[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/03/11 108/03/08 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益深証中小板基金 13.23000 12.75000 0.48000 3.76471 富邦深証100基金 10.44000 10.13000 0.31000 3.06022 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.78000 21.23000 0.55000 2.59067 元大滬深300單日正向2倍基金 14.96000 14.62000 0.34000 2.32558 元大標智滬深300基金 17.91000 17.51000 0.40000 2.28441 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 28.27000 27.64000 0.63000 2.27931 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 39.43000 38.58000 0.85000 2.20321 復華滬深300 A股基金 23.30000 22.84000 0.46000 2.01401 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.90000 18.56000 0.34000 1.83190 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.12000 30.58000 0.54000 1.76586 復華恒生單日正向二倍基金 31.86000 31.32000 0.54000 1.72414 野村巴西基金 6.51000 6.40000 0.11000 1.71875 德信數位時代基金 29.31000 28.83000 0.48000 1.66493 瀚亞巴西基金 5.70000 5.61000 0.09000 1.60428 華南永昌物聯網精選基金 11.79000 11.61000 0.18000 1.55039 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 29.26000 28.82000 0.44000 1.52672 富邦上証180基金 31.14000 30.70000 0.44000 1.43322 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.25200 11.10610 0.14590 1.31369 元大實質多重資產基金-新台幣 8.85000 8.74000 0.11000 1.25858 華南永昌永昌基金 19.22000 18.99000 0.23000 1.21116 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.21000 5.15000 0.06000 1.16505 元大實質多重資產基金-美元 8.37000 8.27700 0.09300 1.12360 元大巴西指數基金 6.76800 6.69500 0.07300 1.09037 華頓中小型基金 20.84000 20.62000 0.22000 1.06693 富邦恒生國企ETF基金 21.24000 21.02000 0.22000 1.04662 元大實質多重資產基金-人民幣 8.90000 8.81000 0.09000 1.02157 國泰富時中國A50基金 20.25000 20.05000 0.20000 0.99751 復華恒生基金 21.48000 21.28000 0.20000 0.93985 元大上證50基金 31.34000 31.07000 0.27000 0.86901 德信大發基金 27.88000 27.64000 0.24000 0.86831 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------