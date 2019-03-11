A股避險工具漸齊全！港交所未來將推MSCI中國A股指數期貨

鉅亨網編輯江泰傑 2019年3月11號10點40分

香港交易所 3 月 11 日與 MSCI 簽訂授權協議，未來將在取得主管機關核准後，因應市場情況推出 MSCI 中國 A 股指數的期貨。具體推出時間目前未定。

MSCI 中國 A 股指數涵蓋可透過滬深港通買賣交易的大型及中型 A 股。當 MSCI 於 2019 年 11 月完成整個納入 A 股程序後，MSCI 中國 A 股指數預計將會包括 421 檔 A 股。MSCI 中國 A 股指數將會代表 MSCI 新興市場指數的 A 股部分。

MSCI 中國 A 股指數涵蓋可透過滬深港通交易的大中型 A 股。MSCI 已公布，將在 2019 年 5 月、8 月、11 月，分三階段提高 A 股在 MSCI 全球基準指數中的納入因子，從目前的 5% 大幅提高至 20%。

到 2019 年 11 月，MSCI 完成對 A 股的納入後，該指數將包括 421 檔 A 股。其中的 168 檔中型股也將以 20% 的納入因子，被納入 MSCI 指數體系。

未來在 MSCI 中國 A 股指數期貨推出後，投資人可以透過這衍生工具，對沖 A 股投資風險。早在 2006 年，新加坡交易所已率先推出富時 A50 指數期貨，該產品目前已經成為國際市場著名的管理 A 股風險的衍生性金融商品。

圖: AFP，香港交易所集團行政總裁李小加

香港交易所集團行政總裁李小加說，「隨著國際投資人不斷增加對 A 股的投資，他們對於風險管理的要求越來越迫切，港交所未來將推出的 MSCI 中國 A 股指數期貨可以幫助他們管理風險，相信也將有利於進一步推動中國股票市場的對外開放，及提升香港市場的核心競爭力。

MSCI 主席兼行政總裁 Henry Fernandez 則表示，「隨著中國證券市場的發展漸趨成熟，國際投資者的參與度亦提高，對於能夠管理相關風險的投資工具，需求也增加。」