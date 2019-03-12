【富邦期貨】國內外金融市場早報



《台指期走勢分析》

美股盤後：波音股價受到墜機事件衝擊而重挫，使得道瓊期貨於早盤一度下跌超過百點，不過晚間美國公布 1 月份零售銷售上升 0.2%，稍微減低上週五意外疲弱的就業數據的衝擊，另外，蘋果向各大媒體和個人發送邀請函，將於 3/25 舉辦春季發表會，同時美國銀行也將蘋果評級上調至「買入」，激勵股價大漲超過３％，引領尖牙股走高，Nvidia 展開史上最大筆收購，市場認為有助於強化該公司資料中心業務，激勵股價大漲超過６％，在科技股及半導體類股領漲下，週一美股四大指數全面走揚。

台股觀點：週一台股開盤在市場無進一步利多支撐下，一度出現下滑，不過受到市場仍期待今年 5G、多鏡頭等概念發酵，帶動 5G 相關及鏡頭類股上攻，加上中美貿易戰緩解，市場預期工具機相關類股獲利可望回升，使得台股在無進一步利多消息支撐下，仍小漲 0.08%，外資於期現貨同步賣超合計 126 億，整體而言，昨日美股科技股及半導體類股大漲，有望支撐台股今日行情，不過外資近期買超力道趨緩，且有轉為賣超的跡象，加上近期市場注意力轉向觀察疲弱的經濟數據能否支撐高企的股市，短線仍需注意回檔風險。

關注焦點：

1) 3/12 英國國會表決脫歐協議

2) 3/12 美國 CPI 通膨數據

3)3/13 美國耐久財訂單數據。

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