06824
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.81590    9.80820   0.00770    0.07851
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.56730   10.57250  -0.00520   -0.04918
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.42060    7.42420  -0.00360   -0.04849
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.33080   10.34730  -0.01650   -0.15946
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.18640   10.20480  -0.01840   -0.18031
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.29450   10.30660  -0.01210   -0.11740
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.80100    9.81660  -0.01560   -0.15891
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.73730    9.75490  -0.01760   -0.18042
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.84080    9.85240  -0.01160   -0.11774
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.33100   10.34740  -0.01640   -0.15849
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.18630   10.20480  -0.01850   -0.18129
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.29460   10.30680  -0.01220   -0.11837
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.80100    9.81660  -0.01560   -0.15891
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.73720    9.75480  -0.01760   -0.18042
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.84080    9.85240  -0.01160   -0.11774
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.46430    9.52200  -0.05770   -0.60597
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.03000   11.08000  -0.05000   -0.45126
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.48640   15.58060  -0.09420   -0.60460
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.30000   15.38000  -0.08000   -0.52016
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.49000   11.43000   0.06000    0.52493
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.41100   10.34930   0.06170    0.59618
群益印度中小基金N-美元                                              8.92730    8.89850   0.02880    0.32365
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.45000    8.42000   0.03000    0.35629
群益印度中小基金-人民幣                                            14.09400   14.01040   0.08360    0.59670
群益印度中小基金-美元                                              12.76830   12.72720   0.04110    0.32293
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.79000   14.73000   0.06000    0.40733
群益多利策略組合基金                                               11.51000   11.52000  -0.01000   -0.08681
群益多重收益組合基金                                               13.66000   13.66000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               15.01000   15.05000  -0.04000   -0.26578
群益安家基金                                                       24.01670   23.95360   0.06310    0.26343
群益安穩貨幣市場基金                                               16.12780   16.12710   0.00070    0.00434
群益那斯達克生技基金                                               22.25000   22.33000  -0.08000   -0.35826
群益亞太中小基金                                                   10.49000   10.66000  -0.17000   -1.59475
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.96000   16.01000  -0.05000   -0.31230
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.04790   10.04210   0.00580    0.05776
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.53320    7.52880   0.00440    0.05844
群益店頭市場基金                                                   88.37000   88.31000   0.06000    0.06794
群益東方盛世基金                                                    8.37000    8.48000  -0.11000   -1.29717
群益東協成長基金-人民幣                                            12.52750   12.60450  -0.07700   -0.61089
群益東協成長基金-美元                                              11.23210   11.33190  -0.09980   -0.88070
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.13000   11.21000  -0.08000   -0.71365
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.08970   11.08710   0.00260    0.02345
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.49290   10.49590  -0.00300   -0.02858
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.93100    9.92610   0.00490    0.04936
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.31810    9.31590   0.00220    0.02362
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.81960    8.82210  -0.00250   -0.02834
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.34550    8.34140   0.00410    0.04915
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.26900   10.26400   0.00500    0.04871
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.11870    9.11660   0.00210    0.02303
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 8.97640    8.97890  -0.00250   -0.02784
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.32300    9.31850   0.00450    0.04829
群益長安基金                                                       26.62000   26.50000   0.12000    0.45283
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.79140    9.79910  -0.00770   -0.07858
群益美國新創亮點基金-美元                                          14.81190   14.82350  -0.01160   -0.07825
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.33000   14.32000   0.01000    0.06983
群益真善美基金                                                     15.83820   15.87350  -0.03530   -0.22238
群益馬拉松基金                                                    110.93000  110.95000  -0.02000   -0.01803
群益深証中小板基金                                                 13.23000   12.75000   0.48000    3.76471
群益創新科技基金                                                   31.83000   31.70000   0.13000    0.41009
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.02260    9.18710  -0.16450   -1.79055
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.48230    8.66040  -0.17810   -2.05649
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.85000    9.03000  -0.18000   -1.99336
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.82570   10.00480  -0.17910   -1.79014
群益華夏盛世基金-美元                                               9.35280    9.54920  -0.19640   -2.05672
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.45000   15.76000  -0.31000   -1.96701
群益奧斯卡基金                                                     26.98000   26.91000   0.07000    0.26013
群益新興金鑽基金-美元                                              11.37210   11.52890  -0.15680   -1.36006
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.70000    8.81000  -0.11000   -1.24858
群益葛萊美基金                                                     23.03000   23.01000   0.02000    0.08692
群益道瓊美國地產ETF基金                                            20.71000   20.67000   0.04000    0.19352
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.39000    8.41000  -0.02000   -0.23781
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        12.32000   12.26000   0.06000    0.48940
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           10.45580   10.44340   0.01240    0.11874
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.52930   10.54550  -0.01620   -0.15362
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           10.56180   10.56680  -0.00500   -0.04732
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.45570   10.44330   0.01240    0.11874
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.52930   10.54560  -0.01630   -0.15457
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.56180   10.56680  -0.00500   -0.04732
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          10.45570   10.44340   0.01230    0.11778
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.52940   10.54560  -0.01620   -0.15362
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.45570   10.44340   0.01230    0.11778
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.52930   10.54550  -0.01620   -0.15362
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   12.24590   12.28720  -0.04130   -0.33612
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.31540   11.37260  -0.05720   -0.50296
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.39000   10.43000  -0.04000   -0.38351
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.25220   11.30460  -0.05240   -0.46353
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.46990    8.49840  -0.02850   -0.33536
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.81840    8.86300  -0.04460   -0.50322
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.10000    8.13000  -0.03000   -0.36900
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.39280    8.43180  -0.03900   -0.46253
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.75700    9.80630  -0.04930   -0.50274
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.80000    8.79000   0.01000    0.11377
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                 9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.78000    9.81000  -0.03000   -0.30581
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.77000    9.80000  -0.03000   -0.30612
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.72000    9.75000  -0.03000   -0.30769
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.24000   10.27000  -0.03000   -0.29211
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.45000   10.48000  -0.03000   -0.28626
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.18000   10.21000  -0.03000   -0.29383
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.16000   10.18000  -0.02000   -0.19646
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.13000   10.16000  -0.03000   -0.29528
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
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德信大發基金                                                       27.88000   27.64000   0.24000    0.86831
德信中國精選成長基金                                               11.98000   12.22000  -0.24000   -1.96399
德信台灣主流中小基金                                               17.83000   17.86000  -0.03000   -0.16797
德信新興股票組合基金                                               10.67000   10.75000  -0.08000   -0.74419
德信萬保貨幣市場基金                                               11.96280   11.96230   0.00050    0.00418
德信萬瑞基金                                                       10.81100   10.80700   0.00400    0.03701
德信數位時代基金                                                   29.31000   28.83000   0.48000    1.66493
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.40430   10.42140  -0.01710   -0.16409
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.34090   10.35570  -0.01480   -0.14292
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.69250   11.69200   0.00050    0.00428
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            14.68000   14.64000   0.04000    0.27322
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.59000   17.79000  -0.20000   -1.12423
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.34450   10.36370  -0.01920   -0.18526
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.31800   15.34640  -0.02840   -0.18506
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.23840    8.24550  -0.00710   -0.08611
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.12290   11.13810  -0.01520   -0.13647
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.83160   11.85160  -0.02000   -0.16875
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.68110   13.69180  -0.01070   -0.07815
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摩根大歐洲基金                                                     16.55000   16.68000  -0.13000   -0.77938
摩根中小基金                                                       22.16000   22.19000  -0.03000   -0.13520
摩根中國A股基金                                                    13.91000   14.27000  -0.36000   -2.52278
摩根中國A股基金(美元)                                              10.90000   11.20000  -0.30000   -2.67857
摩根中國亮點基金                                                   12.82000   13.13000  -0.31000   -2.36101
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.18230   11.44910  -0.26680   -2.33031
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.22530   12.52060  -0.29530   -2.35851
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.50500    9.73830  -0.23330   -2.39570
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        12.85290   13.15950  -0.30660   -2.32988
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                14.62480   14.97880  -0.35400   -2.36334
摩根台灣金磚基金-累積型                                            18.90000   18.93000  -0.03000   -0.15848
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        18.90000   18.93000  -0.03000   -0.15848
摩根台灣增長基金                                                   47.63000   47.62000   0.01000    0.02100
摩根平衡基金                                                       27.09000   27.10000  -0.01000   -0.03690
摩根全球α基金                                                     18.09000   18.14000  -0.05000   -0.27563
摩根全球平衡基金                                                   15.30810   15.34560  -0.03750   -0.24437
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.36330    9.38770  -0.02440   -0.25991
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.37210   10.39980  -0.02770   -0.26635
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.84360    9.87060  -0.02700   -0.27354
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.31230   11.34190  -0.02960   -0.26098
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.04500   10.07260  -0.02760   -0.27401
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.61860   10.72080  -0.10220   -0.95329
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.85860   13.99190  -0.13330   -0.95269
摩根亞洲基金                                                       56.02000   56.93000  -0.91000   -1.59845
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.42980    8.43730  -0.00750   -0.08889
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.87190    9.88270  -0.01080   -0.10928
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.76790    8.77770  -0.00980   -0.11165
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.60390   12.61510  -0.01120   -0.08878
摩根東方內需機會基金                                               17.75000   18.04000  -0.29000   -1.60754
摩根東方科技基金                                                   31.10000   31.60000  -0.50000   -1.58228
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.77000    9.92000  -0.15000   -1.51210
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.00000   10.16000  -0.16000   -1.57480
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.50000    9.65000  -0.15000   -1.55440
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.73000   11.91000  -0.18000   -1.51134
摩根金龍收成基金                                                   21.15000   21.59000  -0.44000   -2.03798
摩根第一貨幣市場基金                                               15.11100   15.11050   0.00050    0.00331
摩根絕對日本基金                                                   13.00000   13.18000  -0.18000   -1.36571
摩根新金磚五國基金                                                 11.67000   11.72000  -0.05000   -0.42662
摩根新絲路基金                                                      9.26000    9.44000  -0.18000   -1.90678
摩根新興35基金                                                     13.21000   13.37000  -0.16000   -1.19671
摩根新興日本基金                                                   21.97000   22.24000  -0.27000   -1.21403
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.21240    7.22980  -0.01740   -0.24067
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.42870    9.45560  -0.02690   -0.28449
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.29390    9.31980  -0.02590   -0.27790
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.82680   10.85670  -0.02990   -0.27541
摩根新興科技基金                                                   51.69000   51.65000   0.04000    0.07744
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.51690    8.56480  -0.04790   -0.55927
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.19300    9.25200  -0.05900   -0.63770
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.69890    8.75540  -0.05650   -0.64532
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.00390   10.06030  -0.05640   -0.56062
摩根龍揚基金                                                       31.59000   32.25000  -0.66000   -2.04651
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.02000   10.07000  -0.05000   -0.49652
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.59000   10.66000  -0.07000   -0.65666
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.39000   10.45000  -0.06000   -0.57416
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.33000   11.39000  -0.06000   -0.52678
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.21440    9.22010  -0.00570   -0.06182
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.29150   11.29850  -0.00700   -0.06196
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               19.61000   19.83000  -0.22000   -1.10943
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.59660   12.59610   0.00050    0.00397
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.11950   10.11380   0.00570    0.05636
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.36890   10.38930  -0.02040   -0.19636
聯邦中國龍基金                                                     24.60000   24.57000   0.03000    0.12210
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.24370   12.27850  -0.03480   -0.28342
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.41030   11.43990  -0.02960   -0.25874
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.34440   10.36430  -0.01990   -0.19201
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.32320   10.35180  -0.02860   -0.27628
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.67660    9.70170  -0.02510   -0.25872
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.76650    8.78340  -0.01690   -0.19241
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.84880    9.81730   0.03150    0.32086
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.92720    9.88490   0.04230    0.42793
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.51120    9.54080  -0.02960   -0.31025
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.67740    9.69710  -0.01970   -0.20315
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.14020    9.16860  -0.02840   -0.30975
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.29780    9.31670  -0.01890   -0.20286
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.03680   11.06600  -0.02920   -0.26387
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.78730   10.81050  -0.02320   -0.21461
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                    9.99770   10.00960  -0.01190   -0.11889
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.31480   10.34180  -0.02700   -0.26108
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.06410   10.08580  -0.02170   -0.21515
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.33000    9.34120  -0.01120   -0.11990
聯邦金鑽平衡基金                                                   22.14250   22.17580  -0.03330   -0.15016
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.15650    9.21710  -0.06060   -0.65747
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.47470    9.52720  -0.05250   -0.55105
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.12740    9.18780  -0.06040   -0.65739
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.45150    9.50390  -0.05240   -0.55135
聯邦貨幣市場基金                                                   13.19720   13.19660   0.00060    0.00455
聯邦精選科技基金                                                   12.28000   12.27000   0.01000    0.08150
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.25320   16.27470  -0.02150   -0.13211
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.12500   12.22130  -0.09630   -0.78797
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.57360   11.62980  -0.05620   -0.48324
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.05150   11.10500  -0.05350   -0.48176
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.04900   12.05660  -0.00760   -0.06304
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.19330   11.18770   0.00560    0.05005
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.48860   10.49570  -0.00710   -0.06765
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.55270    8.54850   0.00420    0.04913
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       33.99000   33.95000   0.04000    0.11782
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     17.24000   17.77000  -0.53000   -2.98255
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       17.73000   18.33000  -0.60000   -3.27332
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     11.75000   12.13000  -0.38000   -3.13273
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.73000   15.78000  -0.05000   -0.31686
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.98000   12.01000  -0.03000   -0.24979
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.72000   12.75000  -0.03000   -0.23529
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.90000   11.93000  -0.03000   -0.25147
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.58000    7.59000  -0.01000   -0.13175
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.50000   11.53000  -0.03000   -0.26019
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.85000   14.96000  -0.11000   -0.73529
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.68000   10.75000  -0.07000   -0.65116
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.67000    8.73000  -0.06000   -0.68729
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.29000   11.40000  -0.11000   -0.96491
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.11000   14.18000  -0.07000   -0.49365
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.35000   14.43000  -0.08000   -0.55440
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.33000   14.40000  -0.07000   -0.48611
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.22000    9.32000  -0.10000   -1.07296
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.09000   15.17000  -0.08000   -0.52736
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.85000    9.95000  -0.10000   -1.00503
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          19.93000   20.04000  -0.11000   -0.54890
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.05000   18.14000  -0.09000   -0.49614
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.43000   12.48000  -0.05000   -0.40064
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.48000   14.55000  -0.07000   -0.48110
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.30000   15.37000  -0.07000   -0.45543
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.35000   14.42000  -0.07000   -0.48544
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.49000    9.53000  -0.04000   -0.41973
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.42000   14.49000  -0.07000   -0.48309
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.61000   12.68000  -0.07000   -0.55205
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.67000   12.74000  -0.07000   -0.54945
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.61000    8.64000  -0.03000   -0.34722
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.22000   13.28000  -0.06000   -0.45181
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.79000   18.81000  -0.02000   -0.10633
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.56000   17.57000  -0.01000   -0.05692
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.87000   10.88000  -0.01000   -0.09191
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.04000   13.05000  -0.01000   -0.07663
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              13.94000   13.95000  -0.01000   -0.07168
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                12.94000   12.95000  -0.01000   -0.07722
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.86000    7.87000  -0.01000   -0.12706
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.81000   12.82000  -0.01000   -0.07800
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.04000   14.08000  -0.04000   -0.28409
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.07000   14.10000  -0.03000   -0.21277
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.34000    9.36000  -0.02000   -0.21368
聯博貨幣市場基金                                                   15.02040   15.02000   0.00040    0.00266
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.61220   10.62990  -0.01770   -0.16651
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.56930   13.59870  -0.02940   -0.21620
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.37060    7.38280  -0.01220   -0.16525
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.98000   13.99000  -0.01000   -0.07148
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.07000   14.08000  -0.01000   -0.07102
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                        9.60730    9.60970  -0.00240   -0.02497
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.01210    9.95380   0.05830    0.58571
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                          9.70690    9.71380  -0.00690   -0.07103
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                        9.71960    9.72030  -0.00070   -0.00720
瀚亞中小型股基金                                                   20.65000   20.63000   0.02000    0.09695
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             11.64000   11.90000  -0.26000   -2.18487
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             12.49000   12.80000  -0.31000   -2.42188
瀚亞巴西基金                                                        5.70000    5.61000   0.09000    1.60428
瀚亞外銷基金                                                       39.06000   39.00000   0.06000    0.15385
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.26000   11.30000  -0.04000   -0.35398
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.96000   11.02000  -0.06000   -0.54446
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.49000   10.54000  -0.05000   -0.47438
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.44000    9.52000  -0.08000   -0.84034
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.34000    9.44000  -0.10000   -1.05932
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    8.98000    9.07000  -0.09000   -0.99228
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.22000    9.30000  -0.08000   -0.86022
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.08000    9.18000  -0.10000   -1.08932
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.39000    9.48000  -0.09000   -0.94937
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.70260   10.71300  -0.01040   -0.09708
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.43610   10.45500  -0.01890   -0.18077
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.28490   12.30160  -0.01670   -0.13575
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.34840   10.34430   0.00410    0.03964
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.12440    7.19090  -0.06650   -0.92478
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.81800    7.87160  -0.05360   -0.68093
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.93470    7.97440  -0.03970   -0.49784
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.97430    7.01540  -0.04110   -0.58585
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.57370    8.63220  -0.05850   -0.67770
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.76450    8.84630  -0.08180   -0.92468
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.14100    9.20370  -0.06270   -0.68125
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.93670    8.99770  -0.06100   -0.67795
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.31000   11.37000  -0.06000   -0.52770
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.22000   11.30000  -0.08000   -0.70796
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.91000   10.98000  -0.07000   -0.63752
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.22000   10.31000  -0.09000   -0.87294
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.31000   10.41000  -0.10000   -0.96061
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.06000   10.15000  -0.09000   -0.88670
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.19410   10.14800   0.04610    0.45428
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.63060    9.57150   0.05910    0.61746
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.75580    9.72010   0.03570    0.36728
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.81010    9.76560   0.04450    0.45568
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.83000   13.77000   0.06000    0.43573
瀚亞印度基金-美元                                                  13.33000   13.30000   0.03000    0.22556
瀚亞印度基金-新台幣                                                29.63000   29.54000   0.09000    0.30467
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.19000   10.15000   0.04000    0.39409
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.22000   10.18000   0.04000    0.39293
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.74000    9.69000   0.05000    0.51600
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.95000    9.91000   0.04000    0.40363
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.75000    9.70000   0.05000    0.51546
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.92000    9.88000   0.04000    0.40486
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.95000    9.91000   0.04000    0.40363
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.02000   10.05000  -0.03000   -0.29851
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.56000    9.65000  -0.09000   -0.93264
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.40000    9.44000  -0.04000   -0.42373
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.76000    9.84000  -0.08000   -0.81301
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.60000    9.65000  -0.05000   -0.51813
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.77000    9.85000  -0.08000   -0.81218
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.10000   10.15000  -0.05000   -0.49261
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.56000    9.65000  -0.09000   -0.93264
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.76000    9.84000  -0.08000   -0.81301
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.77000    9.85000  -0.08000   -0.81218
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.10000   10.15000  -0.05000   -0.49261
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.62000   12.69000  -0.07000   -0.55162
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.30000   10.39000  -0.09000   -0.86622
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.33000   11.51000  -0.18000   -1.56386
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.39000   10.57000  -0.18000   -1.70293
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.67000   14.92000  -0.25000   -1.67560
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.73000    8.91000  -0.18000   -2.02020
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.77000    8.94000  -0.17000   -1.90157
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.79000   11.91000  -0.12000   -1.00756
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.88850   11.95260  -0.06410   -0.53628
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.15200   14.07130   0.08070    0.57351
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.04600   11.12180  -0.07580   -0.68154
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.81340   10.87970  -0.06630   -0.60939
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.34960   12.39600  -0.04640   -0.37431
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.85230    8.95300  -0.10070   -1.12476
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.89410    9.92370  -0.02960   -0.29828
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.93930    9.03860  -0.09930   -1.09862
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.74050    8.83120  -0.09070   -1.02704
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.28680    9.37600  -0.08920   -0.95137
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.24660   14.28940  -0.04280   -0.29952
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.23630   10.27820  -0.04190   -0.40766
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.19190   12.25930  -0.06740   -0.54979
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.82000   11.13000  -0.31000   -2.78527
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.48000   19.81000  -0.33000   -1.66583
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.59800   13.59740   0.00060    0.00441
瀚亞美國高科技基金                                                 26.26000   26.26000   0.00000    0.00000
瀚亞高科技基金                                                     56.94000   56.85000   0.09000    0.15831
瀚亞理財通基金                                                     25.90000   25.90000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.60000    9.56000   0.04000    0.41841
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.67000    8.63000   0.04000    0.46350
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.56000    8.53000   0.03000    0.35170
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.74000    8.71000   0.03000    0.34443
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.62000    8.58000   0.04000    0.46620
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.60000    8.58000   0.02000    0.23310
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.75000    8.72000   0.03000    0.34404
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.50000    9.46000   0.04000    0.42283
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.70000    9.65000   0.05000    0.51813
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.76000    8.71000   0.05000    0.57405
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.64000    8.61000   0.03000    0.34843
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.83000    8.79000   0.04000    0.45506
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.77000    9.73000   0.04000    0.41110
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.74000    8.69000   0.05000    0.57537
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.76000    8.73000   0.03000    0.34364
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.91000    8.87000   0.04000    0.45096
瀚亞菁華基金                                                       21.40000   21.38000   0.02000    0.09355
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.64770   13.62210   0.02560    0.18793
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.22890    9.26710  -0.03820   -0.41221
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.26250   10.28040  -0.01790   -0.17412
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.25200   11.10610   0.14590    1.31369
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.32720   10.37090  -0.04370   -0.42137
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.78200    9.81290  -0.03090   -0.31489
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.34410   10.34880  -0.00470   -0.04542
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.85260    7.91240  -0.05980   -0.75578
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.12260    8.07040   0.05220    0.64681
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.60640    8.67910  -0.07270   -0.83764
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.03830    8.09760  -0.05930   -0.73232
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.85900    7.90880  -0.04980   -0.62968
瀚亞電通網基金                                                     14.50000   14.46000   0.04000    0.27663
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.63240   13.64690  -0.01450   -0.10625
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.10410   10.11920  -0.01510   -0.14922
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.65100    9.68940  -0.03840   -0.39631
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.25560   11.29590  -0.04030   -0.35677
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.71000   10.89000  -0.18000   -1.65289
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