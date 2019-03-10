PCB業前二月營收 光電板廠表現優 蘋果供應鏈得提振

PCB 廠陸續公布今年前二月營收，其中並以光電板廠表現最優，健鼎 (3044-TW) 今年以來單月營收表現都優於去年同期，累計 1-2 月營收為 81.5 億元，年增 6.01%，志超 (8213-TW)1-2 月營收 33.99 億元，僅年減 0.88%。而蘋果供應鏈營收則處於弱勢。

健鼎科技 2 月營收為 33.66 億元，月減 29.63%，年增 1.25%，累計 1-2 月營收為 81.5 億元，年增 6.01%。對於健鼎第 1 季的營運，法人估，營收將優於去年同期 的 115.28 億元，可預期 3 月營收將回溫。而志超 2 月營收 14 億元，月減 19.9%，年減 3.67%，累計 1-2 月營收 33.99 億元，僅年減 0.88%。

蘋果概念股的臻鼎 (4958-TW) ，今日也公布 2 月營收達 46.1 億元，月減 38.55%，年減 9.84%，累計 1-2 月營收 112.11 億元，年減 29.65%。華通 (2313-TW) 2 月營收，以 27.43 億元創 36 個月來新低，跌破 30 億元關卡，月減 31.69%，年減 12.11%，是華通連 7 個月營收年衰退，華通第 1 季面臨淡季壓力，營收仍將力拚 100 億元以上；今年 1-2 月營收為 67.6 億元，年減 11.68%。

而大型蘋果軟板供應商台郡 (6269-TW) 2 月營收 8.96 億元，創 43 個月來新低，月減 55.81%，年減 25.8%，為連續 4 個月營收呈現年衰退，累計 1-2 月營收 29.24 億元，年減 31.23%。但是欣興電子 (3037-TW)1-2 月營收在 ABF 載板需求大增之下，1-2 月營收則達 113.14 億元，年增率 1.75%。

健鼎科技已公布去年財報，稅後純益 49.39 億元，以期末股本 52.56 億元計算，每股純益 9.4 元，健鼎是目前公布去年財財報 PCB 廠中，每股純益居冠的廠商。股價表現上，健鼎 8 日收盤價為 95 元，僅次 CCL 廠台燿科技 (6274-TW) ，位居泛 PCB 類股股后。健鼎股利將待下次董事會決議，依照歷年盈餘配發率 63% 計算，法人估健鼎每股現金股息配發，可望達到 5.9 元。

健鼎去年合併營收為 521.06 億元，年成長 13.7%，毛利率 18.74%，年增 0.51 個百分點，稅後純益 49.39 億元，年成長率 13%，每股純益為 9.4 元，為史上獲利次高。

健鼎生產 PCB 應用主要集中記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車板等為主，也是小米手機 PCB 板供應商；湖北仙桃廠去年第 4 季增加每月 60 萬平方呎新產能，總產能增至每月 180 萬平方呎，整體產能已達每月 900 萬平方呎，目前在中國大陸所有 PCB 廠中，產值僅次臻鼎 (4958-TW) 居第 2 位。

健鼎去年由於投資中國大陸湖北仙桃廠的二期新建工程、及增購設備，資本支出金額逾 50 億元，健鼎預估，2019 年資本支出將恢復至 35 億元水準。