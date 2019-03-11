台股盤後－陸股拉抬終場小漲8點 量縮震盪觀望氣氛濃

台股今 (11) 日受國際股市影響，盤中一度回測月線，不過午盤後隨著陸股拉升，特定買盤進場拉抬，指數終場小漲 8.53 點，收在 10250.28 點，惟市場追價意願仍不高，成交量持續萎縮在千億元以下，僅 907.08 億元，指數量縮觀望氣氛濃。

美中經濟成長放緩疑慮，壓抑全球股市表現，今日主要亞股中的日股、韓股、陸股與港股同步走揚，帶動台股盤中由黑翻紅，午盤後指數平盤附近整理，盤後則小漲作收，但市場追價意願不高，成交量萎縮至千億元以下。

今日盤面強勢股包括汽車、造紙、電子零組件、食品與橡膠等族群，其中以汽車類股漲幅達 2% 以上居冠；觀光、玻璃族群則相對弱勢。

主要權值股中，蘋概三雄漲跌互見，台積電與大立光今日小漲作收，惟漲幅都在 1% 以下，鴻海則因身陷與微軟的專利授權協議，拖累股價下跌 0.3 元，終場收在 70.4 元。

汽車股中，汽車龍頭股和泰車因獲選為台灣 50 成分股，今天在買盤助攻下，終場大漲逾 3%，高居汽車類股之冠，大漲 11 元、股價收在 349.5 元，連帶拉抬汽車類股今天上漲 2%，成為今日盤面亮眼族群。

造紙類股則以榮成表現相對強勢，榮成挾獲利成長優勢，今天股價大漲逾 4% 以上，股價收在 17.7 元。

整體而言，台股短期要看財報表現與國際股市走勢，預估短線仍將隨美股震盪，短線以穩住月線為目標，預估在資金追價意願有限的情況下，短線可能在 10200 到 10300 之間區間震盪。