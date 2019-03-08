川習會時間未定 美國駐北京大使：雙方都不覺得接近達成協議

雖然先前有媒體報導宣稱，美國總統川普和中國國家主席習近平，可望於 3 月 27 日舉行峰會，正式簽署貿易協議；但美國駐北京大使 Terry Branstad 透露，峰會的籌備工作尚未啟動，因為目前雙方都不認為，已接近達成協議。

美國貿易代表署 (USTR) 本週二於聯邦公報 (Federal Register) 刊登公告，正式暫緩調升中國輸美商品關稅，「直到進一步通知」；美國國務卿 Mike Pompeo 表示，美中貿易協議「接近達成」，近期可望有重大宣布；然而，若協議「不夠完美」，總統川普將拒絕接受。

Branstad 在接受華爾街日報採訪時指出，在敲定川習會時間之前，美中雙方對於貿易問題，以及協議的執行面，必須進一步縮小認知落差；然而，到目前為止，沒有任何一方覺得，已接近達成協議。

Branstad 說，兩國都同意，在著手準備川習會前，必須先取得「重大進展」，雖然與過去相比，貿易談判有其進展，但尚未出現「重大進展」。

據傳川普正在對美方貿易談判代表施壓，盼盡快與中國達成協議，藉此帶動美股反彈；不過，川普和北韓領導人金正恩的「川金二會」以破局告終，也讓外界擔憂，若川普對貿易協議不滿，亦可能讓「川習會」破局。