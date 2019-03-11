【華冠投顧】國巨，已漸往上游移！

上週五，美國 2 月非農就業數據，數值大幅降至僅剩 2 萬人；前值高達 30.4 萬人，預期值也還有 18.5 萬。但 2 月失業率，降至 3.8%；2 月平均每小時工資月率，升至 0.4%，高於預期值 0.3%；這多少也緩解了通膨率降溫之憂慮。這使得上週五，美股續挫！ 03 道瓊，來到 25213 最低，已逼近我們預期 25133-24775 之區間；今日，仍以此區間為支撐參考依據。

接下來，本月 03/21，FOMC 利率決議的最終結果，是市場矚目的焦點，靜觀後續發展。

另外，中美貿易協商已進入最後階段，大家就等習近平訪美與川普簽署的那一刻到來。但這期間是否仍具有變數？在川普執政的這個年代，什麼事都有可能發生，因此，不要持太樂觀之期待，續觀察後續發展。

過去二個月美股已反應了貿易爭端達成協議之利多，未來中美若宣佈達成了貿易協定，股市是否將上演利多出盡走勢？這現象值得關注。

03 加權，上週五來到 10149 最低，已摜波我們預期 10220-10191 之支撐區間！因而，預期下行仍具空間。

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：

於下方支撐區已止跌，短線上方暫觀測此目標區之反壓力道如何？

下圖為 03/07 之述。

下圖為今日之表現

作者：華冠投顧 葉良超 分析師