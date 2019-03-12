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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/03/11  108/03/08  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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群益深証中小板基金                                               13.23000   12.75000   0.48000    3.76471
富邦深証100基金                                                  10.44000   10.13000   0.31000    3.06022
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                          21.78000   21.23000   0.55000    2.59067
元大滬深300單日正向2倍基金                                       14.96000   14.62000   0.34000    2.32558
元大標智滬深300基金                                              17.91000   17.51000   0.40000    2.28441
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      28.27000   27.64000   0.63000    2.27931
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 39.43000   38.58000   0.85000    2.20321
復華滬深300 A股基金                                              23.30000   22.84000   0.46000    2.01401
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                18.90000   18.56000   0.34000    1.83190
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     31.12000   30.58000   0.54000    1.76586
復華恒生單日正向二倍基金                                         31.86000   31.32000   0.54000    1.72414
野村巴西基金                                                      6.51000    6.40000   0.11000    1.71875
德信數位時代基金                                                 29.31000   28.83000   0.48000    1.66493
瀚亞巴西基金                                                      5.70000    5.61000   0.09000    1.60428
華南永昌物聯網精選基金                                           11.79000   11.61000   0.18000    1.55039
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            29.26000   28.82000   0.44000    1.52672
富邦上証180基金                                                  31.14000   30.70000   0.44000    1.43322
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         11.25200   11.10610   0.14590    1.31369
元大實質多重資產基金-新台幣                                       8.85000    8.74000   0.11000    1.25858
華南永昌永昌基金                                                 19.22000   18.99000   0.23000    1.21116
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.21000    5.15000   0.06000    1.16505
元大實質多重資產基金-美元                                         8.37000    8.27700   0.09300    1.12360
元大巴西指數基金                                                  6.76800    6.69500   0.07300    1.09037
華頓中小型基金                                                   20.84000   20.62000   0.22000    1.06693
富邦恒生國企ETF基金                                              21.24000   21.02000   0.22000    1.04662
元大實質多重資產基金-人民幣                                       8.90000    8.81000   0.09000    1.02157
國泰富時中國A50基金                                              20.25000   20.05000   0.20000    0.99751
復華恒生基金                                                     21.48000   21.28000   0.20000    0.93985
元大上證50基金                                                   31.34000   31.07000   0.27000    0.86901
德信大發基金                                                     27.88000   27.64000   0.24000    0.86831
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