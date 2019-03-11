傳沙烏地阿拉伯4月繼續減產 油價應聲漲逾1%

根據《彭博社》報導，沙烏地阿拉伯官員透露，4 月將繼續執行減產措施；受此消息影響，今 (11) 日國際油價走揚，漲逾 1%。

台北時間週一下午 5 點 16 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 1.06%，至每桶 66.44 美元；西德州中級原油期貨上漲 1.05%，至每桶 56.66 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

據悉，沙國計畫將 4 月份的原油產量，控制在每日 1000 萬桶以下，總量與 3 月相近；該狀況顯示，沙國有意在更短的時間內，讓油市恢復平衡。

報導稱，當前油價水準，仍遠低於石油輸出國組織 (OPEC) 成員國可接受的水平；4 月 17 至 18 日，OPEC 及其夥伴國將於維也納集會，但調整產量政策的可能性不大。

沙國執行減產措施。(圖：翻攝自彭博)

沙國能源部長 Khalid al Falih 日前表示，美中兩國可望帶動 2019 年全球石油需求；觀察相關數據可發現，截至目前為止，中國原油需求，並未明顯減少，每日原油進口量，依舊維持在 1000 萬桶以上。

OPEC 的減產措施，有助支撐油價；然而，美國頁岩油產量飆升，已開始影響 OPEC 的減產成效；自 2018 年初以來，美國頁岩油平均日產量，已增加逾 200 萬桶，來到 1210 萬桶，創新高紀錄。

為使油市恢復平衡，OPEC 及其盟國於去年 12 月初的會議取得共識，自 2019 年起，朝每日減產 120 萬桶的目標邁進。