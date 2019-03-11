【富邦期貨】國內外金融市場早報



《台指期走勢分析》

美股盤後：美國 2 月新增就業僅 2 萬人，創 2017 年 9 月以來低點遠低於分析師預估的新增 18 萬人，受到衝擊道瓊指數一度下跌逾 200 點，不過在政府結束關門後，員工重回工作岡位，失業率下降至 3.8%，同時工資年率上升至 3.4%，顯示就業市場依舊較為緊繃，因此２月疲弱的數據究竟為暫時現象，或是美國經濟轉弱的徵兆，可能還需更多數據佐證，美股也在尾盤收斂跌幅，不過全週則是創今年最大單週跌幅。

台股觀點：歐洲央行對歐元區經濟前景意外的悲觀，美股受到衝擊連續四天下跌，上週五台股追隨包括中國股市在內的亞股同步走低，在台積電及鴻海皆下跌逾１％下，電子類股再度領跌台股，所幸大立光尾盤拉升收斂盤中２％跌幅，支撐加權指數勉強守住月線，收盤下跌 0.68%，全週下跌 147.42 點，外資於期現貨同步賣超合計 163 億，整體而言，台股此波反彈漲多，隨著外資買超力道趨緩，且有轉為賣超的跡象，台股持續面臨去年 10 月中旬和年線之間的跳空缺口反壓，加上近期國際利多無法推升股市，市場更在意疲弱的經濟數據能否支撐高企的股市，短線仍需注意回檔風險。

關注焦點：

1) 3/11 美國零售銷售

2) 3/12 FED 主席鮑威爾發表談話

3) 3/12 美國 CPI 通膨數據

4)3/13 美國耐久財訂單數

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