5個月內兩次墜機 波音最暢銷機型陷安全問題

衣索比亞航空 302 航班 10 日上午在 Addis Ababa 以外的一個農村地區墜毀，機上 157 人全部遇難。此次空難是波音 (BA-US)737 Max 8 機型在 5 個月內第二次墜毀，連串的事故引起對波音這款最暢銷機型的質疑。

去年 10 月 29 日，印尼獅航另一架波音 737 Max 8 客機在雅加達起飛 12 分鐘後墜毀在爪哇海，機上 189 名乘客和機組人員全部遇難。

業內專家表示，衣索比亞航空這架僅 4 個月的新機失事的原因尚不清楚，但兩架新機在這麼短期間內接連失事並不正常。

資深飛航調查員 John Cox 表示，過去幾乎沒發生過這種事，目前仍在早期調查階段，並沒有跡象表明，這兩起事故可能是由同樣的因素造成。

媒體報導，中國多家航空公司已經先暫時停飛旗下的波音 737 MAX 系列飛機，直到墜機意外有更多的新消息發布。

737 MAX 系列飛行不到兩年，是波音公司推出的中短程窄體客機 737 的最新一代，包括 737 Max 7、737 Max 8、737 Max 9 以及 737 Max 10，自 2017 年 5 月以來，波音已向全球各地的航空公司交付了 350 架 MAX 客機。波音公司去年創紀錄的 1011 億美元營收，此系列貢獻了近 60% 的比例。

波音股票在去年失事後的表現 (圖表取自 CNBC)

波音在營收回暖後，今年股價大漲 31%，是道瓊指數漲幅最大的股票。

波音公司表示，在週日墜機事件發生後，有一支團隊準備協助衣索比亞和美國安全官員進行調查。

就在 737 Max 8 發生第二起墜機事件的 3 天前，17 名獅子航空空難的家屬在美國向波音公司發起訴訟，聲稱這起事故是由 737 Max 飛機安裝的新型飛機控制系統失靈導致的。

據《華爾街日報》報導，波音 737 MAX 8 和 MAX 9 機型上安裝的自動防撞系統，旨在幫助飛行員避免把機頭抬得太高。然而，系統可能會出乎意料地將其向下推得「非常大」，以至於很難再向上拉，這可能會導致俯衝或墜毀。

CEO Dennis Muilenburg 在去年事故發生後表示，波音已經非常積極地參與調查，提供所有必要的訊息，以確保做足全面的評估。他強調，安全是底線及公司的核心價值，公司仍然相信 737 Max 是一款安全的飛機。