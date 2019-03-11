利機去年每股估賺1.5元以上 今年2月佣金大增 獲利可望進補

封裝材料供應商利機企業 (3444)，法人估去年每股淨利可逾 1.5 元，而雖然今年 2 月業績因工作天數大減而下滑，但受惠於 2 月份以佣金入帳的記憶體相關營收年增 121%，帶動整體毛利較去年同期成長，也可望能幫助今年首季繳出不錯的獲利成績單。利機 108 年 2 月單月營收 0.52 億元，相較元月營收 0.68 億元月減 24%，較去年同期則持平；累計 1～2 月營收為 1.2 億元，較去年同期累計 1.36 億元衰退 11%。利機表示，受農曆工作天數減少影響，傳統上營收較前月衰退。不過 2 月份以佣金入帳的記憶體相關營收年增 121%，帶動整體毛利較去年同期成長。



受惠於利機記憶體相關產品在 GDDR 以及高階智慧型手機處理器市佔提高，儘管半導體環境景氣低迷，利機記憶體相關產品仍保有不錯的成長動能，預估第一季成長態勢明顯。封測相關產品在 2 月份微幅年增 5%，驅動 IC 相關產品持平，預估 3 月份上班天數正常後，可陸續提高出貨量。



此外，利機去年累計前三季每股淨利 1.16 元。第四季則受惠於 COF、TDDI 需求續強，相關產品出貨順暢。法人預估該公司整體毛利落在 25~30% 區間，107 年每股淨利可在 1.5 元以上。