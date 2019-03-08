稱正崴可望受惠 郭明錤：蘋果頭戴式AR裝置最快2019年Q4量產

天風證券分析師郭明錤預估，蘋果 (AAPL-US) 第一代頭戴式 AR 裝置，最快將於 2019 年第 4 季至 2020 年第 2 季量產，可謂 AR 產業重要里程碑，台廠正崴可望受惠。

郭明錤指出，AR 將成為蘋果未來成長關鍵事業之一，AR 會重新定義消費性電子的人機交互設計，帶來全新使用者體驗；基於龐大投資、軟硬整合能力，以及設計創新人機交互介面能力優異等 3 大理由，蘋果將成為 AR 領域領導者，競爭對手若想推出 AR 產品，可能都會仿效蘋果的設計。

郭明錤認為，正崴 (2392-TW) 可望成為蘋果第一代頭戴式 AR 裝置的組裝廠商，有機會取得訂單的關鍵在於，正崴是穿戴市場早期進入者，擁有豐富設計與生產經驗；他分析，正崴 2019 年營收、獲利成長關鍵，包括線材事業獲利顯著改善、Apple USB-C 滲透率提升，以及車用事業成長。

郭明錤稱，考量到技術限制，蘋果 AR 裝置，將與 iPhone 整合，iPhone 負責運算、連網，並進行室內與室外定位，頭戴式 AR 裝置負責顯示。

郭明錤也說，投資人應注意新產品生產遞延、美中貿易戰導致需求不如預期，以及供應商的非蘋業務成長不如預期。