通縮危機！ 中國2月份CPI連三個月「1」開頭 PPI則止跌

中國統計局公布最新 CPI 數據顯示，2 月份中國 CPI 年增 1.5%，前一個月為 1.7%，年增率連續 4 個月下滑，連續三個月出現「1」字頭；月增 1.0%，漲幅則有所擴大。

資料來源: 中國統計局

其中，食品價格年增 0.7%，漲幅比前一月下滑 1.2 個百分點；非食品價格年增 1.7%，漲幅與前一月相同。

交通銀行金融研究中心認為，整體來看，2 月份 CPI 數據與市場預期相當。CPI 年增率下滑主要與基期有關，因去年 2 月份 CPI 年增 2.9%，且為去年的 CPI 最高，因此在比較之下直接拉低今年 CPI 年增率。

此外，中國人民大學財政金融學院副院長趙錫軍錶示，進入到 3 月份以後，季節性因素會逐步減弱。未來一段時間，物價上升壓力不會很大，除非出現氣候、外部環境變化等異常情況。

至於 2 月份中國工業生產者出廠價格指數（PPI）年增 0.1%，預期 0.2%，前期 0.1%，結束連續七個月下滑趨勢。

資料來源: 中國統計局

而工業生產者購進價格年增與月增均呈現下降 0.1%。累積 1—2 月平均，PPI 和工業生產者購進價格均比去年同期上漲 0.1%。

中泰宏觀梁中華指出，3 月以來鋼價、煤價都略為回溫，油價上漲，再考慮到去年低基數因素，預估短期 PPI 年率有機會回升至 0.6%。若從整體經濟背景來看，今年全球經濟貿易量降溫，中國經濟下滑壓力依然較大，中小城市房地產市場是今年中國經濟最大風險。