傳出價高於英特爾 Nvidia擬併購以色列晶片公司Mellanox

《彭博社》引述知情人士說法，稱 Nvidia (NVDA-US) 即將達成併購以色列晶片製造商 Mellanox Technologies 的協議；據悉，英特爾 (INTC-US) 也有意併購 Mellanox，且已出了價，但 Nvidia 出的價格更高。

報導稱，Mellanox 的市值估約 59 億美元，這項併購案，可能會在今 (11) 日正式宣布，但截至目前為止，Nvidia、Mellanox 和英特爾，皆未回應此消息，該併購案，仍可能生變。

Mellanox 成立於 1999 年，且在那斯達克上市，主要業務是為資料中心伺服器、儲存系統，提供點對點互連高效能解決方案；2018 年，Mellanox 營收大增約 26%，首度超過 10 億美元。

以色列媒體報導指出，Nvidia 和英特爾，都希望併購 Mellanox，該消息使 Mellanox 股價大漲，與去年 10 月低點相比，累計上漲 66%；2019 年以來，上漲約 18%。

近年來，Nvidia 持續強化資料中心業務發展，為進一步擴展伺服器市場，遂著手規劃併購 Mellanox 一事；據傳英特爾有意以 60 億美元，併購 Mellanox，但 Nvidia 出的價格更高。

上週五，Mellanox 收漲 0.04%，至 109.38 美元；Nvidia 收漲 0.92%，至 150.64 美元。