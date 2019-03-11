凱羿-KY去年獲利年減逾4成 配息9元 現金殖利率7.5%

全球直效行銷供應商凱羿 - KY(2939-TW) 今 (11) 日公布去年財報，全年稅後純益 5.06 億元，年減 41%，每股純益 (EPS)10.31 元，董事會也通過 107 年度盈餘分配案，每股擬配發現金股利 9 元，配息率達 87%，以凱羿今日收盤價 120 元計算，現金殖利率 7.5%。

凱羿表示，去年由於北美市場營運動能趨緩和產品世代交替期影響，導致全年營收 31.26 億元，年減 44%，不過，去年下半年起，旗下自有品牌 Copper Chef 全系列鍋具進軍中國、台灣兩岸市場後，有助為今年持續添動能。

另一方面，凱羿力拚拉高在北美市場的曝光度，3 月初已參加芝加哥 INTERNATIONAL HOME+HOUSEWARE SHOW，期許藉由參展，增加公司國際知名度。

凱羿去年產品營收比重依序為廚房用品 51%、電子電器 25%、家居用品 18% 和美體養護 5%；市場比重則為美洲 67%、歐洲 25%、大陸與台灣地區 3%、其他 5%，其中，熱銷億元級的商品包含 AIRFRYER OVEN 氣炸烤箱、FLEXIBLE HOSE 魔術水管、IRON DEVICE 烘衣機、WONDER COOKER 鋁壓鑄烤雞盤等產品。