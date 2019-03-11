由田去年每股賺4.77元 配息3元 估今年營運可穩健走揚

AOI 檢測設備供應商由田 (3455) 宣布去年每股淨利 4.77 元，雖創 8 年來新高，但略低於市場期待值，而公司董事會決議通過每股配息 3 元，至於 2 月營收則為 1.75 億元，較 1 月走滑，展望今年，公司營運績效可穩健走揚。由田 2018 年全年營業毛利 12.63 億元，年成長 18%，毛利率由 2017 年 38% 提升至 2018 年 41%，主因為布局多元新產品線並持續優化原 IC 載板、LCD 等設備，2018 年 IC 載板及 PCB 設備營收占比提升；另外公司去年每股淨利為 4.77 元，雖略低於市場期待的 5 元，但也已經創下 8 年來新高，而董事會決議通過每股配息 3 元。



展望 2019 年，由田提到，除半導體、PCB AOI、COF、AI 等四項新產品毛利具期待空間外，原 LCD 檢測設備毛利亦預期表現較去年度增長甚多，故整體將帶動由田毛利率再度向上挑戰。



另外由田也強調，公司近年穩步擴張，研發多元產品線並與各地代理商強化銷售通路佈建，除既有台灣、大陸客戶外，日本、韓國、越南等地都將加強布局，公司目前全年訂單能見度明朗，2019 年營收及獲利表現可期。



而由田今年 2 月營收 1.75 億元，雖有受農曆年工作天數減少影響，但年成長亦達 54%，累計今年 1-2 月營收 3.69 億元同創歷史同期新高。由田提到，去年 12 月單月營收受中國面板設備完工認列遞延影響有所波動，目前各設備陸續於 2019 年第一季穩定認列，且新接訂單持續暢旺，樂觀看待今年成長力道。