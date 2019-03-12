[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/03/11 108/03/08 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 9.98860 9.99630 -0.00770 -0.07703 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 9.98860 9.99630 -0.00770 -0.07703 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.03840 10.04070 -0.00230 -0.02291 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.03840 10.04070 -0.00230 -0.02291 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀多元特別收益平衡基金 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.27230 10.28220 -0.00990 -0.09628 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.08040 10.09020 -0.00980 -0.09712 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.17680 10.19010 -0.01330 -0.13052 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.07330 10.08670 -0.01340 -0.13285 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 23.05000 23.53000 -0.48000 -2.03995 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 25.61000 27.48000 -1.87000 -6.80495 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.49980 9.51190 -0.01210 -0.12721 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.91990 9.93200 -0.01210 -0.12183 中國信託台灣活力基金 13.93000 13.87000 0.06000 0.43259 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.59000 8.60000 -0.01000 -0.11628 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.97630 9.97310 0.00320 0.03209 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.10430 9.10140 0.00290 0.03186 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.33730 10.34410 -0.00680 -0.06574 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.40250 9.40870 -0.00620 -0.06590 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.49080 10.50630 -0.01550 -0.14753 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.99880 9.01210 -0.01330 -0.14758 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.20140 11.21380 -0.01240 -0.11058 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.90600 9.91690 -0.01090 -0.10991 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 40.81660 40.78320 0.03340 0.08190 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 41.18530 41.16310 0.02220 0.05393 中國信託智能運動基金-台幣 10.12000 10.17000 -0.05000 -0.49164 中國信託智能運動基金-美元 9.81000 9.87000 -0.06000 -0.60790 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.31000 9.34000 -0.03000 -0.32120 中國信託華盈貨幣市場基金 11.01550 11.01510 0.00040 0.00363 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.70080 9.69070 0.01010 0.10422 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.10950 9.10000 0.00950 0.10440 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.90560 9.90010 0.00550 0.05555 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.29640 9.29130 0.00510 0.05489 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 58.24000 58.23000 0.01000 0.01717 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 41.31940 41.26490 0.05450 0.13207 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.16120 39.11540 0.04580 0.11709 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.26000 21.12000 -0.86000 -4.07197 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.60220 11.60140 0.00080 0.00690 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.95200 10.93390 0.01810 0.16554 元大上證50基金 31.34000 31.07000 0.27000 0.86901 元大大中華TMT基金-人民幣 11.40000 11.67000 -0.27000 -2.31362 元大大中華TMT基金-新台幣 10.40000 10.64000 -0.24000 -2.25564 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.22000 13.48000 -0.26000 -1.92878 元大大中華價值指數基金-美元 12.66000 12.90200 -0.24200 -1.87568 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.12400 17.43400 -0.31000 -1.77813 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.50600 10.66400 -0.15800 -1.48162 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.35000 10.48900 -0.13900 -1.32520 元大中國平衡基金-人民幣 2.94000 2.99000 -0.05000 -1.67224 元大中國平衡基金-新台幣 13.46000 13.65000 -0.19000 -1.39194 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.38490 47.39720 -0.01230 -0.02595 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.67450 10.66570 0.00880 0.08251 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.78740 9.77930 0.00810 0.08283 元大中國機會債券基金-新台幣 10.05730 10.03320 0.02410 0.24020 元大巴西指數基金 6.76800 6.69500 0.07300 1.09037 元大巴菲特基金 24.95000 24.86000 0.09000 0.36203 元大日經225基金 26.59000 26.45000 0.14000 0.52930 元大台商收成基金 20.86000 20.85000 0.01000 0.04796 元大台灣50單日反向1倍基金 12.52000 12.55000 -0.03000 -0.23904 元大台灣50單日正向2倍基金 34.83000 34.65000 0.18000 0.51948 元大台灣中型100基金 30.75000 30.67000 0.08000 0.26084 元大台灣加權股價指數基金 24.15400 24.12500 0.02900 0.12021 元大台灣卓越50基金 76.22000 76.22000 0.00000 0.00000 元大台灣金融基金 16.97000 16.97000 0.00000 0.00000 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.68000 29.64000 0.04000 0.13495 元大台灣高股息基金 25.94000 25.85000 0.09000 0.34816 元大台灣電子科技基金 32.84000 32.80000 0.04000 0.12195 元大全球ETF成長組合基金 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 元大全球ETF穩健組合基金 14.42000 14.41000 0.01000 0.06940 元大全球人工智慧ETF基金 21.63000 21.62000 0.01000 0.04625 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.90000 12.90000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.95000 8.95000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.37000 12.39000 -0.02000 -0.16142 元大全球不動產證券化基金-美元 11.87200 11.88100 -0.00900 -0.07575 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.89000 9.08000 -0.19000 -2.09251 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.74000 6.89000 -0.15000 -2.17707 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.35000 8.39000 -0.04000 -0.47676 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.49000 6.52000 -0.03000 -0.46012 元大全球股票入息基金-美元配息 8.46300 8.51500 -0.05200 -0.61069 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.63000 9.68000 -0.05000 -0.51653 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.40000 8.44000 -0.04000 -0.47393 元大全球新興市場精選組合基金 13.14000 13.33000 -0.19000 -1.42536 元大全球農業商機基金 16.16000 16.21000 -0.05000 -0.30845 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 9.26700 9.46900 -0.20200 -2.13328 元大印度指數基金 9.74100 9.73100 0.01000 0.10276 元大印度基金 12.17000 12.13000 0.04000 0.32976 元大多多基金 16.13000 16.06000 0.07000 0.43587 元大多福基金 49.87000 49.75000 0.12000 0.24121 元大亞太成長基金 8.50000 8.54000 -0.04000 -0.46838 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.95310 8.92570 0.02740 0.30698 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.25510 7.23290 0.02220 0.30693 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.03900 9.13000 -0.09100 -0.99671 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.69000 9.78000 -0.09000 -0.92025 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.26000 9.34000 -0.08000 -0.85653 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.69000 9.78000 -0.09000 -0.92025 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.86500 10.00700 -0.14200 -1.41901 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.27990 10.28820 -0.00830 -0.08067 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.14190 10.14910 -0.00720 -0.07094 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.14200 10.14920 -0.00720 -0.07094 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.14880 10.14520 0.00360 0.03548 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.14870 10.14510 0.00360 0.03549 元大卓越基金 42.07000 41.92000 0.15000 0.35782 元大店頭基金 7.84000 7.86000 -0.02000 -0.25445 元大泛歐成長基金 8.78000 8.80000 -0.02000 -0.22727 元大美元貨幣市場基金-美元 10.39270 10.39070 0.00200 0.01925 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.73920 9.73500 0.00420 0.04314 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.08890 32.03330 0.05560 0.17357 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.63270 38.45230 0.18040 0.46915 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.57770 18.63460 -0.05690 -0.30535 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.33340 19.21010 0.12330 0.64185 元大美國政府7至10年期債券基金 40.61820 40.51900 0.09920 0.24482 元大高科技基金 18.20000 18.14000 0.06000 0.33076 元大得利貨幣市場基金 16.29860 16.29780 0.00080 0.00491 元大得寶貨幣市場基金 12.01340 12.01290 0.00050 0.00416 元大富櫃50基金 11.89000 11.88000 0.01000 0.08418 元大華夏中小基金 7.12000 7.31000 -0.19000 -2.59918 元大新中國基金-人民幣 9.30000 9.57000 -0.27000 -2.82132 元大新中國基金-美元 8.91100 9.16900 -0.25800 -2.81383 元大新中國基金-新台幣 8.89000 9.14000 -0.25000 -2.73523 元大新主流基金 22.68000 22.60000 0.08000 0.35398 元大新東協平衡基金-美元 9.32700 9.36300 -0.03600 -0.38449 元大新東協平衡基金-新台幣 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.20150 10.30170 -0.10020 -0.97265 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.64050 9.75360 -0.11310 -1.15957 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.67680 10.78450 -0.10770 -0.99866 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.01490 9.10590 -0.09100 -0.99935 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.08660 10.07640 0.01020 0.10123 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.50080 9.49120 0.00960 0.10115 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.26540 10.24400 0.02140 0.20890 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.67580 9.65570 0.02010 0.20817 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.71620 9.70540 0.01080 0.11128 元大新興亞洲基金 10.83000 11.00000 -0.17000 -1.54545 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.35060 9.39090 -0.04030 -0.42914 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.88170 8.92000 -0.03830 -0.42937 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.62850 9.65430 -0.02580 -0.26724 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.15250 9.17710 -0.02460 -0.26806 元大萬泰貨幣市場基金 15.14090 15.14020 0.00070 0.00462 元大經貿基金 34.90000 34.81000 0.09000 0.25855 元大實質多重資產基金-人民幣 8.90000 8.81000 0.09000 1.02157 元大實質多重資產基金-美元 8.37000 8.27700 0.09300 1.12360 元大實質多重資產基金-新台幣 8.85000 8.74000 0.11000 1.25858 元大滬深300單日反向1倍基金 13.92000 14.09000 -0.17000 -1.20653 元大滬深300單日正向2倍基金 14.96000 14.62000 0.34000 2.32558 元大摩臺基金 35.63000 35.61000 0.02000 0.05616 元大標普500基金 25.65000 25.66000 -0.01000 -0.03897 元大標普500單日反向1倍基金 13.22000 13.20000 0.02000 0.15152 元大標普500單日正向2倍基金 31.58000 31.64000 -0.06000 -0.18963 元大標智滬深300基金 17.91000 17.51000 0.40000 2.28441 元大歐洲50基金 23.58000 23.78000 -0.20000 -0.84104 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.27210 9.30490 -0.03280 -0.35250 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.25600 10.25570 0.00030 0.00293 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.96000 14.92000 0.04000 0.26810 日盛上選基金 31.63000 31.70000 -0.07000 -0.22082 日盛小而美基金 17.09000 17.09000 0.00000 0.00000 日盛中國內需動力基金 9.24000 9.46000 -0.22000 -2.32558 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.01600 12.03230 -0.01630 -0.13547 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.79430 9.80760 -0.01330 -0.13561 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.24380 12.25830 -0.01450 -0.11829 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.97360 9.98550 -0.01190 -0.11917 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.03730 11.04370 -0.00640 -0.05795 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.97410 8.97930 -0.00520 -0.05791 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.19000 10.42000 -0.23000 -2.20729 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.90000 10.15000 -0.25000 -2.46305 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.25000 10.50000 -0.25000 -2.38095 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.25000 10.38000 -0.13000 -1.25241 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.34000 10.50000 -0.16000 -1.52381 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.42000 10.57000 -0.15000 -1.41911 日盛日盛基金 12.56000 12.58000 -0.02000 -0.15898 日盛目標收益組合基金(美元) 9.20000 9.22000 -0.02000 -0.21692 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.14000 9.15000 -0.01000 -0.10929 日盛全球抗暖化基金 10.57000 10.61000 -0.04000 -0.37700 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.22620 10.24590 -0.01970 -0.19227 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.33260 9.35060 -0.01800 -0.19250 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.00010 10.01270 -0.01260 -0.12584 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.12720 9.13860 -0.01140 -0.12475 日盛全球智能車基金(美元) 10.16000 10.22000 -0.06000 -0.58708 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.18000 10.22000 -0.04000 -0.39139 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.45640 2.46110 -0.00470 -0.19097 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65320 1.65630 -0.00310 -0.18716 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37830 0.37900 -0.00070 -0.18470 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25530 0.25570 -0.00040 -0.15643 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.48970 12.50520 -0.01550 -0.12395 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.29510 8.30540 -0.01030 -0.12402 日盛亞洲機會基金 6.66000 6.76000 -0.10000 -1.47929 日盛首選基金 16.57000 16.55000 0.02000 0.12085 日盛高科技基金 17.28000 17.26000 0.02000 0.11587 日盛貨幣市場基金 14.80940 14.80870 0.00070 0.00473 日盛新台商基金 37.19000 37.21000 -0.02000 -0.05375 日盛精選五虎基金 34.64000 34.66000 -0.02000 -0.05770 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.52270 13.52200 0.00070 0.00518 台新2000高科技基金 29.76000 29.65000 0.11000 0.37099 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.84000 11.35000 -0.51000 -4.49339 台新MSCI中國基金 20.33000 20.81000 -0.48000 -2.30658 台新大眾貨幣市場基金 14.19960 14.19900 0.00060 0.00423 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.35010 10.35240 -0.00230 -0.02222 台新中美貨幣市場基金-美元 10.67530 10.67240 0.00290 0.02717 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.27460 10.26070 0.01390 0.13547 台新中國通基金 41.87000 41.71000 0.16000 0.38360 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.49960 0.51550 -0.01590 -3.08438 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 15.41400 15.88900 -0.47500 -2.98949 台新中國精選中小基金-美元 0.30570 0.31530 -0.00960 -3.04472 台新中國精選中小基金-新台幣 9.45000 9.74000 -0.29000 -2.97741 台新主流基金 22.95000 22.92000 0.03000 0.13089 台新北美收益資產證券化基金(A) 21.34000 21.26000 0.08000 0.37629 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.69430 0.69250 0.00180 0.25993 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.46000 15.40000 0.06000 0.38961 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50230 0.50100 0.00130 0.25948 台新台灣中小基金 32.65000 32.51000 0.14000 0.43064 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.75060 9.76030 -0.00970 -0.09938 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.25120 9.26940 -0.01820 -0.19634 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.72000 8.73000 -0.01000 -0.11455 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.52370 10.54440 -0.02070 -0.19631 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.79310 9.84120 -0.04810 -0.48876 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.38000 9.42000 -0.04000 -0.42463 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.78390 10.83680 -0.05290 -0.48815 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.33000 10.37000 -0.04000 -0.38573 台新印度基金 14.16000 14.10000 0.06000 0.42553 台新亞美短期債券基金 11.38760 11.38210 0.00550 0.04832 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.57710 8.59050 -0.01340 -0.15599 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28310 0.28380 -0.00070 -0.24665 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.28370 12.30280 -0.01910 -0.15525 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40000 0.40100 -0.00100 -0.24938 台新真吉利貨幣市場基金 11.11580 11.11540 0.00040 0.00360 台新高股息平衡基金 30.01170 29.95500 0.05670 0.18928 台新智慧生活基金-美元 10.01440 10.05100 -0.03660 -0.36414 台新智慧生活基金-新台幣 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.29010 8.32460 -0.03450 -0.41443 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.49140 8.51770 -0.02630 -0.30877 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.18270 9.22100 -0.03830 -0.41536 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.41550 9.44470 -0.02920 -0.30917 台新新興市場債券基金(A類型) 11.02060 11.01290 0.00770 0.06992 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35150 0.35160 -0.00010 -0.02844 台新新興市場債券基金(B類型) 7.99550 7.99000 0.00550 0.06884 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26870 0.26880 -0.00010 -0.03720 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.32000 5.38000 -0.06000 -1.11524 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.19000 21.17000 0.02000 0.09447 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.27480 11.27400 0.00080 0.00710 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.27380 10.29350 -0.01970 -0.19138 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.14410 9.13650 0.00760 0.08318 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.60710 10.59820 0.00890 0.08398 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.89730 7.90700 -0.00970 -0.12268 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.22420 9.23550 -0.01130 -0.12235 永豐中小基金 50.46000 50.44000 0.02000 0.03965 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.74130 1.73960 0.00170 0.09772 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.37660 2.37430 0.00230 0.09687 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.10590 8.11430 -0.00840 -0.10352 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.73350 10.74470 -0.01120 -0.10424 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.53000 4.62000 -0.09000 -1.94805 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.82000 21.27000 -0.45000 -2.11566 永豐主流品牌基金 17.55000 17.74000 -0.19000 -1.07103 永豐永豐基金 32.63000 32.63000 0.00000 0.00000 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.23070 9.24510 -0.01440 -0.15576 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.54410 9.55900 -0.01490 -0.15587 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.10400 9.11260 -0.00860 -0.09437 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.41460 9.42350 -0.00890 -0.09444 永豐亞洲民生消費基金 11.94000 11.97000 -0.03000 -0.25063 永豐南非幣2021保本基金 13.66570 13.66100 0.00470 0.03440 永豐高科技基金 22.39000 22.39000 0.00000 0.00000 永豐貨幣市場基金 13.91730 13.91680 0.00050 0.00359 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.07150 2.06750 0.00400 0.19347 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.51080 2.50600 0.00480 0.19154 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.76060 7.76100 -0.00040 -0.00515 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.68140 10.68200 -0.00060 -0.00562 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.04210 7.05440 -0.01230 -0.17436 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.10850 11.12780 -0.01930 -0.17344 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.94000 10.36000 -0.42000 -4.05405 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.02000 8.38000 -0.36000 -4.29594 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.45000 19.26000 -0.81000 -4.20561 永豐臺灣加權ETF基金 50.67000 50.63000 0.04000 0.07900 永豐領航科技基金 36.81000 36.79000 0.02000 0.05436 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.53000 11.65000 -0.12000 -1.03004 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.05000 11.16000 -0.11000 -0.98566 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.45000 9.60000 -0.15000 -1.56250 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.49000 9.56000 -0.07000 -0.73222 永豐趨勢平衡基金 40.41000 40.43000 -0.02000 -0.04947 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.77860 11.77600 0.00260 0.02208 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.67800 9.67910 -0.00110 -0.01136 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.13860 10.13970 -0.00110 -0.01085 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.70170 9.70060 0.00110 0.01134 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.01910 10.01780 0.00130 0.01298 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.73270 9.73290 -0.00020 -0.00205 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.32220 10.32240 -0.00020 -0.00194 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.71110 9.70940 0.00170 0.01751 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.11130 10.10960 0.00170 0.01682 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.54000 10.78000 -0.24000 -2.22635 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.43000 9.64000 -0.21000 -2.17842 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.11000 10.35000 -0.24000 -2.31884 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.67000 14.05000 -0.38000 -2.70463 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.37000 18.89000 -0.52000 -2.75278 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.29000 18.82000 -0.53000 -2.81615 兆豐國際生命科學基金 15.28000 15.33000 -0.05000 -0.32616 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.08150 10.09690 -0.01540 -0.15252 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.32520 10.34830 -0.02310 -0.22323 兆豐國際全球基金 30.14000 30.29000 -0.15000 -0.49521 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.40360 10.40150 0.00210 0.02019 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.09450 10.08990 0.00460 0.04559 兆豐國際國民基金 21.68000 21.68000 0.00000 0.00000 兆豐國際第一基金 12.75000 12.70000 0.05000 0.39370 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.35360 10.36820 -0.01460 -0.14082 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.04050 8.05190 -0.01140 -0.14158 兆豐國際萬全基金 20.15000 20.09000 0.06000 0.29866 兆豐國際電子基金 24.83000 24.80000 0.03000 0.12097 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.68000 20.67000 0.01000 0.04838 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.74000 16.78000 -0.04000 -0.23838 兆豐國際豐台灣基金 33.10000 33.00000 0.10000 0.30303 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.53470 12.53410 0.00060 0.00479 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.31340 10.33060 -0.01720 -0.16650 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.16930 10.18560 -0.01630 -0.16003 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.30070 10.31650 -0.01580 -0.15315 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.21440 10.23150 -0.01710 -0.16713 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.26270 10.27920 -0.01650 -0.16052 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.23560 10.25130 -0.01570 -0.15315 合庫台灣基金 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 合庫全球高收益債券基金A類型 11.25700 11.27990 -0.02290 -0.20302 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.22870 12.26100 -0.03230 -0.26344 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.88800 10.92040 -0.03240 -0.29669 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.67960 11.70990 -0.03030 -0.25876 合庫全球高收益債券基金B類型 7.97220 8.02540 -0.05320 -0.66290 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.28770 9.36720 -0.07950 -0.84871 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.91140 8.96850 -0.05710 -0.63667 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.71790 8.79220 -0.07430 -0.84507 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.10260 9.17250 -0.06990 -0.76206 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.36000 10.44000 -0.08000 -0.76628 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.09000 11.19000 -0.10000 -0.89366 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.34000 9.44000 -0.10000 -1.05932 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.17000 10.29000 -0.12000 -1.16618 合庫全球新興市場基金 9.16000 9.27000 -0.11000 -1.18662 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.78000 9.84000 -0.06000 -0.60976 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.08000 10.15000 -0.07000 -0.68966 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.92000 9.01000 -0.09000 -0.99889 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.21000 9.31000 -0.10000 -1.07411 合庫貨幣市場基金 10.15590 10.15550 0.00040 0.00394 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.64040 9.65920 -0.01880 -0.19463 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.87510 9.89470 -0.01960 -0.19809 合庫新興多重收益基金A類型 10.15080 10.16560 -0.01480 -0.14559 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.66440 11.68790 -0.02350 -0.20106 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.45680 14.45980 -0.00300 -0.02075 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.57630 8.64360 -0.06730 -0.77861 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.34360 9.40150 -0.05790 -0.61586 合庫新興多重收益基金B類型 7.75180 7.79560 -0.04380 -0.56186 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.58690 8.65450 -0.06760 -0.78110 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.24200 10.31740 -0.07540 -0.73080 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.58000 9.62000 -0.04000 -0.41580 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.64000 9.68000 -0.04000 -0.41322 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.82000 9.87000 -0.05000 -0.50659 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.21000 10.25000 -0.04000 -0.39024 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.05000 10.10000 -0.05000 -0.49505 安本標準兩岸價值基金 人民幣 10.80000 10.99000 -0.19000 -1.72884 安本標準兩岸價值基金 美元 10.85000 11.04000 -0.19000 -1.72101 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 10.97000 11.15000 -0.18000 -1.61435 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.14350 11.14290 0.00060 0.00538 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.25620 10.28380 -0.02760 -0.26838 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13230 10.14870 -0.01640 -0.16160 安聯中國東協基金 15.40000 15.66000 -0.26000 -1.66028 安聯中國策略基金-美元 11.23000 11.59000 -0.36000 -3.10613 安聯中國策略基金-新臺幣 14.58000 15.04000 -0.46000 -3.05851 安聯中華新思路基金-人民幣 13.56000 13.74000 -0.18000 -1.31004 安聯中華新思路基金-美元 12.89000 13.09000 -0.20000 -1.52788 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.12000 12.30000 -0.18000 -1.46341 安聯台灣大壩基金 28.34000 28.35000 -0.01000 -0.03527 安聯台灣科技基金 45.95000 46.13000 -0.18000 -0.39020 安聯台灣貨幣市場基金 12.52530 12.52470 0.00060 0.00479 安聯台灣智慧基金 31.22000 31.25000 -0.03000 -0.09600 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.32120 10.32950 -0.00830 -0.08035 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.23990 15.25000 -0.01010 -0.06623 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.59000 9.59630 -0.00630 -0.06565 安聯四季成長組合基金-美元 10.98000 11.03000 -0.05000 -0.45331 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.27000 11.32000 -0.05000 -0.44170 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.62240 12.63940 -0.01700 -0.13450 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.33380 10.34650 -0.01270 -0.12275 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.37690 12.39200 -0.01510 -0.12185 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.33440 9.34570 -0.01130 -0.12091 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.25020 9.26130 -0.01110 -0.11985 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.85820 8.86890 -0.01070 -0.12065 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.11000 11.16000 -0.05000 -0.44803 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.05000 11.08000 -0.03000 -0.27076 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.28000 9.31000 -0.03000 -0.32223 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.93000 10.98000 -0.05000 -0.45537 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.46000 10.49000 -0.03000 -0.28599 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.52000 9.56000 -0.04000 -0.41841 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.13000 9.16000 -0.03000 -0.32751 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.04290 12.06290 -0.02000 -0.16580 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.94550 10.96260 -0.01710 -0.15598 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.58550 10.60120 -0.01570 -0.14810 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.53280 8.54680 -0.01400 -0.16380 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.37930 8.39240 -0.01310 -0.15609 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.07740 8.08940 -0.01200 -0.14834 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.04300 10.05800 -0.01500 -0.14914 安聯全球人口趨勢基金 11.48000 11.50000 -0.02000 -0.17391 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.23000 9.26000 -0.03000 -0.32397 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.79000 34.88000 -0.09000 -0.25803 安聯全球油礦金趨勢基金 7.87000 7.97000 -0.10000 -1.25471 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.13080 12.11940 0.01140 0.09406 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.36660 10.35870 0.00790 0.07626 安聯全球新興市場基金 17.02000 17.21000 -0.19000 -1.10401 安聯全球農金趨勢基金 8.89000 8.88000 0.01000 0.11261 安聯全球綠能趨勢基金 8.54000 8.59000 -0.05000 -0.58207 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008 安聯亞洲動態策略基金 21.68000 21.95000 -0.27000 -1.23007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.34870 10.34550 0.00320 0.03093 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.99280 9.98980 0.00300 0.03003 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 86.97200 87.05940 -0.08740 -0.10039 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.95440 12.97430 -0.01990 -0.15338 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.57120 66.62230 -0.05110 -0.07670 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.81610 9.83120 -0.01510 -0.15359 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.66060 2.66000 0.00060 0.02256 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.84030 10.84960 -0.00930 -0.08572 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.22380 2.22010 0.00370 0.16666 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.89950 8.90700 -0.00750 -0.08420 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 9.93980 9.94780 -0.00800 -0.08042 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 9.94140 9.96150 -0.02010 -0.20178 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.14800 10.16230 -0.01430 -0.14072 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 9.89890 9.91670 -0.01780 -0.17950 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 9.97660 9.99600 -0.01940 -0.19408 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 9.93950 9.94780 -0.00830 -0.08344 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 9.94070 9.96120 -0.02050 -0.20580 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.14800 10.16230 -0.01430 -0.14072 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.89810 9.91670 -0.01860 -0.18756 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 9.97610 9.99540 -0.01930 -0.19309 宏利台灣動力基金 28.21000 28.23000 -0.02000 -0.07085 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.83800 9.88270 -0.04470 -0.45231 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.66650 9.70040 -0.03390 -0.34947 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.54390 7.57820 -0.03430 -0.45261 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.51140 7.54020 -0.02880 -0.38195 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.78000 10.83000 -0.05000 -0.46168 宏利全球債券組合基金 13.21760 13.22210 -0.00450 -0.03403 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.87630 2.87630 0.00000 0.00000 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.01770 12.01530 0.00240 0.01997 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.75260 8.75160 0.00100 0.01143 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.42500 2.41820 0.00680 0.28120 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.13610 11.12510 0.01100 0.09888 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.31950 3.34590 -0.02640 -0.78903 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53090 0.53500 -0.00410 -0.76636 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.19000 15.31000 -0.12000 -0.78380 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.92470 11.95190 -0.02720 -0.22758 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.56680 10.59220 -0.02540 -0.23980 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.16670 10.18760 -0.02090 -0.20515 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.68050 8.70150 -0.02100 -0.24134 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.31130 8.33140 -0.02010 -0.24126 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.18120 8.19790 -0.01670 -0.20371 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.14370 8.16330 -0.01960 -0.24010 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.85780 2.86410 -0.00630 -0.21996 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41450 0.41550 -0.00100 -0.24067 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.50810 12.53460 -0.02650 -0.21141 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.94540 0.94770 -0.00230 -0.24269 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.33320 7.34860 -0.01540 -0.20956 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.03620 2.04110 -0.00490 -0.24007 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29370 0.29440 -0.00070 -0.23777 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.94820 8.96700 -0.01880 -0.20966 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32590 0.32670 -0.00080 -0.24487 宏利萬利貨幣市場基金 13.66920 13.66870 0.00050 0.00366 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.48000 2.54000 -0.06000 -2.36220 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.21000 11.47000 -0.26000 -2.26678 宏利臺灣股息收益基金 23.96000 23.93000 0.03000 0.12537 宏利澳幣保本基金 12.42970 12.42700 0.00270 0.02173 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.59000 10.61000 -0.02000 -0.18850 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.88000 10.91000 -0.03000 -0.27498 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.79000 10.87000 -0.08000 -0.73597 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.60000 10.71000 -0.11000 -1.02708 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.64000 9.73000 -0.09000 -0.92497 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.74000 11.85000 -0.11000 -0.92827 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.03350 10.04280 -0.00930 -0.09260 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.49810 9.50230 -0.00420 -0.04420 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.95400 8.94840 0.00560 0.06258 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.05390 11.04700 0.00690 0.06246 貝萊德亞美利加收益基金 9.12000 9.13000 -0.01000 -0.10953 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780 貝萊德新台幣基金 12.95470 12.95440 0.00030 0.00232 貝萊德寶利基金 25.25000 25.29000 -0.04000 -0.15817 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.42590 11.42440 0.00150 0.01313 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.23690 10.23090 0.00600 0.05865 保德信大中華基金-人民幣 9.62000 9.86000 -0.24000 -2.43408 保德信大中華基金-美元 9.71000 9.95000 -0.24000 -2.41206 保德信大中華基金-新台幣 28.93000 29.63000 -0.70000 -2.36247 保德信中小型股基金 45.17000 45.07000 0.10000 0.22188 保德信中國中小基金-人民幣 9.02000 9.26000 -0.24000 -2.59179 保德信中國中小基金-美元 8.88000 9.12000 -0.24000 -2.63158 保德信中國中小基金-新臺幣 8.59000 8.81000 -0.22000 -2.49716 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.59230 9.73010 -0.13780 -1.41622 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.64090 9.77760 -0.13670 -1.39809 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.70050 9.84000 -0.13950 -1.41768 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.63070 10.78360 -0.15290 -1.41789 保德信中國品牌基金-人民幣 9.60000 9.91000 -0.31000 -3.12815 保德信中國品牌基金-美元 9.51000 9.81000 -0.30000 -3.05810 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.28000 10.61000 -0.33000 -3.11027 保德信台商全方位基金 33.99000 33.81000 0.18000 0.53239 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 26.95000 27.12000 -0.17000 -0.62684 保德信全球消費商機基金 17.87000 17.89000 -0.02000 -0.11179 保德信全球基礎建設基金 12.77000 12.78000 -0.01000 -0.07825 保德信全球資源基金 7.36000 7.47000 -0.11000 -1.47256 保德信全球醫療生化基金-美元 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.18000 33.20000 -0.02000 -0.06024 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.43310 10.41210 0.02100 0.20169 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.55880 10.53750 0.02130 0.20214 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.42690 10.39480 0.03210 0.30881 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.55250 10.52000 0.03250 0.30894 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.47220 9.47750 -0.00530 -0.05592 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.46830 10.47390 -0.00560 -0.05347 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.01100 9.00620 0.00480 0.05330 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.94340 9.93810 0.00530 0.05333 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 7.99640 7.99960 -0.00320 -0.04000 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.87990 10.88420 -0.00430 -0.03951 保德信亞太基金 20.34000 20.63000 -0.29000 -1.40572 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.54380 8.54060 0.00320 0.03747 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.60700 11.60270 0.00430 0.03706 保德信店頭市場基金 32.25000 32.21000 0.04000 0.12419 保德信拉丁美洲基金 7.24000 7.19000 0.05000 0.69541 保德信金平衡基金 29.01000 28.96000 0.05000 0.17265 保德信金滿意基金 41.17000 41.14000 0.03000 0.07292 保德信科技島基金 25.52000 25.43000 0.09000 0.35391 保德信高成長基金 90.07000 89.76000 0.31000 0.34537 保德信第一基金 24.44000 24.35000 0.09000 0.36961 保德信貨幣市場基金 15.81080 15.81010 0.00070 0.00443 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.36150 10.36570 -0.00420 -0.04052 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.55530 10.54830 0.00700 0.06636 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.63200 10.63180 0.00020 0.00188 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.14130 10.13020 0.01110 0.10957 保德信新世紀基金 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.99700 8.00210 -0.00510 -0.06373 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.14530 11.15250 -0.00720 -0.06456 保德信新興趨勢組合基金 10.77000 10.83000 -0.06000 -0.55402 保德信瑞騰基金 15.58620 15.58670 -0.00050 -0.00321 保德信歐洲組合基金 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.83940 9.84120 -0.00180 -0.01829 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.23830 10.24040 -0.00210 -0.02051 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.75610 9.75850 -0.00240 -0.02459 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.97580 9.97490 0.00090 0.00902 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.86900 9.87340 -0.00440 -0.04456 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.14310 10.14750 -0.00440 -0.04336 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.77580 9.78200 -0.00620 -0.06338 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.98690 9.99320 -0.00630 -0.06304 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.23800 10.24160 -0.00360 -0.03515 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.19760 10.20460 -0.00700 -0.06860 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.32800 10.33510 -0.00710 -0.06870 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.09440 10.09980 -0.00540 -0.05347 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.21080 10.21600 -0.00520 -0.05090 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.05470 10.05960 -0.00490 -0.04871 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.34170 10.34350 -0.00180 -0.01740 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.94600 9.95070 -0.00470 -0.04723 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.14490 10.14960 -0.00470 -0.04631 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.90590 9.91250 -0.00660 -0.06658 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.73430 9.74730 -0.01300 -0.13337 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.19110 10.20400 -0.01290 -0.12642 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.31630 10.32900 -0.01270 -0.12295 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.34910 10.35220 -0.00310 -0.02995 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.62720 10.63060 -0.00340 -0.03198 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.17110 10.18340 -0.01230 -0.12078 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.27520 10.28760 -0.01240 -0.12053 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.06380 10.07860 -0.01480 -0.14685 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.12520 10.13910 -0.01390 -0.13709 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.10470 10.10770 -0.00300 -0.02968 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 9.92270 9.92940 -0.00670 -0.06748 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 9.92470 9.93200 -0.00730 -0.07350 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.12310 10.12360 -0.00050 -0.00494 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.12600 10.12240 0.00360 0.03556 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.88460 9.89660 -0.01200 -0.12125 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 9.88420 9.89610 -0.01190 -0.12025 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95200 1.95220 -0.00020 -0.01024 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.75070 2.75140 -0.00070 -0.02544 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29660 0.29710 -0.00050 -0.16829 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45260 0.45340 -0.00080 -0.17644 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.43410 8.44820 -0.01410 -0.16690 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.11340 12.13080 -0.01740 -0.14344 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.52420 9.52050 0.00370 0.03886 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.94120 11.93550 0.00570 0.04776 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.69120 8.70140 -0.01020 -0.11722 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.94640 10.95930 -0.01290 -0.11771 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.48030 10.48230 -0.00200 -0.01908 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.33380 10.33630 -0.00250 -0.02419 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.23000 18.27000 -0.04000 -0.21894 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4194.32000 4203.08000 -8.76000 -0.20842 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.21800 10.21880 -0.00080 -0.00783 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.94930 10.95050 -0.00120 -0.01096 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.09540 10.09500 0.00040 0.00396 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.83640 9.83800 -0.00160 -0.01626 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.30010 10.30180 -0.00170 -0.01650 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.80260 9.80230 0.00030 0.00306 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.08190 10.08970 -0.00780 -0.07731 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.05490 10.06240 -0.00750 -0.07453 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.01970 6.03520 -0.01550 -0.25683 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.77210 10.79990 -0.02780 -0.25741 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.68150 10.84040 -0.15890 -1.46581 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.73390 11.91910 -0.18520 -1.55381 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.93040 11.10250 -0.17210 -1.55010 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.30970 9.44820 -0.13850 -1.46589 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.68780 9.84070 -0.15290 -1.55375 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.53530 9.68540 -0.15010 -1.54976 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.68250 10.84140 -0.15890 -1.46568 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.20640 11.38310 -0.17670 -1.55230 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.16870 11.34450 -0.17580 -1.54965 柏瑞五國金勢力建設基金 6.87000 6.92000 -0.05000 -0.72254 柏瑞巨人基金 11.91000 11.92000 -0.01000 -0.08389 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.68070 13.68030 0.00040 0.00292 柏瑞全球金牌組合基金 15.72000 15.79000 -0.07000 -0.44332 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.71510 13.74380 -0.02870 -0.20882 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.12650 12.15960 -0.03310 -0.27221 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.70690 12.74160 -0.03470 -0.27234 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.53910 8.55700 -0.01790 -0.20919 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.65330 6.66730 -0.01400 -0.20998 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.56940 8.59280 -0.02340 -0.27232 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.36350 8.37240 -0.00890 -0.10630 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.57460 10.60350 -0.02890 -0.27255 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.25300 8.27290 -0.01990 -0.24054 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.30640 12.34000 -0.03360 -0.27229 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.88190 11.90680 -0.02490 -0.20912 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.44680 12.46000 -0.01320 -0.10594 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.56730 11.59890 -0.03160 -0.27244 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.81850 8.83690 -0.01840 -0.20822 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.57710 9.60330 -0.02620 -0.27282 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.55810 9.56830 -0.01020 -0.10660 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.40290 9.42850 -0.02560 -0.27152 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.28690 9.30930 -0.02240 -0.24062 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.32920 10.32670 0.00250 0.02421 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.24340 10.24450 -0.00110 -0.01074 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.10310 10.10680 -0.00370 -0.03661 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.17290 10.17430 -0.00140 -0.01376 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.72360 9.72120 0.00240 0.02469 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.47840 9.47950 -0.00110 -0.01160 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.44170 10.41570 0.02600 0.24962 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.49930 9.50280 -0.00350 -0.03683 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.57030 9.57170 -0.00140 -0.01463 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.30990 10.30740 0.00250 0.02425 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.24350 10.24460 -0.00110 -0.01074 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.10330 10.10700 -0.00370 -0.03661 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.17300 10.17440 -0.00140 -0.01376 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.72330 9.72100 0.00230 0.02366 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.47850 9.47950 -0.00100 -0.01055 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.61250 10.58610 0.02640 0.24938 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.49920 9.50260 -0.00340 -0.03578 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.57060 9.57200 -0.00140 -0.01463 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.09150 11.10140 -0.00990 -0.08918 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.39400 12.40760 -0.01360 -0.10961 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.75910 11.77500 -0.01590 -0.13503 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.03870 9.04680 -0.00810 -0.08953 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.71840 9.72900 -0.01060 -0.10895 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.64120 9.65430 -0.01310 -0.13569 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.79280 10.80240 -0.00960 -0.08887 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.54050 11.55310 -0.01260 -0.10906 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.36000 11.37550 -0.01550 -0.13626 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.03890 9.04700 -0.00810 -0.08953 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.71880 9.72940 -0.01060 -0.10895 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.64170 9.65480 -0.01310 -0.13568 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.02000 13.22000 -0.20000 -1.51286 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.81000 14.03000 -0.22000 -1.56807 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.07000 9.23000 -0.16000 -1.73348 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.44000 8.57000 -0.13000 -1.51692 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.22000 9.37000 -0.15000 -1.60085 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.13000 11.31000 -0.18000 -1.59151 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.05000 11.23000 -0.18000 -1.60285 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.34000 11.53000 -0.19000 -1.64788 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.16000 13.37000 -0.21000 -1.57068 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.41000 13.62000 -0.21000 -1.54185 柏瑞拉丁美洲基金 10.09000 10.02000 0.07000 0.69860 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.58700 11.57760 0.00940 0.08119 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.44110 7.43500 0.00610 0.08204 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.07000 11.06000 0.01000 0.09042 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.30000 9.28000 0.02000 0.21552 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.69280 11.69850 -0.00570 -0.04872 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.40160 11.41260 -0.01100 -0.09638 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.47690 10.48860 -0.01170 -0.11155 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.30410 8.30810 -0.00400 -0.04815 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.33360 9.34260 -0.00900 -0.09633 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.39090 9.40140 -0.01050 -0.11169 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.96780 10.97830 -0.01050 -0.09564 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.26810 10.27310 -0.00500 -0.04867 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.45940 10.47100 -0.01160 -0.11078 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.66810 9.67740 -0.00930 -0.09610 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.97240 8.97680 -0.00440 -0.04902 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.92020 8.91540 0.00480 0.05384 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.41610 9.42660 -0.01050 -0.11139 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.16270 12.19940 -0.03670 -0.30083 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.65370 11.69270 -0.03900 -0.33354 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.04920 11.08940 -0.04020 -0.36251 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.97770 6.99880 -0.02110 -0.30148 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.70340 8.73250 -0.02910 -0.33324 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.35160 9.38570 -0.03410 -0.36332 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.45540 10.48690 -0.03150 -0.30037 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.06670 11.10690 -0.04020 -0.36194 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.42370 9.45520 -0.03150 -0.33315 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.90140 8.92830 -0.02690 -0.30129 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.55130 9.58610 -0.03480 -0.36303 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.54160 11.52990 0.01170 0.10148 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.21280 12.20480 0.00800 0.06555 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.17650 11.17050 0.00600 0.05371 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.14960 9.14030 0.00930 0.10175 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.71530 9.70900 0.00630 0.06489 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.73360 9.72840 0.00520 0.05345 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.51120 11.50370 0.00750 0.06520 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.29750 10.28710 0.01040 0.10110 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.64980 10.64410 0.00570 0.05355 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.64480 9.63510 0.00970 0.10067 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.30810 9.29870 0.00940 0.10109 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.94420 9.93760 0.00660 0.06641 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.48650 9.48130 0.00520 0.05484 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.94000 18.02000 -0.08000 -0.44395 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.72000 16.87000 -0.15000 -0.88915 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.91340 12.92870 -0.01530 -0.11834 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.27730 10.31090 -0.03360 -0.32587 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.26790 11.30390 -0.03600 -0.31847 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.09830 12.09530 0.00300 0.02480 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.80950 10.85050 -0.04100 -0.37786 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.08240 9.11210 -0.02970 -0.32594 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.62790 9.65860 -0.03070 -0.31785 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.55450 9.55210 0.00240 0.02513 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.58880 9.62520 -0.03640 -0.37817 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.21590 9.24600 -0.03010 -0.32555 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.43130 9.46140 -0.03010 -0.31813 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.37770 11.37490 0.00280 0.02462 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.53200 9.56820 -0.03620 -0.37834 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.76000 12.90000 -0.14000 -1.08527 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 28.27000 27.64000 0.63000 2.27931 國泰大中華基金 18.26000 18.22000 0.04000 0.21954 國泰小龍基金-台幣級別 14.49000 14.46000 0.03000 0.20747 國泰小龍基金-美元I級別 0.46880 0.46980 -0.00100 -0.21286 國泰中小成長基金-台幣級別 40.81000 40.85000 -0.04000 -0.09792 國泰中小成長基金-美元I級別 1.32030 1.32530 -0.00500 -0.37727 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.96790 4.07330 -0.10540 -2.58758 國泰中國內需增長基金台幣級別 18.22000 18.67000 -0.45000 -2.41028 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.68660 0.70450 -0.01790 -2.54081 國泰中國內需增長基金美元級別 0.64410 0.66080 -0.01670 -2.52724 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.22260 2.22500 -0.00240 -0.10787 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.95990 9.95700 0.00290 0.02913 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.16150 8.15910 0.00240 0.02942 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32570 0.32590 -0.00020 -0.06137 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.70050 11.69970 0.00080 0.00684 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.73390 1.73300 0.00090 0.05193 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.44370 10.43190 0.01180 0.11311 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34360 0.34360 0.00000 0.00000 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.20050 4.29620 -0.09570 -2.22755 國泰中國新興戰略基金台幣級別 19.28000 19.69000 -0.41000 -2.08228 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.61870 0.63250 -0.01380 -2.18182 國泰中港台基金人民幣級別 3.14190 3.20990 -0.06800 -2.11845 國泰中港台基金台幣級別 14.43000 14.72000 -0.29000 -1.97011 國泰中港台基金美元級別 0.46850 0.47840 -0.00990 -2.06940 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.01000 25.88000 0.13000 0.50232 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.88000 13.00000 -0.12000 -0.92308 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.12000 30.58000 0.54000 1.76586 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.53180 10.53240 -0.00060 -0.00570 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.11510 10.11570 -0.00060 -0.00593 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.14160 10.14220 -0.00060 -0.00592 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.34050 0.34090 -0.00040 -0.11734 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32680 0.32720 -0.00040 -0.12225 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32750 0.32790 -0.00040 -0.12199 國泰台灣貨幣市場基金 12.43960 12.43920 0.00040 0.00322 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.35050 2.35860 -0.00810 -0.34342 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34950 0.35060 -0.00110 -0.31375 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.49860 0.50220 -0.00360 -0.71685 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.30000 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-0.00700 -1.36134 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.43000 11.54000 -0.11000 -0.95321 國泰亞洲成長基金美元級別 0.38200 0.38630 -0.00430 -1.11312 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.17000 18.28000 -0.11000 -0.60175 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.58790 0.59200 -0.00410 -0.69257 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 17.91000 18.01000 -0.10000 -0.55525 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.83440 0.84380 -0.00940 -1.11401 國泰科技生化基金 31.34000 31.28000 0.06000 0.19182 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.64000 27.63000 0.01000 0.03619 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.04000 13.06000 -0.02000 -0.15314 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.23640 40.07230 0.16410 0.40951 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.98510 19.04190 -0.05680 -0.29829 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.68680 19.56240 0.12440 0.63591 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.07610 40.09550 -0.01940 -0.04838 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.77160 41.72140 0.05020 0.12032 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.28980 43.31910 -0.02930 -0.06764 國泰紐幣2021保本基金 12.53790 12.53570 0.00220 0.01755 國泰紐幣八年期保本基金 12.86740 12.86790 -0.00050 -0.00389 國泰紐幣保本基金 12.64110 12.63940 0.00170 0.01345 國泰國泰基金台幣I級別 21.47000 21.41000 0.06000 0.28024 國泰國泰基金台幣級別 21.47000 21.41000 0.06000 0.28024 國泰富時中國A50基金 20.25000 20.05000 0.20000 0.99751 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 42.60230 42.54700 0.05530 0.12997 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33560 0.33580 -0.00020 -0.05956 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48570 0.48810 -0.00240 -0.49170 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.83270 10.82820 0.00450 0.04156 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.49230 7.48920 0.00310 0.04139 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36680 0.36710 -0.00030 -0.08172 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24250 0.24260 -0.00010 -0.04122 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.28240 2.33250 -0.05010 -2.14791 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 10.43900 10.65130 -0.21230 -1.99318 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.33680 0.34400 -0.00720 -2.09302 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.78030 42.75020 0.03010 0.07041 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.78000 21.23000 0.55000 2.59067 國泰新興市場基金台幣級別 11.91000 12.05000 -0.14000 -1.16183 國泰新興市場基金美元級別 0.38560 0.39050 -0.00490 -1.25480 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.28340 2.28770 -0.00430 -0.18796 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44360 1.44630 -0.00270 -0.18668 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35000 0.35050 -0.00050 -0.14265 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34440 0.34510 -0.00070 -0.20284 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22350 0.22380 -0.00030 -0.13405 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.64230 10.65320 -0.01090 -0.10232 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.60170 6.60850 -0.00680 -0.10290 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 40.37420 40.24860 0.12560 0.31206 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 40.32010 40.26800 0.05210 0.12938 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 40.22160 40.17750 0.04410 0.10976 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.18000 14.21000 -0.03000 -0.21112 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 32.35000 32.19000 0.16000 0.49705 國泰價值卓越基金 13.52000 13.49000 0.03000 0.22239 國泰標普北美科技ETF基金 21.27000 21.26000 0.01000 0.04704 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32300 0.32260 0.00040 0.12399 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.33060 40.35570 -0.02510 -0.06220 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.85000 21.02000 -0.17000 -0.80875 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.26000 19.53000 -0.27000 -1.38249 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.08000 17.09000 -0.01000 -0.05851 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.19620 12.20530 -0.00910 -0.07456 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40320 0.40360 -0.00040 -0.09911 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.36540 10.37290 -0.00750 -0.07230 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.24910 10.25160 -0.00250 -0.02439 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.24770 10.23850 0.00920 0.08986 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.34580 10.35340 -0.00760 -0.07341 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.25230 10.25480 -0.00250 -0.02438 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.23410 10.22570 0.00840 0.08215 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.35710 11.35660 0.00050 0.00440 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.18970 10.20570 -0.01600 -0.15678 第一金大中華基金 24.35000 24.21000 0.14000 0.57827 第一金小型精選基金 30.57000 30.47000 0.10000 0.32819 第一金中國世紀基金-人民幣 12.41000 12.73000 -0.32000 -2.51375 第一金中國世紀基金-美元 7.91890 8.11490 -0.19600 -2.41531 第一金中國世紀基金-美元-N 7.91950 8.11550 -0.19600 -2.41513 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.33000 9.55000 -0.22000 -2.30366 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.33000 9.55000 -0.22000 -2.30366 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.64060 9.64880 -0.00820 -0.08498 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.37520 8.37230 0.00290 0.03464 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.99790 11.00730 -0.00940 -0.08540 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.70080 9.69730 0.00350 0.03609 第一金中概平衡基金 24.87000 24.80000 0.07000 0.28226 第一金台灣貨幣市場基金 15.29370 15.29300 0.00070 0.00458 第一金全家福貨幣市場基金 178.32500 178.31700 0.00800 0.00449 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 14.10820 14.14120 -0.03300 -0.23336 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 14.10840 14.14140 -0.03300 -0.23336 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 13.57000 13.59000 -0.02000 -0.14717 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.58000 13.60000 -0.02000 -0.14706 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.14180 10.15400 -0.01220 -0.12015 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.14180 10.15400 -0.01220 -0.12015 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.59710 9.59670 0.00040 0.00417 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.59710 9.59680 0.00030 0.00313 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.05330 13.18140 -0.12810 -0.97182 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.07030 13.19850 -0.12820 -0.97132 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.34000 12.45000 -0.11000 -0.88353 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.37000 12.47000 -0.10000 -0.80192 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.60020 9.61260 -0.01240 -0.12900 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.59980 9.61220 -0.01240 -0.12900 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.22070 9.22660 -0.00590 -0.06395 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.24420 9.25010 -0.00590 -0.06378 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.31370 10.32690 -0.01320 -0.12782 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.93020 9.93650 -0.00630 -0.06340 第一金全球大趨勢基金 22.94000 22.98000 -0.04000 -0.17406 第一金全球不動產證券化基金A 8.77900 8.75190 0.02710 0.30965 第一金全球不動產證券化基金B 6.15430 6.13540 0.01890 0.30805 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.82040 9.85290 -0.03250 -0.32985 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.82220 9.85460 -0.03240 -0.32878 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.43000 9.46000 -0.03000 -0.31712 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.49810 10.53300 -0.03490 -0.33134 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.50030 10.53490 -0.03460 -0.32843 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.36690 8.36550 0.00140 0.01674 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.12280 10.12110 0.00170 0.01680 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.17730 9.20040 -0.02310 -0.25108 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.17630 9.19940 -0.02310 -0.25110 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.64110 7.65910 -0.01800 -0.23501 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.63760 7.65560 -0.01800 -0.23512 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.42810 8.44440 -0.01630 -0.19303 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.42870 8.44490 -0.01620 -0.19183 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.13390 11.16200 -0.02810 -0.25175 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.13480 11.16290 -0.02810 -0.25173 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.93080 9.95410 -0.02330 -0.23407 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.60270 14.63080 -0.02810 -0.19206 第一金亞洲科技基金 17.30000 17.54000 -0.24000 -1.36830 第一金亞洲新興市場基金 12.77000 12.83000 -0.06000 -0.46765 第一金店頭市場基金 8.05000 8.02000 0.03000 0.37406 第一金創新趨勢基金 20.72000 20.63000 0.09000 0.43626 第一金電子基金 30.47000 30.37000 0.10000 0.32927 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.88000 17.86000 0.02000 0.11198 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.58000 19.63000 -0.05000 -0.25471 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.55000 19.55000 0.00000 0.00000 統一大中華中小基金(人民幣) 7.88000 7.94000 -0.06000 -0.75567 統一大中華中小基金(美元) 7.37000 7.44000 -0.07000 -0.94086 統一大中華中小基金(新台幣) 10.91000 11.00000 -0.09000 -0.81818 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.73000 9.79000 -0.06000 -0.61287 統一大東協高股息基金(美元) 9.24000 9.32000 -0.08000 -0.85837 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.54000 9.61000 -0.07000 -0.72841 統一大滿貫基金-A類型 32.08000 31.81000 0.27000 0.84879 統一大滿貫基金-I類型 32.08000 31.81000 0.27000 0.84879 統一大龍印基金 13.85000 13.92000 -0.07000 -0.50287 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.03000 9.18000 -0.15000 -1.63399 統一大龍騰中國基金(美元) 8.45000 8.61000 -0.16000 -1.85830 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.62000 9.79000 -0.17000 -1.73647 統一中小基金 23.61000 23.49000 0.12000 0.51086 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.66850 9.71040 -0.04190 -0.43150 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.19240 9.26090 -0.06850 -0.73967 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.89760 8.95760 -0.06000 -0.66982 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.87530 11.87230 0.00300 0.02527 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.23650 11.26790 -0.03140 -0.27867 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.84730 10.87000 -0.02270 -0.20883 統一台灣動力基金 16.78000 16.75000 0.03000 0.17910 統一全天候基金-A類型 106.91000 106.61000 0.30000 0.28140 統一全天候基金-I類型 107.27000 106.97000 0.30000 0.28045 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.80560 7.82460 -0.01900 -0.24282 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.69610 7.73840 -0.04230 -0.54662 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.69030 7.72430 -0.03400 -0.44017 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.28960 8.27850 0.01110 0.13408 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.18060 8.19460 -0.01400 -0.17084 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.16750 8.17280 -0.00530 -0.06485 統一全球債券組合基金 12.03690 12.05420 -0.01730 -0.14352 統一全球新科技基金(人民幣) 14.61000 14.64000 -0.03000 -0.20492 統一全球新科技基金(美元) 14.05000 14.13000 -0.08000 -0.56617 統一全球新科技基金(新台幣) 13.49000 13.55000 -0.06000 -0.44280 統一亞太基金 23.79000 24.14000 -0.35000 -1.44988 統一亞洲大金磚基金 11.83000 11.94000 -0.11000 -0.92127 統一奔騰基金 55.45000 55.35000 0.10000 0.18067 統一強棒貨幣市場基金 16.70280 16.70200 0.00080 0.00479 統一強漢基金(人民幣) 9.76000 9.88000 -0.12000 -1.21457 統一強漢基金(美元) 8.99000 9.12000 -0.13000 -1.42544 統一強漢基金(新台幣) 23.67000 24.01000 -0.34000 -1.41608 統一統信基金 28.40000 28.34000 0.06000 0.21171 統一黑馬基金 55.65000 55.61000 0.04000 0.07193 統一新亞洲科技能源基金 15.59000 15.69000 -0.10000 -0.63735 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.85620 7.89430 -0.03810 -0.48263 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.27870 10.28530 -0.00660 -0.06417 統一經建基金 45.08000 44.91000 0.17000 0.37853 統一龍馬基金 63.17000 62.68000 0.49000 0.78175 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 17.74000 17.71000 0.03000 0.16940 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 43.43000 43.36000 0.07000 0.16144 野村中國機會基金 13.15000 13.52000 -0.37000 -2.73669 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.01150 10.00900 0.00250 0.02498 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.00470 10.01130 -0.00660 -0.06593 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.01800 10.01400 0.00400 0.03994 野村巴西基金 6.51000 6.40000 0.11000 1.71875 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 10.96000 11.10000 -0.14000 -1.26126 野村台灣高股息基金 23.77000 23.72000 0.05000 0.21079 野村台灣運籌基金 33.97000 34.03000 -0.06000 -0.17632 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.66120 9.65210 0.00910 0.09428 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.62110 9.62390 -0.00280 -0.02909 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.66890 9.67040 -0.00150 -0.01551 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.09210 10.08260 0.00950 0.09422 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.95610 9.95880 -0.00270 -0.02711 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.81220 9.81370 -0.00150 -0.01528 野村平衡基金 18.32000 18.28000 0.04000 0.21882 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.37000 9.41000 -0.04000 -0.42508 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.76000 13.75000 0.01000 0.07273 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.13000 11.10000 0.03000 0.27027 野村全球生技醫療基金 16.60000 16.67000 -0.07000 -0.41992 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.08390 10.10870 -0.02480 -0.24533 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.04840 10.07940 -0.03100 -0.30756 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.97540 10.00050 -0.02510 -0.25099 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.26530 10.24940 0.01590 0.15513 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.20020 10.19360 0.00660 0.06475 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.12740 10.11490 0.01250 0.12358 野村全球品牌基金 26.69000 26.84000 -0.15000 -0.55887 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.19000 10.26000 -0.07000 -0.68226 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.47000 12.55000 -0.08000 -0.63745 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.47000 10.53000 -0.06000 -0.56980 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.86000 18.99000 -0.13000 -0.68457 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.73000 11.80000 -0.07000 -0.59322 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.58900 10.57750 0.01150 0.10872 野村全球短期收益基金-美元計價 10.64480 10.64760 -0.00280 -0.02630 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.46420 10.46350 0.00070 0.00669 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.84480 8.91280 -0.06800 -0.76295 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.62870 8.69890 -0.07020 -0.80700 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.20900 8.27430 -0.06530 -0.78919 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.96580 10.97080 -0.00500 -0.04558 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.42900 10.44120 -0.01220 -0.11684 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.00320 10.00980 -0.00660 -0.06594 野村成長基金 28.12000 27.99000 0.13000 0.46445 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.34380 8.47180 -0.12800 -1.51089 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.35870 8.49140 -0.13270 -1.56276 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.53390 8.66050 -0.12660 -1.46181 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.30780 9.38070 -0.07290 -0.77713 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.19260 9.27190 -0.07930 -0.85527 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.37750 9.45010 -0.07260 -0.76825 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.46000 8.63000 -0.17000 -1.96987 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.24000 12.48000 -0.24000 -1.92308 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.39650 9.44310 -0.04660 -0.49348 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.44900 9.50060 -0.05160 -0.54312 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.55020 9.59470 -0.04450 -0.46380 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.34070 10.34550 -0.00480 -0.04640 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.23170 10.24090 -0.00920 -0.08984 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.34370 10.34520 -0.00150 -0.01450 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.48470 8.54070 -0.05600 -0.65568 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.07640 9.13560 -0.05920 -0.64801 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.95880 9.02410 -0.06530 -0.72362 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.43650 13.45140 -0.01490 -0.11077 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.54880 12.55610 -0.00730 -0.05814 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.18540 10.20150 -0.01610 -0.15782 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.30200 10.29260 0.00940 0.09133 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.29540 10.29640 -0.00100 -0.00971 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.27410 10.27420 -0.00010 -0.00097 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.38250 10.37280 0.00970 0.09351 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.36470 10.36550 -0.00080 -0.00772 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.32740 10.32740 0.00000 0.00000 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.20880 10.19960 0.00920 0.09020 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.17750 10.17780 -0.00030 -0.00295 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.21700 10.20600 0.01100 0.10778 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.93830 9.96330 -0.02500 -0.25092 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.82820 9.90380 -0.07560 -0.76334 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.47930 9.55950 -0.08020 -0.83896 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.97790 9.05330 -0.07540 -0.83285 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.15770 11.18610 -0.02840 -0.25389 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.96340 9.98580 -0.02240 -0.22432 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.07550 11.09770 -0.02220 -0.20004 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.52500 10.55500 -0.03000 -0.28423 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.29120 10.31430 -0.02310 -0.22396 野村泰國基金 40.93000 40.94000 -0.01000 -0.02443 野村高科技基金 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.07510 10.12640 -0.05130 -0.50660 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.88820 9.97010 -0.08190 -0.82146 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.38120 10.47620 -0.09500 -0.90682 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.31550 9.39840 -0.08290 -0.88207 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.26210 9.33660 -0.07450 -0.79794 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.43610 9.51610 -0.08000 -0.84068 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.66090 11.71990 -0.05900 -0.50342 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.40990 13.45980 -0.04990 -0.37073 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.62910 10.69280 -0.06370 -0.59573 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.57590 10.63000 -0.05410 -0.50894 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.94480 11.00620 -0.06140 -0.55787 野村貨幣市場基金 16.30990 16.30920 0.00070 0.00429 野村新馬基金 15.15000 15.24000 -0.09000 -0.59055 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.21920 10.21600 0.00320 0.03132 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.35260 10.37810 -0.02550 -0.24571 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.41330 10.42780 -0.01450 -0.13905 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.07890 10.07280 0.00610 0.06056 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.05100 10.05380 -0.00280 -0.02785 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.02070 10.02180 -0.00110 -0.01098 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.28140 10.27510 0.00630 0.06131 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.21540 10.21820 -0.00280 -0.02740 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.27050 10.27160 -0.00110 -0.01071 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.89770 10.00370 -0.10600 -1.05961 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.90060 10.01920 -0.11860 -1.18373 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.80530 9.91860 -0.11330 -1.14230 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.22640 10.27510 -0.04870 -0.47396 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.18950 10.25360 -0.06410 -0.62515 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.09340 10.15200 -0.05860 -0.57723 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.20820 10.23290 -0.02470 -0.24138 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.80770 7.85670 -0.04900 -0.62367 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.88090 11.90970 -0.02880 -0.24182 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.70000 7.78000 -0.08000 -1.02828 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 9.99550 9.99460 0.00090 0.00900 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.06260 10.05130 0.01130 0.11242 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 9.97680 9.98370 -0.00690 -0.06911 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 9.99460 9.99090 0.00370 0.03703 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.03610 10.03320 0.00290 0.02890 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 9.99570 9.99460 0.00110 0.01101 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.06250 10.05130 0.01120 0.11143 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 9.97680 9.98380 -0.00700 -0.07011 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 9.99570 9.99090 0.00480 0.04804 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.03620 10.03330 0.00290 0.02890 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 9.98900 9.98930 -0.00030 -0.00300 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.05700 10.04640 0.01060 0.10551 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 9.97040 9.97850 -0.00810 -0.08117 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 9.98820 9.98560 0.00260 0.02604 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.02980 10.02800 0.00180 0.01795 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 9.98900 9.98930 -0.00030 -0.00300 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.05700 10.04640 0.01060 0.10551 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 9.97040 9.97850 -0.00810 -0.08117 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 9.98820 9.98560 0.00260 0.02604 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.02980 10.02800 0.00180 0.01795 野村精選貨幣市場基金 12.10010 12.09980 0.00030 0.00248 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.28000 11.35000 -0.07000 -0.61674 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.53000 10.59000 -0.06000 -0.56657 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.99000 10.11000 -0.12000 -1.18694 野村歐洲高股息基金季配型 7.53000 7.63000 -0.10000 -1.31062 野村歐洲高股息基金累積型 10.73000 10.88000 -0.15000 -1.37868 野村積極成長基金 11.89000 11.84000 0.05000 0.42230 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.01000 8.98000 0.03000 0.33408 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 32.76000 32.66000 0.10000 0.30618 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.38550 10.41450 -0.02900 -0.27846 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.46050 8.51790 -0.05740 -0.67388 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.80500 7.86350 -0.05850 -0.74394 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.66600 7.72250 -0.05650 -0.73163 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.91650 11.94120 -0.02470 -0.20685 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.67780 10.70990 -0.03210 -0.29972 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.52410 10.55350 -0.02940 -0.27858 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.52000 10.57000 -0.05000 -0.47304 野村環球基金-人民幣計價 15.96000 16.04000 -0.08000 -0.49875 野村環球基金-美元計價 12.45000 12.53000 -0.08000 -0.63847 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.47000 17.56000 -0.09000 -0.51253 野村鴻利基金 21.75000 21.71000 0.04000 0.18425 野村鴻揚貨幣市場基金 16.88510 16.88470 0.00040 0.00237 野村鴻運基金 18.44000 18.47000 -0.03000 -0.16243 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.04000 10.27000 -0.23000 -2.23953 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.11000 13.13000 -0.02000 -0.15232 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.85000 9.90000 -0.05000 -0.50505 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.63000 14.72000 -0.09000 -0.61141 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.27660 10.29290 -0.01630 -0.15836 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.46880 13.49020 -0.02140 -0.15863 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.25640 10.26760 -0.01120 -0.10908 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.41690 10.42300 -0.00610 -0.05852 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.03770 10.04920 -0.01150 -0.11444 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.16460 10.17110 -0.00650 -0.06391 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.89750 9.91020 -0.01270 -0.12815 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.98850 10.00290 -0.01440 -0.14396 凱基台商天下基金 12.86000 12.94000 -0.08000 -0.61824 凱基台灣精五門基金 19.82000 19.79000 0.03000 0.15159 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 40.68260 40.63360 0.04900 0.12059 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 41.30900 41.27360 0.03540 0.08577 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.90600 42.92080 -0.01480 -0.03448 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.47770 10.51470 -0.03700 -0.35189 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 40.20840 40.19160 0.01680 0.04180 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 40.53590 40.50760 0.02830 0.06986 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 40.43470 40.26290 0.17180 0.42670 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.28000 12.42000 -0.14000 -1.12721 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.32750 11.45030 -0.12280 -1.07246 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.19000 11.30000 -0.11000 -0.97345 凱基凱旋貨幣市場基金 11.57420 11.57380 0.00040 0.00346 凱基開創基金 26.67000 26.62000 0.05000 0.18783 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.35000 21.35000 0.00000 0.00000 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.63230 20.65370 -0.02140 -0.10361 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.69000 16.85000 -0.16000 -0.94955 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.89870 16.06380 -0.16510 -1.02778 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.44000 7.50000 -0.06000 -0.80000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.04000 11.10000 -0.06000 -0.54054 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.98070 11.03940 -0.05870 -0.53173 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.54000 10.59000 -0.05000 -0.47214 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.61360 11.66900 -0.05540 -0.47476 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.94000 11.98000 -0.04000 -0.33389 凱基護城河基金-台幣計價A 12.23000 12.21000 0.02000 0.16380 凱基護城河基金-美元計價B 11.94520 11.94130 0.00390 0.03266 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.95760 9.97520 -0.01760 -0.17644 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.91790 9.94460 -0.02670 -0.26849 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.93470 9.95510 -0.02040 -0.20492 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 9.95760 9.97520 -0.01760 -0.17644 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.91790 9.94460 -0.02670 -0.26849 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 9.93470 9.95510 -0.02040 -0.20492 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.89000 13.89000 0.00000 0.00000 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 30.48000 30.49000 -0.01000 -0.03280 富邦NASDAQ-100基金 29.71000 29.71000 0.00000 0.00000 富邦上証180基金 31.14000 30.70000 0.44000 1.43322 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19140 0.19650 -0.00510 -2.59542 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.92000 6.07000 -0.15000 -2.47117 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.82000 6.90000 -0.08000 -1.15942 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 39.43000 38.58000 0.85000 2.20321 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.70180 11.88410 -0.18230 -1.53398 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.89240 11.05970 -0.16730 -1.51270 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.61980 10.76850 -0.14870 -1.38088 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.04380 10.20030 -0.15650 -1.53427 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.27060 9.41310 -0.14250 -1.51385 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.04730 9.17400 -0.12670 -1.38108 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.89230 20.88790 0.00440 0.02106 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.53660 11.53570 0.00090 0.00780 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.79870 10.78130 0.01740 0.16139 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.38700 13.39240 -0.00540 -0.04032 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.96520 1.96710 -0.00190 -0.09659 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.42290 9.42670 -0.00380 -0.04031 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43250 1.43390 -0.00140 -0.09764 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.02750 12.02270 0.00480 0.03992 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.76030 1.75990 0.00040 0.02273 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.20750 10.20340 0.00410 0.04018 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51370 1.51330 0.00040 0.02643 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.48300 10.48320 -0.00020 -0.00191 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.41490 10.42080 -0.00590 -0.05662 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.44000 15.59000 -0.15000 -0.96216 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.90000 18.56000 0.34000 1.83190 富邦日本東証基金 20.22000 20.09000 0.13000 0.64709 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.39000 43.36000 0.03000 0.06919 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 44.41000 44.43000 -0.02000 -0.04501 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 48.47000 48.44000 0.03000 0.06193 富邦台灣心基金 20.51000 20.50000 0.01000 0.04878 富邦台灣釆吉50基金 43.33000 43.33000 0.00000 0.00000 富邦台灣科技指數基金 50.66000 50.57000 0.09000 0.17797 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 42.21440 42.20410 0.01030 0.02441 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.16220 41.21430 -0.05210 -0.12641 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29780 0.29820 -0.00040 -0.13414 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.53070 2.52790 0.00280 0.11076 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34620 0.34600 0.00020 0.05780 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.71590 10.70890 0.00700 0.06537 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.17830 2.17590 0.00240 0.11030 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32890 0.32860 0.00030 0.09130 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.16030 9.15430 0.00600 0.06554 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.20000 23.18000 0.02000 0.08628 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.49000 14.44000 0.05000 0.34626 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.68000 28.81000 -0.13000 -0.45123 富邦吉祥貨幣市場基金 15.68030 15.67970 0.00060 0.00383 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.56780 41.55240 0.01540 0.03706 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 41.27070 41.19940 0.07130 0.17306 富邦長紅基金 57.58000 57.60000 -0.02000 -0.03472 富邦科技基金 22.17000 22.13000 0.04000 0.18075 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.03440 40.96130 0.07310 0.17846 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.65670 40.47340 0.18330 0.45289 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.89410 37.79720 0.09690 0.25637 富邦恒生國企ETF基金 21.24000 21.02000 0.22000 1.04662 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.21000 13.32000 -0.11000 -0.82583 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 29.26000 28.82000 0.44000 1.52672 富邦高成長基金 22.10000 22.10000 0.00000 0.00000 富邦基金A類型 12.43000 12.42000 0.01000 0.08052 富邦基金I類型 12.43000 12.42000 0.01000 0.08052 富邦深証100基金 10.44000 10.13000 0.31000 3.06022 富邦富時歐洲ETF基金 19.66000 19.92000 -0.26000 -1.30522 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41390 0.41450 -0.00060 -0.14475 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.24230 12.27260 -0.03030 -0.24689 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.26780 9.29070 -0.02290 -0.24648 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29900 0.29950 -0.00050 -0.16694 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.54130 8.56240 -0.02110 -0.24643 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.80450 9.82260 -0.01810 -0.18427 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.37450 10.37680 -0.00230 -0.02216 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.36050 9.37780 -0.01730 -0.18448 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.90000 9.90220 -0.00220 -0.02222 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.31000 18.31000 0.00000 0.00000 富邦精準基金 42.54000 42.41000 0.13000 0.30653 富邦精銳中小基金 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.80000 16.78000 0.02000 0.11919 富邦臺灣公司治理100基金 20.07000 20.07000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.69000 7.71000 -0.02000 -0.25940 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.01000 13.94000 0.07000 0.50215 富邦標普美國特別股ETF基金 19.61000 19.56000 0.05000 0.25562 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.10910 10.20280 -0.09370 -0.91838 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.24050 10.33290 -0.09240 -0.89423 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.38530 10.46460 -0.07930 -0.75779 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.70940 9.79940 -0.09000 -0.91842 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.79070 9.87910 -0.08840 -0.89482 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.91350 9.98920 -0.07570 -0.75782 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 29.42000 29.39000 0.03000 0.10208 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.80970 9.84610 -0.03640 -0.36969 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.81690 9.85300 -0.03610 -0.36639 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.73160 9.76770 -0.03610 -0.36959 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.96080 9.99780 -0.03700 -0.37008 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.98170 10.01840 -0.03670 -0.36633 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.89570 9.93250 -0.03680 -0.37050 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.51810 8.53840 -0.02030 -0.23775 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.17700 9.19840 -0.02140 -0.23265 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.81490 8.83540 -0.02050 -0.23202 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.99080 10.01450 -0.02370 -0.23666 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.08150 10.10510 -0.02360 -0.23355 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.70120 9.72380 -0.02260 -0.23242 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.81250 9.83510 -0.02260 -0.22979 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.47790 8.48240 -0.00450 -0.05305 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.69250 9.69710 -0.00460 -0.04744 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.06710 9.07150 -0.00440 -0.04850 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.98340 10.98910 -0.00570 -0.05187 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.83580 10.84110 -0.00530 -0.04889 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.23680 10.24140 -0.00460 -0.04492 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.23390 9.23810 -0.00420 -0.04546 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.13310 10.13720 -0.00410 -0.04045 富達卓越領航全球組合基金 14.60000 14.73000 -0.13000 -0.88255 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.71190 8.71480 -0.00290 -0.03328 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.56350 9.56630 -0.00280 -0.02927 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.15220 9.15490 -0.00270 -0.02949 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.29420 10.29800 -0.00380 -0.03690 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.35170 10.35470 -0.00300 -0.02897 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.95570 9.95850 -0.00280 -0.02812 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.26710 9.26920 -0.00210 -0.02266 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.07370 10.07640 -0.00270 -0.02680 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.26000 9.49000 -0.23000 -2.42360 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.14000 10.39000 -0.25000 -2.40616 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.93000 9.14000 -0.21000 -2.29759 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.16000 7.40000 -0.24000 -3.24324 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.38000 8.66000 -0.28000 -3.23326 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.21000 8.47000 -0.26000 -3.06966 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.88580 9.88740 -0.00160 -0.01618 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.41800 9.41720 0.00080 0.00850 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.95710 8.95270 0.00440 0.04915 富蘭克林華美中華基金 11.35000 11.49000 -0.14000 -1.21845 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.53000 20.46000 0.07000 0.34213 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.17000 20.16000 0.01000 0.04960 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.16000 10.23000 -0.07000 -0.68426 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.78860 7.76850 0.02010 0.25874 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.88830 8.87180 0.01650 0.18598 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.75910 9.74100 0.01810 0.18581 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.27360 9.24960 0.02400 0.25947 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.23690 11.26210 -0.02520 -0.22376 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.58630 8.60560 -0.01930 -0.22427 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.82880 8.84860 -0.01980 -0.22376 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.68230 13.71890 -0.03660 -0.26679 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.04210 10.06900 -0.02690 -0.26716 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.27040 10.29240 -0.02200 -0.21375 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.53360 7.54980 -0.01620 -0.21458 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.90270 8.92180 -0.01910 -0.21408 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.82960 10.84600 -0.01640 -0.15121 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.41730 7.42850 -0.01120 -0.15077 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.78560 8.79890 -0.01330 -0.15116 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.54790 10.57350 -0.02560 -0.24211 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.56330 7.58170 -0.01840 -0.24269 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.01990 8.02690 -0.00700 -0.08721 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.07310 9.08590 -0.01280 -0.14088 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.02340 10.03750 -0.01410 -0.14047 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.61270 12.62360 -0.01090 -0.08635 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.88000 7.89000 -0.01000 -0.12674 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.11000 8.11000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.61000 8.64000 -0.03000 -0.34722 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.32000 10.36000 -0.04000 -0.38610 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.34000 8.41000 -0.07000 -0.83234 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.67000 11.77000 -0.10000 -0.84962 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.78000 8.81000 -0.03000 -0.34052 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.27000 10.30000 -0.03000 -0.29126 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.28000 8.29000 -0.01000 -0.12063 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.22000 9.29000 -0.07000 -0.75350 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.20000 9.26000 -0.06000 -0.64795 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.14000 10.21000 -0.07000 -0.68560 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.92000 8.98000 -0.06000 -0.66815 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.81000 9.88000 -0.07000 -0.70850 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.67640 12.71630 -0.03990 -0.31377 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.51000 9.56000 -0.05000 -0.52301 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.27000 9.32000 -0.05000 -0.53648 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.51000 9.54000 -0.03000 -0.31447 富蘭克林華美第一富基金 36.75000 36.51000 0.24000 0.65735 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.33210 10.33170 0.00040 0.00387 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.72000 8.73000 -0.01000 -0.11455 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.52000 13.56000 -0.04000 -0.29499 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.85000 12.87000 -0.02000 -0.15540 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.94000 14.95000 -0.01000 -0.06689 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.75150 6.83840 -0.08690 -1.27077 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.43920 10.54280 -0.10360 -0.98266 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.35310 9.37180 -0.01870 -0.19953 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.09730 11.11940 -0.02210 -0.19875 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.66750 6.67630 -0.00880 -0.13181 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.82490 8.84210 -0.01720 -0.19452 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.23050 10.25050 -0.02000 -0.19511 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.58020 10.59420 -0.01400 -0.13215 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 63.55000 63.65000 -0.10000 -0.15711 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 63.06000 63.00000 0.06000 0.09524 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 59.95640 0.00000 59.95640 0.00000 復華1至5年期高收益債券基金 20.51000 20.51000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 59.99980 0.00000 59.99980 0.00000 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 59.99940 0.00000 59.99940 0.00000 復華人民幣貨幣市場基金 11.79460 11.79270 0.00190 0.01611 復華人生目標基金 37.11510 37.00450 0.11060 0.29888 復華大中華中小策略基金 8.29000 8.46000 -0.17000 -2.00946 復華中小精選基金 63.57000 63.52000 0.05000 0.07872 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 53.77970 53.77060 0.00910 0.01692 復華中國特選信用債券ETF基金 61.10140 61.02600 0.07540 0.12355 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.79000 8.96000 -0.17000 -1.89732 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.02000 8.16000 -0.14000 -1.71569 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.31000 11.41000 -0.10000 -0.87642 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.23000 10.32000 -0.09000 -0.87209 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.05000 10.13000 -0.08000 -0.78973 復華六年到期新興市場債券基金 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324 復華台灣智能基金 11.19000 11.20000 -0.01000 -0.08929 復華全方位基金 27.64000 27.67000 -0.03000 -0.10842 復華全球大趨勢基金-美元 12.10000 12.14000 -0.04000 -0.32949 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.02000 19.05000 -0.03000 -0.15748 復華全球平衡基金-美元 8.99000 9.02000 -0.03000 -0.33259 復華全球平衡基金-新臺幣 19.17000 19.22000 -0.05000 -0.26015 復華全球物聯網科技基金-美元 14.26000 14.31000 -0.05000 -0.34941 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.73000 13.76000 -0.03000 -0.21802 復華全球原物料基金 8.32000 8.44000 -0.12000 -1.42180 復華全球消費基金-新臺幣 12.07000 12.10000 -0.03000 -0.24793 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.71480 11.71030 0.00450 0.03843 復華全球債券基金 13.82450 13.81400 0.01050 0.07601 復華全球債券組合基金 14.74000 14.76000 -0.02000 -0.13550 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.22000 14.26000 -0.04000 -0.28050 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 復華全球戰略配置強基金-美元 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 復華有利貨幣市場基金 13.47060 13.47000 0.00060 0.00445 復華亞太平衡基金 11.45000 11.54000 -0.09000 -0.77990 復華亞太成長基金 12.49000 12.51000 -0.02000 -0.15987 復華亞太神龍科技基金-美元 8.41000 8.43000 -0.02000 -0.23725 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.92000 8.93000 -0.01000 -0.11198 復華東協世紀基金 12.15000 12.24000 -0.09000 -0.73529 復華南非幣長期收益基金A 13.71000 13.68000 0.03000 0.21930 復華南非幣長期收益基金B 8.06000 8.04000 0.02000 0.24876 復華南非幣短期收益基金A 14.16000 14.15000 0.01000 0.07067 復華南非幣短期收益基金B 8.96000 8.95000 0.01000 0.11173 復華美國20年期以上公債ETF基金 61.22950 60.95510 0.27440 0.45017 復華美國金融服務業股票ETF基金 20.50000 20.38000 0.12000 0.58881 復華美國新星基金-美元 11.80000 11.83000 -0.03000 -0.25359 復華美國新星基金-新臺幣 11.96000 11.98000 -0.02000 -0.16694 復華恒生基金 21.48000 21.28000 0.20000 0.93985 復華恒生單日反向一倍基金 8.29000 8.36000 -0.07000 -0.83732 復華恒生單日正向二倍基金 31.86000 31.32000 0.54000 1.72414 復華神盾基金 24.21400 24.14740 0.06660 0.27581 復華高成長基金 64.19000 64.07000 0.12000 0.18730 復華高益策略組合基金 13.10000 13.12000 -0.02000 -0.15244 復華貨幣市場基金 14.43260 14.43200 0.00060 0.00416 復華富時不動產證券化基金 18.27000 18.20000 0.07000 0.38462 復華富時台灣高股息低波動基金 48.03000 48.08000 -0.05000 -0.10399 復華復華基金 20.02000 19.98000 0.04000 0.20020 復華華人世紀基金 16.24000 16.44000 -0.20000 -1.21655 復華傳家二號基金 29.42540 29.40480 0.02060 0.07006 復華傳家基金 20.60240 20.54790 0.05450 0.26523 復華奧林匹克全球組合基金 15.15000 15.16000 -0.01000 -0.06596 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.24000 11.26000 -0.02000 -0.17762 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.72000 13.74000 -0.02000 -0.14556 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893 復華新興人民幣短期收益基金 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 復華新興人民幣債券基金A 12.03000 12.04000 -0.01000 -0.08306 復華新興人民幣債券基金B 8.95000 8.96000 -0.01000 -0.11161 復華新興市場10年期以上債券基金 19.86000 19.84000 0.02000 0.10081 復華新興市場企業債券ETF基金 63.77000 63.66000 0.11000 0.17279 復華新興市場高收益債券基金A 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.35000 5.36000 -0.01000 -0.18657 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.05000 12.06000 -0.01000 -0.08292 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.89000 11.90000 -0.01000 -0.08403 復華新興市場短期收益基金 11.02000 11.02000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.89000 8.92000 -0.03000 -0.33632 復華滬深300 A股基金 23.30000 22.84000 0.46000 2.01401 復華數位經濟基金 44.92000 44.82000 0.10000 0.22311 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.63440 9.64780 -0.01340 -0.13889 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.46720 9.47890 -0.01170 -0.12343 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.15400 10.16820 -0.01420 -0.13965 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.84670 9.85890 -0.01220 -0.12375 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.77540 9.79270 -0.01730 -0.17666 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.31030 10.31760 -0.00730 -0.07075 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.53860 9.55600 -0.01740 -0.18208 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.08190 10.08970 -0.00780 -0.07731 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.87910 9.89740 -0.01830 -0.18490 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.42610 10.43380 -0.00770 -0.07380 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.31220 10.34440 -0.03220 -0.31128 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.27160 10.27850 -0.00690 -0.06713 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.30390 10.29980 0.00410 0.03981 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.12360 10.14980 -0.02620 -0.25813 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.03190 11.21740 -0.18550 -1.65368 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.08910 10.08910 0.00000 0.00000 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.29620 10.32280 -0.02660 -0.25768 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.33960 11.53030 -0.19070 -1.65390 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.22420 10.22420 0.00000 0.00000 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.29210 10.28110 0.01100 0.10699 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.03370 10.05410 -0.02040 -0.20290 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.05650 10.22740 -0.17090 -1.67100 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.05580 10.04930 0.00650 0.06468 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.03200 10.05230 -0.02030 -0.20194 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.05540 10.22630 -0.17090 -1.67118 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.05230 10.04570 0.00660 0.06570 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.99940 10.03050 -0.03110 -0.31005 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 9.97280 9.97540 -0.00260 -0.02606 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.99780 10.02890 -0.03110 -0.31010 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 9.97310 9.97570 -0.00260 -0.02606 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.39070 10.43550 -0.04480 -0.42930 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.38950 10.40810 -0.01860 -0.17871 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.41000 10.41750 -0.00750 -0.07199 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.07430 9.06730 0.00700 0.07720 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.33660 8.33350 0.00310 0.03720 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.32490 8.31290 0.01200 0.14435 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.63430 11.62520 0.00910 0.07828 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.72380 10.71980 0.00400 0.03731 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.83300 10.81730 0.01570 0.14514 景順主流基金 16.43000 16.37000 0.06000 0.36652 景順台灣科技基金 28.53000 28.47000 0.06000 0.21075 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.83000 8.83000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.03000 11.04000 -0.01000 -0.09058 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 21.84000 21.85000 -0.01000 -0.04577 景順全球康健基金 18.98000 19.03000 -0.05000 -0.26274 景順貨幣市場基金 15.97010 15.96960 0.00050 0.00313 景順潛力基金 30.26000 30.17000 0.09000 0.29831 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.01000 14.05000 -0.04000 -0.28470 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.12000 13.14000 -0.02000 -0.15221 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.45000 10.49000 -0.04000 -0.38132 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.66000 10.69000 -0.03000 -0.28064 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.83000 10.88000 -0.05000 -0.45956 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.04000 11.07000 -0.03000 -0.27100 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.61020 8.61350 -0.00330 -0.03831 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.09770 8.10130 -0.00360 -0.04444 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.25550 11.25980 -0.00430 -0.03819 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.56210 10.56680 -0.00470 -0.04448 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.01000 8.23000 -0.22000 -2.67315 華南永昌中國A股基金(美元) 7.86000 8.10000 -0.24000 -2.96296 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.56000 11.90000 -0.34000 -2.85714 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.48710 9.48680 0.00030 0.00316 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.69800 9.68730 0.01070 0.11045 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.92800 9.92760 0.00040 0.00403 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.15230 10.14110 0.01120 0.11044 華南永昌永昌基金 19.22000 18.99000 0.23000 1.21116 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 華南永昌全球亨利組合基金 14.46620 14.49100 -0.02480 -0.17114 華南永昌全球神農水資源基金 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 華南永昌全球精品基金 15.62000 15.65000 -0.03000 -0.19169 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.27000 10.30000 -0.03000 -0.29126 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.67000 12.71000 -0.04000 -0.31471 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.60000 12.62000 -0.02000 -0.15848 華南永昌物聯網精選基金 11.79000 11.61000 0.18000 1.55039 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.24980 16.24910 0.00070 0.00431 華南永昌龍盈平衡基金 24.17220 24.01000 0.16220 0.67555 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.96830 11.96780 0.00050 0.00418 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.57000 10.56740 0.00260 0.02460 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.72090 10.70140 0.01950 0.18222 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.00270 10.00030 0.00240 0.02400 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.10540 10.08580 0.01960 0.19433 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.37670 10.37920 -0.00250 -0.02409 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.47080 10.45690 0.01390 0.13293 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.91790 9.92030 -0.00240 -0.02419 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.99210 9.97880 0.01330 0.13328 華頓中小型基金 20.84000 20.62000 0.22000 1.06693 華頓中國多重機會平衡基金 11.47960 11.56650 -0.08690 -0.75131 華頓台灣基金 23.35000 23.37000 -0.02000 -0.08558 華頓平安貨幣市場基金 11.54890 11.54850 0.00040 0.00346 華頓全球時尚精品基金 16.38000 16.45000 -0.07000 -0.42553 華頓全球高收益債券基金A 13.59880 13.62740 -0.02860 -0.20987 華頓全球高收益債券基金B 8.10720 8.12430 -0.01710 -0.21048 華頓全球黑鑽油源基金 4.86000 4.94000 -0.08000 -1.61943 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.68960 2.78070 -0.09110 -3.27615 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.34820 12.75870 -0.41050 -3.21741 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39960 0.41330 -0.01370 -3.31478 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.73290 11.87630 -0.14340 -1.20745 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.44680 10.57600 -0.12920 -1.22163 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.70880 10.83350 -0.12470 -1.15106 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.50760 9.61830 -0.11070 -1.15093 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.90670 11.04550 -0.13880 -1.25662 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.71160 9.83740 -0.12580 -1.27879 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.05000 11.35000 -0.30000 -2.64317 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.76000 10.03000 -0.27000 -2.69192 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.45000 10.75000 -0.30000 -2.79070 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.54940 2.55030 -0.00090 -0.03529 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.00700 2.00840 -0.00140 -0.06971 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.11990 12.12940 -0.00950 -0.07832 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.55580 9.56320 -0.00740 -0.07738 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37810 0.37840 -0.00030 -0.07928 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30320 0.30380 -0.00060 -0.19750 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.32000 3.40000 -0.08000 -2.35294 匯豐中國動力基金(台幣) 15.22000 15.57000 -0.35000 -2.24791 匯豐中國動力基金(美元) 0.49000 0.50000 -0.01000 -2.00000 匯豐台灣精典基金 23.15000 23.13000 0.02000 0.08647 匯豐全球趨勢組合基金 12.08000 12.10000 -0.02000 -0.16529 匯豐全球關鍵資源基金 8.10000 8.18000 -0.08000 -0.97800 匯豐安富基金 24.89000 24.88000 0.01000 0.04019 匯豐成功基金 41.41000 41.44000 -0.03000 -0.07239 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.01000 11.06000 -0.05000 -0.45208 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.54000 10.59000 -0.05000 -0.47214 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.03000 10.07000 -0.04000 -0.39722 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.25000 11.30000 -0.05000 -0.44248 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.69000 10.74000 -0.05000 -0.46555 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.57000 10.62000 -0.05000 -0.47081 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.58290 2.58570 -0.00280 -0.10829 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.28900 2.29170 -0.00270 -0.11782 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.73100 11.74490 -0.01390 -0.11835 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.90810 7.92180 -0.01370 -0.17294 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38450 0.38510 -0.00060 -0.15580 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33390 0.33450 -0.00060 -0.17937 匯豐金磚動力基金 14.29000 14.52000 -0.23000 -1.58402 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.99910 14.99880 0.00030 0.00200 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.21000 5.15000 0.06000 1.16505 匯豐新鑽動力基金 10.62000 10.78000 -0.16000 -1.48423 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.39450 5.35730 0.03720 0.69438 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.15580 9.11870 0.03710 0.40686 匯豐龍鳳基金-A類型 49.90000 49.86000 0.04000 0.08022 匯豐龍鳳基金-I類型 49.90000 49.86000 0.04000 0.08022 匯豐龍騰電子基金 34.73000 34.74000 -0.01000 -0.02879 匯豐雙高收益債券組合基金 12.31210 12.32750 -0.01540 -0.12492 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.26000 17.22000 0.04000 0.23229 新光中國成長基金(人民幣) 9.25000 9.50000 -0.25000 -2.63158 新光中國成長基金(美元) 9.50000 9.77000 -0.27000 -2.76356 新光中國成長基金(新臺幣) 9.48000 9.74000 -0.26000 -2.66940 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.69110 10.69840 -0.00730 -0.06823 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.01360 10.03250 -0.01890 -0.18839 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.35510 10.35920 -0.00410 -0.03958 新光台灣富貴基金 22.31000 22.31000 0.00000 0.00000 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 19.83000 19.84000 -0.01000 -0.05040 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.36170 40.33200 0.02970 0.07364 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 39.85700 39.69830 0.15870 0.39977 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 新光全球AI新創產業基金美元 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.52000 8.55000 -0.03000 -0.35088 新光全球生技醫療基金(美元) 11.00000 11.13000 -0.13000 -1.16801 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.75000 10.86000 -0.11000 -1.01289 新光全球債券基金(A累積)美元 10.25710 10.25590 0.00120 0.01170 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.04980 10.03350 0.01630 0.16246 新光全球債券基金(B配息)美元 9.74880 9.74780 0.00100 0.01026 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.53920 9.52380 0.01540 0.16170 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.86000 8.81000 0.05000 0.56754 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.53000 9.57000 -0.04000 -0.41797 新光吉星貨幣市場基金 15.48080 15.48020 0.00060 0.00388 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846 新光多重資產基金(A累積)美元 8.60000 8.62000 -0.02000 -0.23202 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.99000 9.00000 -0.01000 -0.11111 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.76000 8.77000 -0.01000 -0.11403 新光亞洲精選基金-美金 21.36000 21.77000 -0.41000 -1.88333 新光亞洲精選基金-新台幣 21.70000 22.08000 -0.38000 -1.72101 新光兩岸優勢基金 11.05000 11.28000 -0.23000 -2.03901 新光店頭基金 22.34000 22.38000 -0.04000 -0.17873 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.30000 9.28000 0.02000 0.21552 新光特選內需收益ETF基金 19.30000 19.24000 0.06000 0.31185 新光創新科技基金 13.08000 13.09000 -0.01000 -0.07639 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.11220 10.12420 -0.01200 -0.11853 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.32040 10.32380 -0.00340 -0.03293 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.87510 9.88150 -0.00640 -0.06477 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.33780 9.34900 -0.01120 -0.11980 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.53680 9.53980 -0.00300 -0.03145 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.11930 9.12480 -0.00550 -0.06028 新光澳幣八年期保本基金 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 新光澳幣十年期保本基金 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479 新光澳幣保本基金 12.18000 12.18000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.30610 10.32490 -0.01880 -0.18208 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.42030 9.51700 -0.09670 -1.01608 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.39490 9.47320 -0.07830 -0.82654 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.13490 10.14810 -0.01320 -0.13007 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.14680 10.16440 -0.01760 -0.17315 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.40160 9.48380 -0.08220 -0.86674 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.37770 9.45790 -0.08020 -0.84797 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.12120 10.13650 -0.01530 -0.15094 瑞銀全球創新趨勢基金 7.02000 7.07000 -0.05000 -0.70721 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.51000 9.57000 -0.06000 -0.62696 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.37140 10.38720 -0.01580 -0.15211 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.49470 9.56650 -0.07180 -0.75054 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.25170 10.26790 -0.01620 -0.15777 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.50060 9.56450 -0.06390 -0.66810 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.59620 9.65800 -0.06180 -0.63988 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.40750 10.41990 -0.01240 -0.11900 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.50330 14.51760 -0.01430 -0.09850 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.59090 8.64310 -0.05220 -0.60395 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.86280 41.85600 0.00680 0.01625 群益10年期以上金融債ETF基金 38.60500 38.54890 0.05610 0.14553 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 40.87090 40.74580 0.12510 0.30703 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 39.18720 39.10400 0.08320 0.21277 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 42.15010 42.08030 0.06980 0.16587 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 42.70990 42.72170 -0.01180 -0.02762 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 41.11270 41.05970 0.05300 0.12908 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.22580 10.22550 0.00030 0.00293 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 40.11210 39.93090 0.18120 0.45378 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.37750 11.37670 0.00080 0.00703 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.35080 10.36710 -0.01630 -0.15723 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 11.99050 12.14850 -0.15800 -1.30057 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.15440 9.30030 -0.14590 -1.56877 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.49000 9.63000 -0.14000 -1.45379 群益大印度基金-人民幣 12.64120 12.58760 0.05360 0.42582 群益大印度基金-美元 12.14360 12.12510 0.01850 0.15258 群益大印度基金-新臺幣 11.54000 11.51000 0.03000 0.26064 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.20490 11.25540 -0.05050 -0.44867 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.03750 11.11750 -0.08000 -0.71959 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.39000 10.45000 -0.06000 -0.57416 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.12100 10.16670 -0.04570 -0.44951 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.09570 9.16160 -0.06590 -0.71931 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.58000 8.63000 -0.05000 -0.57937 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 8.99300 9.03360 -0.04060 -0.44943 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.11500 8.17390 -0.05890 -0.72059 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.59000 8.65000 -0.06000 -0.69364 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.45090 8.48900 -0.03810 -0.44882 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.88210 7.93930 -0.05720 -0.72047 群益中小型股基金 43.16000 43.18000 -0.02000 -0.04632 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.01530 10.07840 -0.06310 -0.62609 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.49780 9.58360 -0.08580 -0.89528 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.92580 8.99680 -0.07100 -0.78917 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.61970 8.67400 -0.05430 -0.62601 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.17350 8.24730 -0.07380 -0.89484 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.68210 7.74320 -0.06110 -0.78908 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.27370 10.28470 -0.01100 -0.10695 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.30090 11.31290 -0.01200 -0.10607 群益中國高收益債券基金-美元 10.96630 10.98090 -0.01460 -0.13296 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.12870 10.13520 -0.00650 -0.06413 群益中國新機會基金N-人民幣 8.37250 8.49210 -0.11960 -1.40837 群益中國新機會基金N-美元 7.85320 7.98710 -0.13390 -1.67645 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.41000 8.54000 -0.13000 -1.52225 群益中國新機會基金-人民幣 7.42530 7.53130 -0.10600 -1.40746 群益中國新機會基金-美元 8.39680 8.53990 -0.14310 -1.67566 群益中國新機會基金-新臺幣 8.03000 8.15000 -0.12000 -1.47239 群益平衡王基金 19.21660 19.24330 -0.02670 -0.13875 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.54000 8.54000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.11000 6.11000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.16190 11.15400 0.00790 0.07083 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.88280 10.90480 -0.02200 -0.20175 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.72160 9.71470 0.00690 0.07103 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.47770 9.49680 -0.01910 -0.20112 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.00000 9.01000 -0.01000 -0.11099 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.21270 10.20570 0.00700 0.06859 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.98780 9.98000 0.00780 0.07816 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.22210 9.21580 0.00630 0.06836 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.17400 9.16680 0.00720 0.07854 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.13000 9.12000 0.01000 0.10965 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.27190 10.26490 0.00700 0.06819 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.30120 10.29310 0.00810 0.07869 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.40000 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9.84080 9.85240 -0.01160 -0.11774 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.46430 9.52200 -0.05770 -0.60597 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.03000 11.08000 -0.05000 -0.45126 群益全球關鍵生技基金-美元 15.48640 15.58060 -0.09420 -0.60460 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.30000 15.38000 -0.08000 -0.52016 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.49000 11.43000 0.06000 0.52493 群益印度中小基金N-人民幣 10.41100 10.34930 0.06170 0.59618 群益印度中小基金N-美元 8.92730 8.89850 0.02880 0.32365 群益印度中小基金N-新臺幣 8.45000 8.42000 0.03000 0.35629 群益印度中小基金-人民幣 14.09400 14.01040 0.08360 0.59670 群益印度中小基金-美元 12.76830 12.72720 0.04110 0.32293 群益印度中小基金-新臺幣 14.79000 14.73000 0.06000 0.40733 群益多利策略組合基金 11.51000 11.52000 -0.01000 -0.08681 群益多重收益組合基金 13.66000 13.66000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.01000 15.05000 -0.04000 -0.26578 群益安家基金 24.01670 23.95360 0.06310 0.26343 群益安穩貨幣市場基金 16.12780 16.12710 0.00070 0.00434 群益那斯達克生技基金 22.25000 22.33000 -0.08000 -0.35826 群益亞太中小基金 10.49000 10.66000 -0.17000 -1.59475 群益亞太新趨勢平衡基金 15.96000 16.01000 -0.05000 -0.31230 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.04790 10.04210 0.00580 0.05776 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.53320 7.52880 0.00440 0.05844 群益店頭市場基金 88.37000 88.31000 0.06000 0.06794 群益東方盛世基金 8.37000 8.48000 -0.11000 -1.29717 群益東協成長基金-人民幣 12.52750 12.60450 -0.07700 -0.61089 群益東協成長基金-美元 11.23210 11.33190 -0.09980 -0.88070 群益東協成長基金-新臺幣 11.13000 11.21000 -0.08000 -0.71365 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.08970 11.08710 0.00260 0.02345 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.49290 10.49590 -0.00300 -0.02858 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.93100 9.92610 0.00490 0.04936 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.31810 9.31590 0.00220 0.02362 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.81960 8.82210 -0.00250 -0.02834 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.34550 8.34140 0.00410 0.04915 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.26900 10.26400 0.00500 0.04871 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.11870 9.11660 0.00210 0.02303 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 8.97640 8.97890 -0.00250 -0.02784 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.32300 9.31850 0.00450 0.04829 群益長安基金 26.62000 26.50000 0.12000 0.45283 群益美國新創亮點基金N-美元 9.79140 9.79910 -0.00770 -0.07858 群益美國新創亮點基金-美元 14.81190 14.82350 -0.01160 -0.07825 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.33000 14.32000 0.01000 0.06983 群益真善美基金 15.83820 15.87350 -0.03530 -0.22238 群益馬拉松基金 110.93000 110.95000 -0.02000 -0.01803 群益深証中小板基金 13.23000 12.75000 0.48000 3.76471 群益創新科技基金 31.83000 31.70000 0.13000 0.41009 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.02260 9.18710 -0.16450 -1.79055 群益華夏盛世基金N-美元 8.48230 8.66040 -0.17810 -2.05649 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.85000 9.03000 -0.18000 -1.99336 群益華夏盛世基金-人民幣 9.82570 10.00480 -0.17910 -1.79014 群益華夏盛世基金-美元 9.35280 9.54920 -0.19640 -2.05672 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.45000 15.76000 -0.31000 -1.96701 群益奧斯卡基金 26.98000 26.91000 0.07000 0.26013 群益新興金鑽基金-美元 11.37210 11.52890 -0.15680 -1.36006 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.70000 8.81000 -0.11000 -1.24858 群益葛萊美基金 23.03000 23.01000 0.02000 0.08692 群益道瓊美國地產ETF基金 20.71000 20.67000 0.04000 0.19352 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.39000 8.41000 -0.02000 -0.23781 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.32000 12.26000 0.06000 0.48940 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.45580 10.44340 0.01240 0.11874 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.52930 10.54550 -0.01620 -0.15362 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.56180 10.56680 -0.00500 -0.04732 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.45570 10.44330 0.01240 0.11874 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.52930 10.54560 -0.01630 -0.15457 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.56180 10.56680 -0.00500 -0.04732 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.45570 10.44340 0.01230 0.11778 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.52940 10.54560 -0.01620 -0.15362 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.45570 10.44340 0.01230 0.11778 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.52930 10.54550 -0.01620 -0.15362 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.24590 12.28720 -0.04130 -0.33612 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.31540 11.37260 -0.05720 -0.50296 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.39000 10.43000 -0.04000 -0.38351 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.25220 11.30460 -0.05240 -0.46353 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.46990 8.49840 -0.02850 -0.33536 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.81840 8.86300 -0.04460 -0.50322 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.10000 8.13000 -0.03000 -0.36900 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.39280 8.43180 -0.03900 -0.46253 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.75700 9.80630 -0.04930 -0.50274 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.80000 8.79000 0.01000 0.11377 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.45000 10.48000 -0.03000 -0.28626 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 27.88000 27.64000 0.24000 0.86831 德信中國精選成長基金 11.98000 12.22000 -0.24000 -1.96399 德信台灣主流中小基金 17.83000 17.86000 -0.03000 -0.16797 德信新興股票組合基金 10.67000 10.75000 -0.08000 -0.74419 德信萬保貨幣市場基金 11.96280 11.96230 0.00050 0.00418 德信萬瑞基金 10.81100 10.80700 0.00400 0.03701 德信數位時代基金 29.31000 28.83000 0.48000 1.66493 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.40430 10.42140 -0.01710 -0.16409 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.34090 10.35570 -0.01480 -0.14292 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.69250 11.69200 0.00050 0.00428 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.68000 14.64000 0.04000 0.27322 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.59000 17.79000 -0.20000 -1.12423 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.34450 10.36370 -0.01920 -0.18526 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.31800 15.34640 -0.02840 -0.18506 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.23840 8.24550 -0.00710 -0.08611 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.12290 11.13810 -0.01520 -0.13647 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.83160 11.85160 -0.02000 -0.16875 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.68110 13.69180 -0.01070 -0.07815 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.55000 16.68000 -0.13000 -0.77938 摩根中小基金 22.16000 22.19000 -0.03000 -0.13520 摩根中國A股基金 13.91000 14.27000 -0.36000 -2.52278 摩根中國A股基金(美元) 10.90000 11.20000 -0.30000 -2.67857 摩根中國亮點基金 12.82000 13.13000 -0.31000 -2.36101 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.18230 11.44910 -0.26680 -2.33031 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.22530 12.52060 -0.29530 -2.35851 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.50500 9.73830 -0.23330 -2.39570 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.85290 13.15950 -0.30660 -2.32988 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.62480 14.97880 -0.35400 -2.36334 摩根台灣金磚基金-累積型 18.90000 18.93000 -0.03000 -0.15848 摩根台灣金磚基金-機構法人型 18.90000 18.93000 -0.03000 -0.15848 摩根台灣增長基金 47.63000 47.62000 0.01000 0.02100 摩根平衡基金 27.09000 27.10000 -0.01000 -0.03690 摩根全球α基金 18.09000 18.14000 -0.05000 -0.27563 摩根全球平衡基金 15.30810 15.34560 -0.03750 -0.24437 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.36330 9.38770 -0.02440 -0.25991 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.37210 10.39980 -0.02770 -0.26635 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.84360 9.87060 -0.02700 -0.27354 摩根多元入息成長基金-累積型 11.31230 11.34190 -0.02960 -0.26098 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.04500 10.07260 -0.02760 -0.27401 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.61860 10.72080 -0.10220 -0.95329 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.85860 13.99190 -0.13330 -0.95269 摩根亞洲基金 56.02000 56.93000 -0.91000 -1.59845 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.42980 8.43730 -0.00750 -0.08889 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.87190 9.88270 -0.01080 -0.10928 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.76790 8.77770 -0.00980 -0.11165 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.60390 12.61510 -0.01120 -0.08878 摩根東方內需機會基金 17.75000 18.04000 -0.29000 -1.60754 摩根東方科技基金 31.10000 31.60000 -0.50000 -1.58228 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.77000 9.92000 -0.15000 -1.51210 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.00000 10.16000 -0.16000 -1.57480 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.50000 9.65000 -0.15000 -1.55440 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.73000 11.91000 -0.18000 -1.51134 摩根金龍收成基金 21.15000 21.59000 -0.44000 -2.03798 摩根第一貨幣市場基金 15.11100 15.11050 0.00050 0.00331 摩根絕對日本基金 13.00000 13.18000 -0.18000 -1.36571 摩根新金磚五國基金 11.67000 11.72000 -0.05000 -0.42662 摩根新絲路基金 9.26000 9.44000 -0.18000 -1.90678 摩根新興35基金 13.21000 13.37000 -0.16000 -1.19671 摩根新興日本基金 21.97000 22.24000 -0.27000 -1.21403 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.21240 7.22980 -0.01740 -0.24067 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.42870 9.45560 -0.02690 -0.28449 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.29390 9.31980 -0.02590 -0.27790 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.82680 10.85670 -0.02990 -0.27541 摩根新興科技基金 51.69000 51.65000 0.04000 0.07744 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.51690 8.56480 -0.04790 -0.55927 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.19300 9.25200 -0.05900 -0.63770 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.69890 8.75540 -0.05650 -0.64532 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.00390 10.06030 -0.05640 -0.56062 摩根龍揚基金 31.59000 32.25000 -0.66000 -2.04651 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.02000 10.07000 -0.05000 -0.49652 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.59000 10.66000 -0.07000 -0.65666 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.39000 10.45000 -0.06000 -0.57416 摩根環球股票收益基金-累積型 11.33000 11.39000 -0.06000 -0.52678 摩根總收益組合基金-月配息型 9.21440 9.22010 -0.00570 -0.06182 摩根總收益組合基金-累積型 11.29150 11.29850 -0.00700 -0.06196 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理亞洲新富基金 19.61000 19.83000 -0.22000 -1.10943 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.59660 12.59610 0.00050 0.00397 鋒裕匯理阿波羅基金 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.11950 10.11380 0.00570 0.05636 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.36890 10.38930 -0.02040 -0.19636 聯邦中國龍基金 24.60000 24.57000 0.03000 0.12210 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.24370 12.27850 -0.03480 -0.28342 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.41030 11.43990 -0.02960 -0.25874 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.34440 10.36430 -0.01990 -0.19201 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.32320 10.35180 -0.02860 -0.27628 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.67660 9.70170 -0.02510 -0.25872 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.76650 8.78340 -0.01690 -0.19241 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.84880 9.81730 0.03150 0.32086 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.92720 9.88490 0.04230 0.42793 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.51120 9.54080 -0.02960 -0.31025 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.67740 9.69710 -0.01970 -0.20315 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.14020 9.16860 -0.02840 -0.30975 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.29780 9.31670 -0.01890 -0.20286 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.03680 11.06600 -0.02920 -0.26387 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.78730 10.81050 -0.02320 -0.21461 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.99770 10.00960 -0.01190 -0.11889 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.31480 10.34180 -0.02700 -0.26108 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.06410 10.08580 -0.02170 -0.21515 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.33000 9.34120 -0.01120 -0.11990 聯邦金鑽平衡基金 22.14250 22.17580 -0.03330 -0.15016 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.15650 9.21710 -0.06060 -0.65747 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.47470 9.52720 -0.05250 -0.55105 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.12740 9.18780 -0.06040 -0.65739 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.45150 9.50390 -0.05240 -0.55135 聯邦貨幣市場基金 13.19720 13.19660 0.00060 0.00455 聯邦精選科技基金 12.28000 12.27000 0.01000 0.08150 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.25320 16.27470 -0.02150 -0.13211 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.12500 12.22130 -0.09630 -0.78797 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.57360 11.62980 -0.05620 -0.48324 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.05150 11.10500 -0.05350 -0.48176 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.04900 12.05660 -0.00760 -0.06304 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.19330 11.18770 0.00560 0.05005 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.48860 10.49570 -0.00710 -0.06765 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.55270 8.54850 0.00420 0.04913 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 33.99000 33.95000 0.04000 0.11782 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 17.24000 17.77000 -0.53000 -2.98255 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 17.73000 18.33000 -0.60000 -3.27332 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 11.75000 12.13000 -0.38000 -3.13273 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.73000 15.78000 -0.05000 -0.31686 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.98000 12.01000 -0.03000 -0.24979 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.72000 12.75000 -0.03000 -0.23529 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.90000 11.93000 -0.03000 -0.25147 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.58000 7.59000 -0.01000 -0.13175 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.50000 11.53000 -0.03000 -0.26019 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.85000 14.96000 -0.11000 -0.73529 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.68000 10.75000 -0.07000 -0.65116 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.67000 8.73000 -0.06000 -0.68729 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.29000 11.40000 -0.11000 -0.96491 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.11000 14.18000 -0.07000 -0.49365 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.35000 14.43000 -0.08000 -0.55440 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.33000 14.40000 -0.07000 -0.48611 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.22000 9.32000 -0.10000 -1.07296 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.09000 15.17000 -0.08000 -0.52736 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.85000 9.95000 -0.10000 -1.00503 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.93000 20.04000 -0.11000 -0.54890 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.05000 18.14000 -0.09000 -0.49614 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.43000 12.48000 -0.05000 -0.40064 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.48000 14.55000 -0.07000 -0.48110 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.30000 15.37000 -0.07000 -0.45543 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.35000 14.42000 -0.07000 -0.48544 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.49000 9.53000 -0.04000 -0.41973 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.42000 14.49000 -0.07000 -0.48309 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.61000 12.68000 -0.07000 -0.55205 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.67000 12.74000 -0.07000 -0.54945 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.61000 8.64000 -0.03000 -0.34722 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.22000 13.28000 -0.06000 -0.45181 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.79000 18.81000 -0.02000 -0.10633 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.56000 17.57000 -0.01000 -0.05692 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.04000 13.05000 -0.01000 -0.07663 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 13.94000 13.95000 -0.01000 -0.07168 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 12.94000 12.95000 -0.01000 -0.07722 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.86000 7.87000 -0.01000 -0.12706 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.81000 12.82000 -0.01000 -0.07800 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.04000 14.08000 -0.04000 -0.28409 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.07000 14.10000 -0.03000 -0.21277 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368 聯博貨幣市場基金 15.02040 15.02000 0.00040 0.00266 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.61220 10.62990 -0.01770 -0.16651 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.56930 13.59870 -0.02940 -0.21620 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.37060 7.38280 -0.01220 -0.16525 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.98000 13.99000 -0.01000 -0.07148 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.07000 14.08000 -0.01000 -0.07102 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 9.60730 9.60970 -0.00240 -0.02497 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.01210 9.95380 0.05830 0.58571 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 9.70690 9.71380 -0.00690 -0.07103 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 9.71960 9.72030 -0.00070 -0.00720 瀚亞中小型股基金 20.65000 20.63000 0.02000 0.09695 瀚亞中國A股基金-人民幣 11.64000 11.90000 -0.26000 -2.18487 瀚亞中國A股基金-新台幣 12.49000 12.80000 -0.31000 -2.42188 瀚亞巴西基金 5.70000 5.61000 0.09000 1.60428 瀚亞外銷基金 39.06000 39.00000 0.06000 0.15385 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.26000 11.30000 -0.04000 -0.35398 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 10.96000 11.02000 -0.06000 -0.54446 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.49000 10.54000 -0.05000 -0.47438 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.44000 9.52000 -0.08000 -0.84034 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.34000 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